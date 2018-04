HDZ će, vrlo je izgledno, Stiera izbaciti iz stranke; Telegramov reporter donosi kontekst

Visoki sud časti HDZ-a uskoro će, na inicijativu premijera i predsjednika stranke Andreja Plenkovića, izbaciti iz svojih redova političkog tajnika Davora Ivu Stiera, potvrdilo je Telegramu nekoliko visoko pozicioniranih dužnosnika vladajuće stranke. “Kako nitko ne vjeruje da će Stier ponuditi ostavku jer želi ispasti žrtva, kako bi barem donekle ublažio dojam katastrofalnog poraza, pitanje je samo dana kad će Plenković pokrenuti postupak protiv njega, odnosno hoće li se o tomu odlučivati prije ratifikacije Istanbulske konvencije u Saboru ili nakon nje.

Za takav porazan rasplet, odgovoran je isključivo sam Stier: ničim osobno izazvan, krenuo je u krstaški napad na predsjednika Plenkovića te tako prešao crvenu crtu nakon čega mu više nema opstanka u stranci. Jedina je nepoznanica zašto je Stier doveo Plenkovića u situaciju da nema izbora te da ga mora najstrože kazniti i zašto je izazvao sukob u situaciji, koja unatoč svih sporova oko Istanbulske konvencije, ipak nije bila toliko dramatična da mu je kao političkom tajniku bilo potrebno isprovocirati tako žestok obračun s predsjednikom stranke”.

Stier ljut na stranačke kolege bez političkih ideala

Sugovornici Telegrama smatraju kako je razlog Stierova političkog sunovrata u tomu što nije izvukao nikakvu pouku iz poraza koji je doživio na Predsjedništvu stranke kad se suprotstavio odluci premijera Plenkovića da raskine koaliciju s Mostom te sklopi nagodbu s Hrvatskom narodnom strankom. Jedan od sugovornika Telegrama na sljedeći je način objasnio poziciju Stiera. “Tada je i sam priznao da je bio naivan jer se ponadao da će ga Predsjedništvo stranke poduprijeti i spriječiti Plenkovića da uđe u koaliciju s HNS-om.

Razočarano je zaključio kako je većina članova Predsjedništva deideologizirana, bez ikakvih svjetonazorskih ideala, da im je potpuno svejedno hoće li njihova stranka koalirati s narodnjacima koji su potpuno drugačijih politički i ideoloških opredjeljenja te tako izdati sve one koji su za njih glasovali. Umjesto toga, rezignirano je tada zaključio Stier, oni su poduprli Plenkovića jer im je ta neprincipijelna lojalnost jamčila nastavak života na državnim ili stranačkim jaslama, čuvanju materijalnih privilegija te političke moći i utjecaja.”

Zbog toga što su tada članovi Predsjedništva podržali Plenkovića, a Stiera ostavili na cjedilu, premda je bio uvjeren da će dobiti uvjerljivu potporu, bilo je za očekivati da će politički tajnik izbjegavati nove konfrontacije s predsjednikom stranke. No, Stier je, uvjereni su sugovornici Telegrama, pokazao da je ostao naivan, dezorijentiran i fatalno neupućen u pravu narav i suštinu političkih odnosa, dinamiku političkih kretanja i tehnologiju vlasti. On, naime, nikako ne razumije niti se može pomiriti s činjenicom da bi svi HDZ-ovci, od najviše pozicioniranih do običnih članova, koji danas podupiru Istanbulsku konvenciju, na još žešći način bili protiv nje da je na čelu stranke ostao Tomislav Karamarko ili da se tamo nalazi Davor Ivo Stier. I da u tomu za sebe ne vide nikakav problem.

Informacija o ucijenjenom kleru iz crkvenih redova

Stier je izjavom kako su klerikalci oni koji idu u crkvu slikati se i skupljati političke poene, a da istodobno iskorištavaju prljavštine u crkvenim redovima, kako bi ucjenjivali najistaknutije svećenike, premda to nije eksplicite istakao, više nego jasno aludirao na premijera Plenkovića i njegove najbliže suradnike. Takvu optužbu i uvrede na račun vodećih ljudi HDZ-u nije se usudio do sada izreći niti jedan član stranke i to, dakako, ne može ostati bez najteže kazne.

Telegramovi sugovornici suglasni su da je Stier, a da on toga nije ni svjestan, zapravo žrtva manipulacija unutarstranačke oporbe, dijela katoličke nomenklature te konzervativnih desničarskih udruga koje su ga uvjeravale da je potrebno samo pokrenuti lavinu koja će onda sama od sebe pomesti Plenkovića. Već na prvom koraku pokušaja detronizacije Plenkovića pokazalo se da su svi oni bili u zabludi, a najveću cijenu te pogrešne procjene platit će upravo Davor Ivo Stier.

