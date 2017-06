HNS odlučuje ide li s HDZ-om; probali smo izvući sve izjave gdje je Vrdoljak rekao da za to nema šanse

Predsjedništvo HNS-a danas odlučuje o tome hoće li ići u koaliciju s HNS-om, a sutra bi se o istoj temi trebao očitovati i Glavni odbor stranke. Predsjednik stranke Ivan Vrdoljak mjesecima je uvjeravao javnost kako neće koalirati s HDZ-om, pozivao sve koji su spekulirali o eventualnoj koaliciji “da prestanu silovati HNS” i u svakoj prilici, više puta tjedno oštro demantirao da planira ići podržati Vladu Andreja Plenkovića.

Tvitom u 3 ujutro situacija se promijenila, a kasnije je i sam Vrdoljak priznao da je razgovarao s Plenkovićem. Vrdoljak sada, čini se prilično neuspješno, pokušava sve uvjeriti kako će se on žrtvovati koalicijom s HDZ-om kako bi spasio kurikularnu reformu. Šef HNS-a je najavio kako će danas na Predsjedništvu prezentirati HDZ-ovu ponudu, a rekao je i kako će staviti mandat na raspolaganje. Izvukli smo sve Vrdoljakove izjave kako neće koalirati s HDZ-om od 27. travnja kada je spomenuo Vladu nacionalnog jedinstva, ali i istog dana demantirao da će HNS sudjelovati u Vladi.

Mogao bi razgovarati o Vladi nacionalnog jedinstva

27. travnja, 24 sata

“Ako Plenković ima ideju o vladi nacionalnog jedinstva u kratkom roku, ja ću biti spreman sjesti za pregovarački stol. Ne želimo sudjelovati ni u kakvim preslagivanjima. Vlada nacionalnog jedinstva je široka i okupljala bi brojne stranke. Dođe li do izvanrednih izbora, očito je da HDZ i Most više ne funkcioniraju, onda bi Most mogao u koaliciju sa SDP-om”

Nema šanse da koalira s HDZ-om:

27. travnja 2017., izjava:

“HNS uopće ne priželjkuje izbore. Svi smo žrtve neodgovorne politike HDZ-a i Mosta, a ovaj put nam je stabilnost prijeko potrebna. Vladu nacionalnog jedinstva spomenuli smo kao teorijsku opciju. Želimo dati svoj doprinos jasnom političkom porukom, da nam je na prvom mjestu naša zemlja, a vrijeme će pokazati kakvu većinu ima Plenković.”

27. travnja 2017., pressica:

“HNS neće sudjelovati u Vladi RH. Prestanite nas gurati u tu priču. Očekujemo da će premijer Plenković potvrditi u kratkom vremenu da ima parlamentarnu većinu i bez Mosta.”

28. travnja, gost Dnevnika Nove TV:

“Dok Most mijenja svoje stavove nakon ručka ili večere kod Kolinde Grabar-Kitarović, dok mijenja svoje ministre i dok HDZ mijenja svoje predsjednike stranaka, mi jasno govorimo da želimo normalno funkcionirati, prezentirati politiku građansko-liberalnog centra u opoziciji i da ne ulazimo u nikakva preslagivanja niti s Mostom niti s HDZ-om. I ta naša pozicija je vrlo jasna već godinu i pol dana.”

29. travnja 2017., pressica:

“Prestanite politički silovati HNS, dosta je politike alibija, jer kad nešto kažemo, iza toga stojimo svojim riječima, djelima i ponosni smo na to. Nemojte nam dirati no što je najvrjednijie – dosljednost i jasne poruke”, Rekao je i kako može u potpunosti isključiti mogućnost da će nakon izbora podržati manjinsku HDZ-ovu vladu.

2. svibnja 2017., objava na Twitteru:

Negirao je tvrdnje Nikole Grmoje iz Mosta da je koalicija HNS-a s HDZ-om gotova stvar: “Ha ništa, idemo opet. NE”, napisao je Vrdoljak.

3. svibnja 2017., Sabor

“Ako budem za 12 godina u Saboru i ako se tada dogodi 12 parlamentarnih izbora HDZ-a i Mosta, tada ćemo možda. Nema nakon lokalnih izbora, ne sudjelujemo u nikakvim preslagivanjima, ne sudjelujemo u ničemu jer mi je više muka od gnjusnih optužbi partnera Mosta i HDZ-a.”

