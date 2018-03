Zabavna crtica s granice: Hrvatskim cestama otpala je naljepnica pa su, eto, uskrsnuli Srbiju i Crnu Goru

Hrvatske ceste ponovno, na putu od Osijeka prema Erdutu, gdje je granični prijelaz sa Srbijom, usmjeravaju putnike prema državi koja ne postoji već gotovo 12 godina! Naime, na dva prometna znaka, na izlazu iz mjesta Nemetin, na cesti prema Sarvašu, uz oznaku Bogojeva, prvog mjesta na ulasku u Srbiju, stoji kratica SCG umjesto SRB. SCG je bila prometna oznaka za Srbiju i Crnu Goru, državu koju je izmislio Slobodan Milošević, nakon što se raspala SFR Jugoslavija.

Srbija i Crna Gora imala je kartak životni vijek, trajala je od 4. veljače 2003. do 5. lipnja 2006., dakle tek nešto više od tri godine. No, iako je ta država prestala postojati još u lipnju 2006. (od kada Srbija i Crna Gora postoje kao dvije posebne države), Hrvatske ceste produžile su joj vijek sve do lipnja 2016.

Ispod naljepnice opet provirilo SCG

Kada smo na našem portalu upozorili na taj propust iz Hrvatskih cesta promptno su reagirali i već sljedećeg dana prelijepili oznaku SCG i umjesto nje stavili SRB, što je prometna oznaka za Srbiju. Uz naziv Bogojeva, mjesta u Srbiji nakon što se kod Erduta napusti Hrvatsku i prijeđe Dunav, uklonjene su oznake SCG, na svim putokazima uz državnu cestu D 213.

Tako je bilo sve donedavno kada je na putokazima uz tu cestu, kao što se vidi na našim slikama, ponovno uskrsnula fantomska država Srbija i Crna Gora. Očito su zima, snijeg i stalne primjene temperature posljednjih dana učinili svoje, pa su naljepnica SRB otpale, a ispod njih provirilo je SCG.

Spomenutu državnu cestu D213, kao i ostale u nadležnosti Hrvatskih cesta, u Osječko-baranjskoj županiji održava tvrtka Cesting i za te usluge račun ispostavlja Hrvatskim cestama, no ondje očito nitko nije primijetio da putokazi usmjeravaju putnike u nepostojeću državu.