Politički tajnik stranke zasigurno nikada ne bi izašao u javnost s tako teškim optužbama o ucjenjivanju dijela klera da tu informaciji nije dobio upravo od crkvenih redova. Što pokazuje da je Stiera iskoristila jedna grupacija unutar kaptolske hijerarhije, u kojoj se već duže vrijeme vodi žestoka bitka za prevlast, kako bi preko njega kompromitirala svoje crkvene suparnike.

Stier je povjerovao da može biti Plenkovićev nasljednik

Stiera su na operaciju rušenja predsjednika stranke vjerojatno ponukala i ohrabrila nastojanja Plenkovićevih oponenata da mu pronađu zamjenika. Nije, naime, nikakva tajna da je radikalno desna struja već neko vrijeme u grozničavoj potrazi za ličnošću u svojim redovima koja bi mogla okupiti sve protivnike Plenkovića, koja ima ugled i karizmu vođe, koja je prihvatljiva za većinu članova stranke te koja, dakako, može steći naklonost HDZ-ove biračke baze. Takvog međutim, priznaju i najveći protivnici Andreja Plenkovića, u njihovim redovima na žalost nema.

“Nisu to ni Ivana Maletić ni Miro Kovač ni Milijan Brkić ni Damir Krstičević, a najmanje su to Davor Ivo Stier ili pak Tomislav Karamarko. Svi oni, posredno ili neposredno, ne kriju ambicije da dođu na čelo stranke, no nitko od njih ne može na svoju stranu pridobiti ni većinu članova Predsjedništva i Glavnog odbora, a kamoli cjelokupnog članstva, a da se o biračima i ne govori. Oni svoju priliku mogu potražiti samo kad Plenković ode s mjesta predsjednika HDZ-a, a tada će, ako netko od njih pobijedi, HDZ doživjeti istu političku sudbinu kao SDP nakon što ga je preuzeo Davor Bernardić. U ovom trenutku Plenković nema ozbiljnijeg suparnika koji bi ga mogao ugroziti, a to nažalost, nitko nije na vrijeme došapnuo Stieru”.

Stier je želio izazvati pobunu u HDZ-u

I na kraju, Stier je povjerovao pričama kako je utjecaj desničarsko konzervativnih udruga puno veći u društvu nego što je objektivno jest te da je na demonstracijama protiv Istanbulske konvencije bilo puno više od 5.000 ili 6.000 ljudi koliko je izbrojila policija.“Stier je krenuo u politički samoubojstvenu misiju iz dva ozbiljna razloga. Ili se odlučio svjesno žrtvovati kako bi isprovocirao pobunu u HDZ-u protiv Plenkovića, što pokazuje da ipak ništa nije naučio iz sukoba s premijerom oko HNS-a, ili je pak smatrao da će se pozicionirati kao vođa otpora protiv predsjednika stranke, a onda i kao njegov predestinirani nasljednik. No, u oba slučaja bio je debelo u krivu.

Stier, naime, nikada nije imao većeg utjecaja u stranci, vrijedio je samo onoliko koliko mu je Plenković davao na važnosti, pa je i ono malo ugleda i autoriteta kojega je imao izgubio nakon sukoba oko HNS-a kad je došlo do zahlađenja njegovih odnosa s premijerom Plenkovićem”.

Plenković nitko ne može ozbiljnije ugroziti

Sa svim svojim opće poznatim slabostima, Andrej Plenković je ipak, po inteligenciju, političkom pragmatizmu, pa i umješnosti vladanja, superioran nad svim svojim unutarstranačkim i oporbenim konkurentima. Stoga ne čudi što je unatoč brojnih kompromisa i pogrešaka toliko osnažio svoju poziciju u stranci i državi da ga nitko ne može ozbiljnije ugroziti. Mogu se njegovi protivnici žaliti da većina dužnosnika HDZ-a podržava Plenkovića samo zato što njihove političke i egzistencijalne sudbine ovise o njegovoj političkoj volji, no to malo znači kad nema među njima nema nikoga tko bi se mogao nositi s njim.

Nakon što ukloni Stiera i nakon što se izglasa Istanbulska konvencije, Plenković će definitivno učvrstiti svoju poziciju, a onda se na konvenciji stranke riješiti preostalih najžešćih oponenata te okružiti svojim istomišljenicima. Tada njegovim unutarstranačkim protivnicima neće preostati ništa drugo nego da se po zatvorenim kružocima jadaju jedni drugima nad nesretnom sudbinom te mole Boga da Plenković ne raspiše prijevremene parlamentarne izbore na kojima bi zbrisao kako oporbu, tako i preostale stranačke suparnike.