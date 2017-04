Za Telegram govori šef katedre za ustavno pravo u Zagrebu: ‘Orepić, Dobrović i Šprlje više nisu ministri’

Predstojnik katedre za Ustavno pravo na zagrebačkom pravnom fakultetu, redoviti profesor Branko Smerdel u razgovoru za Telegram rekao je kako Vlaho Orepić, Ante Šprlje i Slaven Dobrović više nisu ministri. Odlukom premijera Andreja Plenkovića, Mostov trojac je, tumači, razriješen. Profesor kaže kako je premijer postupio u skladu s Ustavom i pojasnio nam je cijelu proceduru.

“Ispravnim tumačenjem i Ustava i zakona o Vladi, oni više nisu ministri. Premijer je na testu time što za imenovanje novih ministara mora dobiti podršku većine svih zastupnika u Saboru”, kaže i detaljizira kako je u parlamentarnom sustavu premijer nadređen ostalim članovima Vlade. “Plenković u potpunosti postupa u skladu s Ustavom koji kaže da Vlada odgovara Saboru, i u skladu sa svojim ovlastima. Naravno, on će nove ministre – kada ih imenuje – morati predstaviti Saboru i dobiti podršku većine”, ponavlja.

Supotpis predsjednika Sabora je samo formalnost

Nadalje objašnjava kako supotpis predsjednika Sabora nema nikakvu snagu, odnosno da ako Petrov i ne potpiše razrješenje, to nema nikakav utjecaj na premijerovu odluku. “To nigdje ne postoji u pralamentarnim sustavima. Ta je odredba uvedena za vrijeme prepucavanja između ondašnjeg predsjednika Sabora, gospodina Tomčića i premijera Račana. No to je sasvim besmisleno. Petrov sada ne mora potpisati ovu odluku, no ona svejedno stupa na snagu. To je čista formalnost.”

Kaže kako je Petrov rekao da će se o ovom pitanju konzultirati s Ustavnim sudom. “Jedini odgovor od Ustavnog suda može dobiti jest da suštinski nema nikakve veze hoće li potpisati premijerovu odluku ili ne.”

‘Na ovo sam upozoravao još prije 16 godina’

Smerdel kaže kako je na ovu besmislenost supotpisa predsjednika Sabora u slučaju razrješenja ministara upozorio u svom članku i 2001. godine. “Imali smo sličnu situaciju kada se raspala prva Račanova Vlada, kad je Budiša otišao, pa kad je Račan formirao novu Vladu u Saboru uz pomoć predsjednika Republike. Ponovno smo imali sličnu situaciju kad je Sanader izbacio Vesnu Škare Ožbolt,” podsjeća Smerdel naglašavajući još jednom da Plenković ispravno tumači Ustav jer je premijer onaj koji je odgovoran za Vladu i vodi Vladu. “Premijer je prvi”.

Naš sugovornik naglašava kako se općenito slabo razumije pojam parlamentarnog sustava. “Parlamentarni sustav je sustav stranačke poslušnosti. Premijer vodi Vladu, a Vlada vodi parlament. Terminologija je namjerno ovako zbunjujuća, Ustav ne može biti tako detaljan, no sve proizlazi jedno iz drugoga, odredbe su međusobno povezane,” zaključuje ugledni profesor.