Prodaja HEP-a više nije tako sigurna, a svi se pitaju što će biti s Inom. Izvukli smo 8 stvari koje treba znati o cijeloj situaciji

“Hrvatska će pokrenuti proces otkupa cjelokupnog udjela Mola u Inu. Otkupit ćemo cijeli MOL-ov paket Ininih dionica. Učinit ćemo to prema modelu koji smo već razdradili, koji je financijski održiv i koji u konačnici neće povećati javni dug RH”, tim riječima se premijer Andrej Plenković obratio građanima na izvanrednoj press konferenciji koju je sazvao na Badnjak.

Obznanio je i kako je sud u Ženevi donio odluku o arbitraži u korist mađarskog MOL-a. Vlada je najavila i kako će se žaliti na tu odluku, no kako piše Večernji list, rok za žalbu od 30 dana, mogao bi isteći upravo danas. U Vladi, međutim, takve navode demantiraju i kažu da će žalba biti podnesena pravovremeno.

Nakon iznenadne objave o otkupu dionica Ine, premijer je iznio i Vladin plan za otkup Ine. Na tržište će staviti HEP i inicijalnom prodajom 25 posto minus jedna dionica, doći do sredstava potrebnih za otkup MOL-ovog udjela u Ini. No, plan je naišao na kritike iz redova oporbe, a ni Most, koji je HDZ-ov partner u Vladi, nije sklon ovakvoj opciji. Model IPO-a HEP-a više nije jedini niti siguran, a ovo je 8 najvažnijih stvari o slučaju.

1. Plan Martine Dalić

Autorica plana Vlade za otkup Ine je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić. Dalić je prilikom predstavljanja plana rekla kako će se stavljanjem dionica HEP-a na tržište jačati energetska nezavisnost i sigurnost. “Ponuda 25 posto minus jedne dionice HEP-a kroz inicijalnu javnu ponudu osigurava jednak utjecaj države na razvoj HEP-a kao danas kada je država vlasnik 100 posto dionica HEP-“”, utvrdila je Dalić. Premijer Plenković i jučer je ponovio kako je on najskloniji upravo ovom rješenju te smatra da se radi o najboljem modelu.

2. Most se protivi predstavljenom modelu

Da Most nije sklon modelu prema kojem bi se prodao dio HEP-a već je najavio Mostov ministar Ivan Kovačić kada je rekao kako je to tek jedan od modela. Mostov zastupnik Tomislav Panenić u velikom je istupu za Teelgram objasnio kakav to model nudi Most. Dakle, prema njihovom planu formiralo bi se društvo posebne namjene u cilju otkupa MOL-ovih dionica Ine. To bi društvo moralo imati određenu imovinu koja bi na njega bila prenesena. Mogle bi to biti dionice nekih tvrtki, ali i drugi oblici vrijednosti. Panenić spominje i nekretnine i kaže kako bismo mogli aktivirati imovinu koja nije u funkciji. To društvo posebne namjene zatim bi izdalo obveznice i novcem koji bi se prikupio otkupio bi se MOL-ov udio u Ini.

3. Oporba isto ima svoje modele

SDP se protivi prodaji dijela HEP-a kako bi se otkupio MOL-ov udio u Ini. Na okruglom stolu o budućnosti Ine istaknuli su kako bi se dionice Ine mogle otkupiti osnivanjem energetskog holdinga koji bi kreditom otkupio dionice.

HNS je danas predstavio svoj prijedlog otkupa dionica Ine. Prema predstavljenom modelu preuzimanje bi se provelo preko novoosnovane kompanije u koju bi Hrvatska ugradila preostale dionice Ine, dio dobiti HEP-a, a uključili bi se i fondovi i druge tvrtke. Osim toga, HNS-ov plan podrazumijeva podizanje kratkoročnog kredita koji bi se vratio izdavanjem obveznica naše naftne kompanije.

4. Pokrenut postupak protiv Martine Dalić

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv Martine Dalić radi utvrđivanja je li Dalić u sukobu interesa zbog okolnosti u kojima je ona potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, a njen suprug član Uprave Ine. Dalić je prijavljena da je u sukobu interesa jer je njen suprug Niko Dalić član Uprave Ine, a ona se, kao dio Vlade, sastaje s Upravom Ine i prima informacije o poslovanju kompanije, kao i vodi pregovore oko MOL-ovog udjela u vlasništvu Ine.

5. Formiranje Savjeta za pregovore s MOL-om

Vlada je na sjednici u četvrtak osnovala Savjet za pregovore s MOL-om vezano uz mogući otkup dionica Ine, objavio je premijer Plenković na sjednici Vlade. Savjet će imati osam članova, tri iz redova Mosta i petero iz HDZ-a. Predsjednik Savjeta bit će Andrej Plenković, a članovi potpredsjednik Vlade Davor Ivo Stier, ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, ministar državne imovine Goran Marić, ministar pravosuđa Ante Šprlje, ministar financija Zdravko Marić, ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić te državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ante Čikotić. Ministrica Dalić nije u Savjetu.

6. Mađarski MVEP istaknuo dosta visoku cijenu

Prema pisanju mađarskih medija, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto rekao je kako hrvatska vlada mora postići dogovor s mađarskim MOL-om o otkupu udjela u Ini, no mađarskoj se mora vratiti novac koji je uloženu Inu. MOL trenutno drži 49,08 posto Ininih dionica te po tržišnoj cijeni, njegov udjel vrijedi otprilike 1,9 milijardi eura, dok hrvatska vlada ima 44,8 posto udjela. Szijarto je kazao kako pregovaračke strane moraju biti svjesne da se “barem iznos koji je Mađarska dala kroz ulaganja u Inu mora biti vraćen u Mađarsku u slučaju otkupa udjela u Ini”.

7. Sukob Mosta i HDZ-a oko energetike

Mostov zastupnik Panenić u istupu za Telegram nedvosmisleno je poručio kako se pitanjima vezanima za Inu treba baviti ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, u čiji resor Ina formalno i spada. “Ne možete ministru Dobroviću izbiti sve iz ruku i onda reći: ‘Imamo Vladu u kojoj se u svemu slažemo’. Pokazalo se već dosad da nekada šutimo jer ne želimo stvarati dodatne probleme. A tako je i bilo i oko prijedloga HDZ-a za prodaju HEP-a koji ima značajan otpor i među strukom i među građanima, gdje nudimo raspravu da zajedno dođemo do najkvalitetnijeg rješenja”, rekao je Panenić.

Rekao je i kako model otkupa Ine nije jedini slučaj u kojem se Dobrovića ignorira jer nije informiran o odlukama iz svog resora. “HDZ je predložio promjenu predsjednika Uprave Plinacra, koji je opet pod resorom ministarstva zaštite okoliša i energetike, a da mi nismo bili informirani o tome”, rekao je Mostov zastupnik. Kazao je, također, kako ministrica Dalić želi biti predstavnica u Skupštini HEP-a.

8. SDP uputio interpelaciju o radu Vlade zbog Ine

Klub zastupnika SDP-a u petak je u saborsku proceduru uputio interpelaciju o radu Vlade vezanu za renacionalizaciju Ine i privatizaciju HEP-a, a predsjednik stranke Davor Bernardić zatražio je da i opozicija bude uključena u pregovore s MOL-om. SDP-ovci na ovaj način žele poslati poruku Vladi da treba odgovoriti na pitanja koja dominiraju u javnosti.