Službeno: Krenuli smo s opozivom #TitanikVlada. 10 potpisa od 31 su tu, a lista je na putu prema klubovima @IDSDDI, @SDPHrvatske i @NLMost — Ivan Vrdoljak (@ivanvrdoljak) May 5, 2017

6. svibnja 2017., intervju za tjednik Novosti:

“Molim sve građane Hrvatske, kao i novinare i urednike, da prestanu politički silovati HNS. Kada netko deset puta kaže ‘ne’, a nakon toga se zaključi da je odgovor ‘da’, onda je to klasično političko silovanje. Nemojte nam to raditi… Ponovit ću: nema koalicije HNS-a, Mosta i HDZ-a niti ćemo ikada preslagivati. To smo govorili i kada je na vlasti bio Karamarko, a govorimo i sada. HNS ne sudjeluje u preslagivanju. Nema podrške!”

Negdje se pogubio dio izjave "ne računajte na nas", ali ajde, dogodi se. https://t.co/WSHjm0r6iM — Ivan Vrdoljak (@ivanvrdoljak) May 13, 2017

17. svibnja 2017., lokalna kampanja, Rijeka:

“HNS nikada nije nacionalno koalirao s HDZ-om. Imamo 27 godina tradicije, borbe protiv HDZ-ovih politika i sad nam dolaze prosvjetitelji koji imaju punih 15 dana tradicije borbe protiv HDZ-a i dvije Vlade s njima, govoreći što ćemo mi raditi i sakrivati. Mi smo jasni od početka do kraja. Ako izlazimo na parlamentarne izbore, onda izlazimo sa svim onim progresivnim strankama koji žele modernu politiku, liberalnog građanskog urbanog centra, pristojnu, jasnu – to su naši partneri na ovim izborima.”

19, svibnja, dan prije 1. kruga lokalnih, N1

Na pitanje kada je zadnji put razgovarao s Plenkovićem, Vrdoljak je tada kazao: “Prije par tjedana smo razgovarali o procedurama u Saboru, o našim stavovima, jasno sam rekao da ćemo glasati protiv Marića i predsjednika Sabora”. Kazao je kako će “uvijek razgovarati, ali može samo “ponoviti naš stav”.

19. svibnja, BIRN

“Ne može biti govora o podršci HDZ-u bilo pridruživanjem Vladi ili podrškom manjinskoj Vladi u parlamentu”, kazao je u intervju BIRN-u.

23. svibnja, Veto, N1

“Nismo svi isti, pokušajte vjerovati našim riječima da nećemo sudjelovati u Vladi HDZ-a, a kamoli ih podržavati kao manjinsku Vladu. Isto je bilo i lani kada se isto dogodilo kao i sada i mi smo jasno glasali za pad Vlade. Prestanite vršiti političko silovanje i pokušajte vjerovati da postoje ljudi koji kada nešto kažu to i naprave. Grmojinih deset ponovljenih laži polako postaju istina u glavama mnogih, a mi i dalje radimo isto. Ista je odgovornost HDZ-a i Mosta za kaos u Hrvatskoj i u ovoj i onoj Vladi”.

Obrat tvitom u 3 ujutro

2. lipanj, Twitter:

Danas sigurniji nego ikad, na reformi obrazovanja se lomi budućnost RH. Bit će je, makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici. — Ivan Vrdoljak (@ivanvrdoljak) June 2, 2017

“Danas sigurniji nego ikad, na reformi obrazovanje se lomi budućnost RH. Bit će je, makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici”, tvitao je Vrdoljak u 3 ujutro nakon prosvjeda za kurikularnu reformu, neposredno prije 2. kruga izbora gdje je određene šanse imala i njihova kandidatkinja za Zagreba Anka Mrak Taritaš. Vrdoljakov tvit odmah je protumačen kao moguća podrška HNS-a Plenkoviću u zamjenu za nastavak provedbe kurikularne reforme.

4. lipnja, bizarno objašnjenje tvita

U izbornoj noći, u stožeru Anke Mrak Taritaš, Vrdoljak je ponudio neobično objašnjenje svog tvita, kazavši kako se radi o spinu. “U zadnjih nekoliko dana morali smo odmaknuti Anku od stranke i svih tereta stranke kako bi dobili što više nezavisnih birača. Onaj zaostatak od osam posto sveden je na dva posto. To je bila ideja – da se stranka što više odmakne od kandidata tako da zluradi jezici i protukandidati ne bi koristili ono što nije sadržaj ove kampanje”

Ipak je pregovarao s Plenkovićem

5. lipanj, izjava

“Odluka o slaganju većine s Plenkovićem nije individualna odluka, o tome će se razgovarati na tijelima stranke, ne pada mi na pamet ići mimo stranke. Na tijelima stranke donijet ćemo odluku i o vodstvu i o budućnosti stranke”, kazao je Vrdoljak. “S premijerom sam vodio razgovore kako bih to mogao prezentirati stranci, da čujem kakve su mu namjere”