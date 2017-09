Mjesecima se čeka Pupitres, vinski bar poznate sommelierke. Danas je otvoren, odmah smo ga obišli

Nakon svečanog okupljanja ove subote, u Frankopanskoj, na broju 1, danas je i službeno otvoren Pupitres, vinski bar naše najpoznatije sommelierke Jelene Šimić Valentić. Radi se o baru u kojem je Šimić Valentić, kaže, spojila piće, hranu, atmosferu i edukaciju o vinima.

Tridesetdvogodišnjakinja danas iza sebe, naime, ima vinsku školu koju je pokrenula prije tri godine, 268 održanih radionica diljem Hrvatske i BiH, brojna predavanja o vinu u školama i na fakultetima, a sada je, nakon višemjesečnog planiranja i par prepreka, ušla i u ovaj novi, možda najuzbudljiviji projekt dosad. Ona ga naziva boutiqueom vinske kulture.

Kako je cijela priča počela

Cijela Jelenina priča vezana uz vino zapravo je počela prije 12 godina kad je iz Rastovca pored Bjelovara došla u Zagreb, studirati ekonomiju. Kako bi si mogla priuštiti studij, zaposlila se u jednom kafiću i tamo se, kaže, zaljubila u ugostiteljstvo. Počela je kao pomoćna konobarica, da bi s vremenom postala voditeljica kafića, u međuvremenu odustavši od ekonomije. Nešto kasnije postala je voditeljica renomiranog zagrebačkog restorana Apetit u Masarykovoj, gdje je radila kao glavni sommelier, za što se u nekom trenutku i školovala.

No, dok je gostima u Apetitu objašnjavala koje vino paše uz koje jelo, u Jeleni je polako rasla želja da što više ljudi stvarno upozna s vinskom kulturom, ali na mjestu u kojem će moći uživati. U srpnju prošle godine polako je krenula u realizaciju. Pronašla je jedan prostor u Zagrebu koji joj se toliko dopao da nije odustala ni kad je shvatila da mora u osam dana skupiti 170 tisuća kuna.

Pokretanje crowdfunding kampanje

Pomogla joj je Ana Keglović Horvat, zajedno su pokrenule crowdfunding kampanju, svi živi su o njima pisali te su uspjele u par dana skupiti 127 tisuća kuna. A onda je sve krenulo nizbrdo. Iako su se i banke, koje su ih ranije sve redom odbijale, sada počele same javljati, prostor koji je Jelena dogovorila odjednom je, usred medijskog buzza, postao znatno skuplji.

Jelena je tada naprosto odustala. Ipak, ne skroz. Godinu dana kasnije, pronašla je ovo mjesto u Frankopanskoj i napokon počela cijelu priču privoditi kraju. Preuređenje je krenulo početkom kolovoza, svi su, kaže, pomagali i radilo se bez prestanka, da bi danas i službeno napokon predstavila ovo novo zagrebačko mjesto.

Bar, vinoteka i biblioteka

U Pupitresu će se, kaže, uz bar, nalaziti vinoteka i biblioteka. Ime lokala je od francuskog naziva za stalak za odležavanje pjenušca, inače Jeleninog omiljenog pića. Unutarnji dio lokala ima 50-ak kvadrata (34 sjedeća mjesta) i još 27 kvadrata terase, koju još moraju urediti. Šimić Valentić ovdje planira održavati i svoje vinske škole. U baru će se, kaže, puštati jazz i bossa nova, a dva puta tjedno gosti će uživo slušati gitaru.

Za dizajn je odgovorna Ivana Ferenčak iz Dizajnholika, a kod uređenja su pazili da sve bude podređeno vinu. Sve je i u bojama vina; zlatna predstavlja bijelo, ružičasta rose, a bordo crno vino. Zidovi su u boji šampanjca, a lusteri predstavljaju mjehuriće. “Htjeli smo postići da se gosti osjećaju kao da se kupaju u šampanjcu”, priča Ferenčak. U Pupitresu će biti i mala knjižnica s literaturom o vinima.

Osmislila je meni od tri dijela

Cijene vina na čaše su od 18 do 200 kuna, a na karti imaju gotovo 250 vinskih etiketa i 21 šampanjac, no posluživat će i craft piva te koktele. Ako netko želi popiti čašu nekog vina čija boca košta dvije tisuće kuna, u Pupitresu nemaju problem s tim. Naime, kako kažu, koriste Coravin sustav koji funkcionira na bazi argona. Argon je plin koji se injektira u bocu bez otvaranja i vađenja plutenog čepa. On pod pritiskom izbacuje vino van. Pluteni čep se prirodno sam stišće i zatvara pa tako vino ne može oksidirati.

A u baru, dok pijete vino, možete i nešto pojesti. Jelena je osmislila meni Pupitres zalogajčići, a sastoji se od tri dijela. Prvi Za radostan početak dana nudi žitarice za 18 kuna, svježe voće i kroasane te tost. Drugi dio Uz čašu vina nudi platu Pupitres koja se sastoji od Drniškog pršuta, selekcije sireva od Gligore, malo maslina, paprika punjenih sa sirom, a košta 85 kuna. Moguće je naručiti i samo platu sira ili pršuta za 40 kuna ili brusketu za 14 kuna.

Treći dio menija je Nešto slatko i zdravo, a uključuje čokoladnu, voćnu i Pupitres tortu, posebno osmišljenu za lokal. Radi se o zdravim tortama iz Raw Sweets by Mihaela, koje su bez šećera, margarina, jaja i glutena te koštaju 25 kuna. Radno vrijeme Pupitresa je od ponedjeljka do četvrtka od 7 do 23, a petkom i subotom do ponoći.