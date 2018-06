Fino, osuđen je tata koji je vrijeđao sina i prijetio ‘hvatskom šamarčinom’ jer je odustao od nogometa

Prekršajni sud u Jastrebarskom nedavno je donio presudu protiv gospodina koji je divljački izvrijeđao svog sina i prijetio mu ‘hrvatskom šamarčinom’ u SMS-u, zato što je 15-godišnji dječak odlučio odustati od igranja nogometa u jednom zagrebačkom klubu.

Otac mu je, naime, početkom ožujka prošle godine poslao ovu poruku: “Koji k…. glumiš frajera. Uči i igraj nogomet i ne seri više. Samo pi…ce imaju takve argumente. Amen. Slijedi hrvatska šamarčina da se osvijestiš, veličino. Pi…, sve mu smeta, razmisli ako imaš čime. Bljak”.

Zaključili da se radi o obiteljskom nasilju

Majka, s kojom, budući da su roditelji razvedeni, dječak živi, vidjela je poruku i prijavila bivšeg muža Centru za socijalnu skrb. Centar je pak poruku proslijedio policiji, da bi na kraju Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici zaključilo kako se radi o obiteljskom nasilju. Zbog toga je protiv 47-godišnjeg oca pokrenut prekršajni postupak.

Prekršajni sud je za postupak oca, inače inženjera u MORH-u, ocijenio da se radi o vrijeđanju djeteta koje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji sankcionira. Otac je na sudu priznao što je napravio, pritom se pokušavao opravdati. “Poslao sam sinu tu poruku i sada sam siguran da to nije bilo primjereno. No, napravio sam to u afektu, jer je sin odustao od igranja nogometa u tom klubu. Inače s bijesom nemam problema jer sam ga naučio kontrolirati kroz obuku u MORH-u. Inače imam dobar odnos s djecom, no svatko može kao roditelj i pogriješiti”, rekao je tijekom postupka.

Sud je uvažio što je otac izrazio žaljenje

Dječak je iskoristio svoje zakonsko pravo da protiv oca ne svjedoči. No, sud je dobio na uvid presliku SMS-a koji je primio, nakon čega nije bilo dvojbe oko krivnje gospodina: u komunikaciji sa sinom koristio je vulgarne riječi, prijetio mu i vrijeđao ga.

Iako se za ovo obiteljsko nasilje može izreći novčana kazna od najmanje sedam tisuća kuna ili kazna zatvora od najmanje 45 dana, čovjek će morati platiti samo 4.500 kuna. Sud je, naime, uzeo u obzir što je izrazio žaljenje zbog svog postupka.