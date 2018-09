Čuli smo se s Tolušićem, kaže da će njegov vozač danas dobiti otkaz

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić za Telegram je potvrdio kako je jutros uhićen njegov vozač Blaž Ćurić zbog sumnje da je Franji Vargi prošloga četvrtka javio da se protiv njega provodi kriminalističko istraživanje. “On je jedan od šest vozača Ministarstva poljoprivrede”, kazao nam je upravo Tolušić.

Tolušić je kazao da je neugodno iznenađen zbog upletenosti svog vozača u cijelu aferu. “Očekujem da policija i DORH rade svoj posao i da sve one koji su u ovoj aferi radili nezakonite radnje procesuira. Uopće me ne zanima tko je to, ja ove ljude koji se spominju ne poznajem”, poručio je dalje Tolušić u kratkom razgovoru za Telegram, dodavši kako “ne želi da se u ovoj državi rade nezakonite stvari”.

Uhićeni vozač će dobiti otkaz

Na upit što će biti s uhićenim vozačem Ćurićem, Tolušić nam je otkrio kako on više neće biti zaposlenik Ministarstva poljoprivrede. “On danas dobija otkaz”, poručio je ministar.

Ćurić je jutros uhićen zbog sumnje da je Franji Vargi koji je izraživao lažnu dokumentaciju za suđenje Zdravku Mamiću javio da uništi dokazne materijale.