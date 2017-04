U Velikoj Britaniji su primijetili da ima sve više štakora pa su napravili studiju o tome koliko često se razmožavaju

Ženka štakora godišnje ima prosječno šest okota sa oko 5 do 12 mladih, a obično ih u leglu bude desetak. Trudnoća im traje od 21 do 23 dana. Ako nisu pod kontrolom, par štakora može za tri godine proizvesti pola milijarde potomaka, pokazuje studija, a prenosi The Daily Mail. Poslije samo tri mjeseca, par štakora isproducira oko 10 potomaka. Poslije šest mjeseci ima ih 50.

Štakori dosežu seksualnu zrelost poslije 5 do 6 tjedana, što znači da populacija nabuja od 2 štakora na oko 1250, za samo godinu dana. Iako je životni vijek štakora kratak, samo jedna godina, to se kompenzira čestim trudnoćama. Srećom, broj štakora ne prelazi broj ljudi jer postoje neki faktori koji drže njihovo razmnožavanje pod kontrolom.

U Britaniji je primijećen porast njihove populacije

Kontrola štetočina, nedostatak hrane i dostupnost njihovih skloništa, ograničavaju njihov broj, uz bolesti od kojih obolijevaju i grabežljivce koji na njih vrebaju (sove). Štakori se, osim toga, međusobno bore, kanibali su pa jedu jedan drugoga. Stopa smrtnosti raste kako im se populacija povećava jer je hrana i prostor limitiran, što ograničava njihov broj.

Najugroženiji najezdom ovih glodavaca su restorani, skladišta i uredi. Studiju je provela britanska kompanija koja se bavi istrebljivanjem štakora, Rentokil. Naime, u Britaniji je primijećen porast njihove populacije za 86 posto u 2015. i 2016.godini.

Dr. Andy Brigham, zoolog i generalni menadžer u Rentokilu kaže da štakori imaju puno okota sa brojnim podmlatkom. ”Kvantiteta je iznad kvalitete, u nadi da će barem neki preživjeti dovoljno dugo da krenu u razmnožavanje. Ako im je mjesto pogodno i imaju dovoljno hrane, moguće je da im broj rapidno eksplodira. Ali smrtnost im je velika čim su im prostor ili hrana limitirani”.