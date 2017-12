Prekršajni suda u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj je prijevoznička tvrtka Brada Trans kažnjena s 30 tisuća kuna jer su za Uber prevozili putnike, a njezin vlasnik Žarko Dizdar morat će platiti još 5.100 kuna. Nova je to presuda protiv vozača Ubera, koja je, međutim, ovoga puta objašnjena na drugačiji način i mogla bi, ukoliko postane pravomoćna, biti presedan.

Naime, vozač Ubera nije kažnjen zbog kršenja Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, što je do sada bio slučaj, već na temelju Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Još jedan je to pravosudni udarac za vozače Ubera koji se dogodio gotovo u isto vrijeme kada je na europskoj razini donijeta ključna presuda.

Naime, najviši sud Europske unije, Sud EU sa sjedištem u Luksemburgu, donio je prije par dana presudu prema kojoj je Uber i službeno transportna kompanija, a ne digitalni servis. Unatoč tome što je Uber cijelo vrijeme tvrdio kako su oni digitalna kompanija, koja korisnicima pomaže u kontaktiranju drugih ljudi i naručivanju prijevoza, sada je jasno da će i oni, na nacionalnoj razini biti podložni strožoj regulativi i pravilima licenciranja koja vrijede i za ostale taksi prijevoznike.

Potpuno drugačiji proces protiv vozača Ubera

Do sada se u prekršajnim postupcima koji su vođeni na hrvatskim sudovima polemiziralo moraju li vozači Ubera prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu imati licence kakve gradovi inače izdaju taksistima, i presudama su vozači mahom kažnjavani. No, u ovoj je presudi zauzet sasvim novi stav, jer je činjenica što vozač nije imao licencu protumačena kao da uopće nema registriranu djelatnost.

Ovaj konkretan slučaj krenuo je nakon što je mobilna carinska jedinica dobila informaciju o nailasku Uberova vozila, nakon čega je zaustavila Dizdara koji je prevozio putnika od Nacionalne i sveučilišne knjižnice do Branimirove ulice u Zagrebu. Budući da je putnik inače radio kao taksist, tijekom postupka otvorilo pitanje o njegovoj ulozi u ovoj akciji carine.

To na kraju sud nije posebno razmatrao iako su carinici dali o tome kontradiktorne iskaze. Zaključeno je tako je Dizdar prekršio Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. I to zato što je obavljao autotaksi prijevoz, za što nije imao potrebne dokumente, odnosno nije za to imao registriranu djelatnost.

Obrana tvrdila da je vozač uredno registriran za prijevoz

No, Dizdar nije na cesti bio bez ikakvih dokumenata, jer je, naime, njegova tvrtka Brada Trans u sudskom registru bila uredno navedena kao firma koja se, među ostalim, bavi i prijevozom putnika. Kako je istaknula njegova odvjetnica Martina Prpić, ne samo da Dizdar nije prekršio propise, već je, upravno suprotno, djelovao u skladu s ustavnom odredbom o poduzetničkoj i tržišnoj slobodi.

Ipak, carinici su Prekršajni sud uvjeravali u suprotno, tim više što su, nakon podnošenja prijave, Dizdaru i oduzeli automobil kojim je vozio za Uber.

“Taj dan, 11. prosinca 2015., radili smo na utvrđivanju kršenja Zakona o zabrani sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti. Zaustavili smo i kontrolirali jedno vozilo u kojem je za upravljačem bio Žeko Dizdar, a s njim je bio i putnik. Obavili smo nadzor i donijeli rješenje kojim smo zabranili obavljanje neregistrirane djelatnosti tvrtki Brada Trans”, svjedočio je na sudu Predrag Juratovac iz Mobilne carinske jedinice.

Carinici su ipak u akciju išli nakon dojave

“Jeste li kontrolu obavili na temelju dojave?”, zanimalo je odvjetnicu Prpić. “Ne, radilo se o redovnoj kontroli”, odogovorio je Juratovac dok je njegov kolega Mario Kolar priznao da su imali dojavu. Dizdar je pak u svojoj obrani argumentirao kako je njegova tvrtka uredno registrirana zbog čega ga se ne može teretiti za neregistriranu djelatnost.

Prekršajni sud u Zagrebu zauzeo je međutim stav da ta djelatnost, iako se radi o prijevozu putnika, ne podrazumijeva i autotaksi prijevoz, niti iznajmljivanje vozila s vozačem pod što je Dizdarova obrana pokušala podvesti prijevoz za Uber.

“Putnik nije tražio unajmljivanje vozila s vozačem, već isključivo prijevoz, a za to Brada Trans i Dizdar nisu imali odobrenje grada zbog čega je zaključeno da su obavljali neregistriranu djelatnost”, zaključeno je u presudi.