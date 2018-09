Osječki poduzetnik Drago Tadić već godinu i pol dana uspješno izbjegava odlazak na odsluženje zatvorske kazne što mu je izrečena zbog sudjelovanja u pokušaju podmićivanja sudaca Vrhovnog suda koji su odlučivali u slučaju Branimira Glavaša. Kažnjen je s dvije godine zatvora jer je sa svojim suradnicima 2010. namjeravao platiti mito vrhovnim sucima ne bi li izmijenili osuđujuću presudu Glavašu za ratni zločin.

Nakon što je presuda lani u ožujku postala pravomoćna, Tadić, inače bivši predsjednik uprave Osijek Koteksa, koji je nedavno na suđenju Božidaru Kalmeti značajno ublažio iskaz u korist optuženog bivšeg ministra, čini sve ne bi li izbjegao odsluženje te sankcije.

Tadić nije želio nagoditi se s USKOK-om

Tadić je imao šansu nagoditi se s USKOK-om još na početku procesa, u siječnju 2012. Nuđeno mu je tada dvije i pol godine zatvora u zamjenu za priznanje krivnje, no on je to odbio. Istovremeno, Tadićevi suoptuženici, tadašnji saborski zastupnik HDSSB-a Ivan Drmić, bivša zamjenica glavnog urednika Glasa Slavonije Sanja Marketić i splitski poduzetnik Srećko Jurišić priznali su krivnju i nagodili se s tužiteljstvom na dvije godine zatvora uvjetno. Tadićeva supruga Božica Tadić-Ćavar uvjetno je osuđena na 15 mjeseci.

Presudom Županijskog suda u Zagrebu Tadić je kasnije proglašen krivim za povezivanje više osoba u skupinu radi počinjenja kaznenog djela te poticanje na protuzakonito posredovanje, kako bi se ishodila povoljnija presuda za Glavaša.

Sad pak želi da mu se ponovno sudi

Osim što već godinu i pol na različite načine izbjegava odlazak na odsluženje kazne, Tadić je sada podnio i zahtjev za obnovu sudskog postupka. Želi da sud ponovno odlučuje o kazni što ju je dobio. Od Županijskog suda u Zagrebu, kako doznajemo, traži da mu preinači kaznu i osudi ga samo na rad za opće dobro. Radom za opće dobro doduše mogu se zamijeniti samo sankcije do godinu dana zatvora. O Tadićevom zahtjevu sud bi trebao odlučivati već idući tjedan.

Novi je to manevar osječkog poduzetnika, koji je o procesu protiv Božidara Kalmete i suoptuženih za izvlačenje 22 milijuna kuna preko HAC-a i sam trebao biti optužen, no dobio je oprosnicu od USKOK-a.

Tadić je važan svjedok protiv Kalmete

Pristao je, među ostalim, svjedočiti i kako je iz Osijek Koteksa izvukao milijun kuna i dao ih tadašnjem članu uprave HAC-a Josipu Sapunaru. Tijekom istrage potvrdio je kako mu je Sapunar govorio da dio izvučenog novca ide za Ministarstvo, Kalmetu i Livakovića. No, na glavnoj sudskoj raspravi prošli je tjedan izjavio kako mu Sapunar nije spominjao imena, već je on sam zaključio da tadašnji ministar Kalmeta i njegov državni tajnik Zdravko Livaković stoje iza izvlačenja novca. Većinu sredstava izvukli su preko fiktivnih računa za navodne konzultantske usluge.

Tadić se, kako nam je potvrđeno na Županijskom sudu u Osijeku, krajem ovog mjeseca, točnije 26. rujna, mora javiti na izdržavanje kazne zbog uloge u pokušaju podmićivanja sudaca Vrhovnog suda RH. Sasvim je zato izvjesno da puno nade polaže u ovaj najnoviji manevar u kojem traži obnovu postupka.

Biznis kao razlog za neodlazak u zatvor

Do sada je doduše već bio prilično uspješan u odgađanju odlaska u zatvor. Naime, još u kolovozu prošle godine osječki sud donio je rješenje prema kojem se na izdržavanje kazne trebao javiti 11. rujna 2017.

No, u svega par dana, već 26. rujna 2017., Tadiću je odobrena odgoda. Učinjeno je to jer je uvjerio sud kako mora biti nazočan radovima na izgradnji obaloutvrde Rugvica i obaloutvrde Okunšćak na koje se ugovorno obvezala njegova tvrtka “Massilia”.

U radovima je sudjelovala i firma “Vodogradnja” u kojoj je Tadić član nadzornog odbora. Da Tadić baš lani u jesen nije pratio izvođenje tih radova, doveo bi se u pitanje rok njihovog završetka, zbog čega su njegove firme mogle snositi štetu. Naime, Hrvatske vode koje su radove naručile, zasigurno bi im naplatile ugovorne kazne zbog neispunjenja ugovornih obveza. U pitanju su bili radovi višemilijunske vrijednosti pa je Tadić dobio odgodu izvršenja zatvorske kazne na rok od tri mjeseca, do 11. prosinca. Nakon toga bi svoje obveze u firmi prenio na druge osobe.

A onda se gospodin Tadić razbolio

Međutim, ni u prosincu 2017. Tadić se nije pojavio u zatvoru, već je zatražio novu odgodu. Sada je priložio sudu dijagnozu – “Onkluzija i stenoza cerebralnih arterija koje nisu uzrokovale infarkt” i “kronične bolesti kralježnice”. Zbog toga je morao obaviti brojne specijalističke preglede i medicinske pretrage. Uz molbu je priložio i nalaz Klinike za neurologiju KBC-a Osijek od 4. prosinca 2017. te uputnicu liječnika specijalista obiteljske medicine za neurologiju i dnevnu bolnicu. U prilogu se našla i potvrda o narudžbi pacijenta na EEG za 28. prosinca 2017., ultrazvuk dan kasnije te potvrda za neurološku dijagnostiku za dan 23. veljače 2018.

Svu tu dokumentaciju sud je proslijedio Zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Zatvorski liječnici potvrdili su pak da za takvog pacijenta nema uvjeta u njihovom zatvoru. I Tadić je dobio još tri mjeseca dogode – do 11. ožujka 2018.

Zbog kazne se požalio i Ustavnom sudu

U ta tri mjeseca osječki poduzetnik nije stigao obaviti sve pretrage pa mu je odsluženje kazne odgođeno do 5. svibnja. Učinjeno je to kako bi mogao obaviti magnetsku rezonancu mozga i kralježnice za koju je bio naručen za 3. svibnja. Međutim, baš tih dana Tadić je dobio visoku temperaturu, pa nije obavio pregled, već mu je iduća magnetska rezonanca zakazana za 12. rujna. Kako bez uvida u taj nalaz ni liječnici iz Zatvorske bolnice u Zagrebu ne mogu točno ocijeniti Tadićevo zdravstveno stanje i mogućnost boravka u zatvoru, sud mu je odobrio novu odgodu. Do 26. rujna.

U međuvremenu je Drago Tadić i od Ustavnog suda tražio da mu odogodi izdržavanje kazne. U ustavnoj tužbi tvrdio je i kako mu suđenje nije bilo pravedno i da u zatvor ne može zbog svojih godina te obiteljskog i društvenog statusa. Mislio je pri tome na činjenicu da je direktor građevinske tvrtke Osijek Koteks koja ima brojne projekte. Ustavni sud je krajem ožujka ove godine njegovu tužbu odbacio.