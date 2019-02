Početkom veljače objavljena je imovinska kartica Mirjane Hrge, bivše novinarke i urednice, a sada savjetnice predsjednice za strateške politike i odnos s Vladom i Saborom. Medijima najzanimljiviji bio je detalj na samom kraju imovinske kartice u kojem piše kako će gospođa Hrga dio plaće, odnosno 7000 kuna, izdvajati za dvije potrebite obitelji. Prema podacima iz imovinske kartice, njena neto plaća iznosi 16.471 kunu, odnosno 26.846 kuna bruto.

Gospođa Hrga je sad u intervjuu za Jutarnji list pokušala obraniti ovaj potez koji su mnogi nazvali populizmom. Na pitanje novinarke misli li da je to populizam, Hrga se malo uzrujala i odgovorila ovako: „Danas je sve populizam. Nikad nije dobro. Ako nekom pomogneš – populist si. Ako ne pomogneš – ohol si. Objava imovinske kartice bila je jedna od žešćih čitulja u Hrvatskoj, pravi poziv na linč“, rekla je savjetnica predsjednice.

U imovinskoj kartici nitko ne navodi troškove

Usput je kritizirala koncept objave imovinske kartice kakav postoji danas, rekavši da smatra kako je u redu da se imovina dužnosnika prijavi kako bi se moglo pratiti je li poziciju iskoristio za bogaćenje, ali ne misli da bi to trebalo biti javno objavljeno. A tu dolazimo do momenta koji je neobičan u cijeloj ovoj priči. Dakle, nitko ne misli da je populizam to što gospođa Hrga dio plaće uplaćuje siromašnim obiteljima, već ovaj dio u kojem je to navela u kartici.

Kao što je i sama gospođa Hrga rekla, imovinske kartice postoje kako bi dužnosnici naveli ono što zarađuju i posjeduju, kako bi se pratilo jesu li poziciju iskoristili za bogaćenje. Baš zato se učinilo neobičnim da ona u svojoj kartici navodi trošak – dakle ovu donaciju siromašnim obiteljima. Uobičajeno je, dakle, da dužnosnici prijave što posjeduju, i koliko zarađuju, a ne da javnost obavijeste na što svoje plaće troše, pa čak ni kada ih daju u humanitarne svrhe.

Gospođa Hrga je na kraju razgovora o ovoj temi zaključila da nije mogla vjerovati da će se zbog svog postupka morati ispričavati. Na pitanje kako je odabrala kojima dvijema obiteljima će uplaćivati donacije, kaže ovako:„Poznato je da ja nemam djecu, ali to nije razlog da ne pomognem djeci koja su rođena u neimaštini… Kako sam ih izabrala? Htjela sam znati gdje novac ide i da s njime dvije obitelji lakše dišu. Obje obitelji imaju dječicu“, rekla je.