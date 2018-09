Bivši vicekonzul Hrvatske u Düsseldorfu Mladen Tomić dobio je spor protiv Ministarstva vanjskih i europskih poslova, jer je iz diplomatske misije u Njemačkoj, prema kvalifikaciji suda, nezakonito povučen još 2007. godine. Odluku o njegovom razrješenju s mjesta vicekonzula donijela je tadašnja ministrica vanjskih poslova i europskih integracija, a današnja predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović. Po povratku u Hrvatsku Tomić je potpuno degradiran pa je protiv države pokrenuo sudske procese. No, ni više od desetljeća kasnije nije do kraja rasvijetljen jedan od većih skandala u hrvatskoj diplomatskoj praksi koji se dogodio u vrlo važnom inozemnom predstavništvu Republike Hrvatske.

Sudske presude do kojih je došao Telegram, ipak rekonstruiraju dio tadašnjih iznimno neugodnih zbivanja. Naime, krajem 2007. i sredinom 2008. godine povučeno je nekoliko diplomata iz hrvatskih misija diljem svijeta, a unutar Ministarstva pokrenuto je 60 disciplinskih postupaka.

S funkcije vicekonzula vraćen na početničko mjesto

Tvrdeći da mu je povlačenjem iz diplomatske misije u Njemačkoj i pokretanjem disciplinskog postupka na službeničkom sudu nanijeta šteta, Mladen Tomić tražio je i razliku u plaći između one koju je dobivao u Düsseldorfu i one na gotovo početničkoj poziciji u Zagrebu. Odštetu od 160 tisuća kuna sud mu nije dosudio, no zato će mu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ako presuda koju je prije nekoliko dana donio Općinski radni sud u Zagrebu postane pravomoćna, morati platiti 230 tisuća kuna razlike u plaćama.

Mladen Tomić u diplomatsku misiju kao vicekonzul upućen je krajem studenog 2005. godine. Rješenje mu je vrijedilo sve do 15. veljače 2009. No, 15. studenog 2007. tadašnja ministrica Grabar Kitarović svojom diskrecijskom odlukom povlači ga u Zagreb. Tomić zatim završava na službeničkom sudu i tamo je osuđen – kažnjen je prestankom državne službe zbog kupovine prevelikih količina cigareta i alkoholnih pića s diplomatskom povlasticom i zbog navodnog lažiranja potpisa tadašnje generalne konzulice Katarine Trstenjak.

Upozorili na nezakonite poteze generalne konzulice

U rujnu 2009. disciplinski postupak protiv njega je ipak obustavljen, i vraćaju ga na posao. Pozicija koju nekadašnji vicekonzul dobiva prilično je niska – postaje mlađi profesionalni diplomat – ataše u Upravi za konzularne poslove i to u Odsjeku za putne isprave. Ne mireći se s činjenicom da je degradiran i da je ostao bez značajnog dijela primanja, Tomić 2011. podnosi tužbu protiv Ministarstva za nadoknadu plaće. Sada bi mu trebalo biti isplaćeno tih 230 tisuća kuna s kamatama i to za razdoblje od trenutka povlačenja u Zagreb, u studenom 2007., do veljače 2009. do kada je trebao biti na dužnosti vicekonzula u Düsseldorfu.

Problemi u konzulatu u Düsseldorfu eskalirali su u jesen 2007. Bilo je to vrijeme uoči parlamentarnih izbora, kada je trebalo organizirati glasovanje hrvatskih državljana i Njemačkoj. Tadašnja generalna konzulica Katarina Trstenjak ozbiljno je pri tome pogriješila, na što su ju njezini kolege, među kojima je bio i Tomić upozoravali. Tražila je, naime, da se u Düsseldorfu omogući glasovanje svim građanima koji žele izaći na izbore, a ne samo onima koji su prije toga bili tamo uredno registrirani. To kulminira kaznenim prijavama protiv konzulice, a iz Zagreba u Düsseldorf stiže inspekcija te počinje obračun upravo s onima koji su upozoravali na nepravilnosti. Naknadno, u jesen 2008., povučena je i Katarina Trstenjak.

U konzulatu u Düsseldorfu očito je 2007. vladao kaos

Što se uoči toga događalo u hrvatskom konzulatu u Düsseldorfu opisao je na sudu i bivši konzul Mladen Veršić. “Od kada sam došao u konzulat 4. srpnja 2006., imao sam problema s generalnom konzulicom. Odmah mi je rekla da se mora riješiti Tomića i to s bilo kakvim argumentom. Nije, naime, bila zadovoljna njegovim angažmanom u jednom slučaju otmice djeteta, iako je sve na kraju uspješno okončano. Ja pak nisam našao ništa zbog čega bi se Tomića moralo maknuti iz konzulata.

Novi problemi počeli su kada su krenule pripreme za parlamentarne izbore. Ni ja ni Tomić nismo željeli učiniti ono što je generalna konzulica od nas tražila, jer je to evidentno bilo nezakonito. Kada smo o njezinom naputku za glasovanje obavijestili Ministarstvo vanjskih poslova počeo je pakao. Pritisak od strane generalne konzulice bio je strahovit”, kazao je bivši konzul.

‘Za deset dana morate se razdužiti i vratiti u Zagreb’

“Uslijedila je inspekcija Ministarstva u konzulatu. Komisija je bila nestručna pa nam je stavila na teret kupovanje cigarete u duty free shopu, na što smo kao diplomati imali pravo. Protiv mene je pokrenut postupak i raskinut mi je ugovor o radu, a kaznene prijave su odbačene. Tomić je sve to jako teško podnosio.

Negdje u jesen 2007. i on je dobio poziv da se javi u Zagreb. U roku od deset dana morao se razdužiti. Taj rok je bio izuzetno kratak, jer je trebao preseliti djecu i suprugu u Hrvatsku. Znam da je protiv njega kasnije vođen stegovni postupak, no sve je to bilo dirigirano. Mene, kao njegovog nadređenog, uopće nisu ispitali kao svjedoka”, ispričao je Veršić.

Zanimljivo je kako su svi ti problemi započeli nakon što su u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputili dopis o nepravilnostima u pripremi parlamentarnih izbora. Stalno su im pregledavali radne stolove i pozivali ih na razgovore tijekom radnog vremena. “Bio je to”, tvrdi Veršić, “čisti teror”.

O svemu je bio obaviješten i tadašnji predsjednik RH

Bivši konzul zapravo je potvrdio sve ono što je u tužbi napisao sam Tomić. Pripreme za parlamentarne izbore u studenom 2007., naputak generalne konzulice koji je bio nezakonit, prijavu nepravilnosti Ministarstvu i tadašnjem predsjedniku RH Stjepanu Mesiću. “Sukob s Katarinom Trstenjak tada postaje nepodnošljiv, a i nakon povratka u Zagreb pritisci su nastavljeni”, tvrdio je.Sve to nije bilo dovoljno kako bi od Ministarstva dobio odštetu za mobing.

Razliku u plaći ipak bi sada trebao dobiti, jer je sud utvrdio da nije bilo razloga da ga se povuče s mjesta vicekonzula. Ministarstvo vanjskih poslova nije uspjelo dokazati da prema zakonu diplomati u svakom trenutku mogu biti vraćeni iz inozemne misije u Zagreb. Zato je odlukom tadašnje ministrice, prema stavu suda, Mladen Tomić zakinut za razliku u plaći koju je dobivao kao vicekonzul u odnosu na ono što je primao kao ataše u Zagrebu.