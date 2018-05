HNS baš jako ne želi da Telegram sazna kome plaćaju putovanja; toliko da su naprosto odlučili ignorirati zakon

Hrvatski nogometni savez (HNS) ponaša se kao država u državi: sami sebe isključili su iz popisa tijela javne vlasti kako ne bi morali davati informacije, koje, očito, skrivaju kao zmija noge.

Naime, nakon što se otkrilo da je saborski zastupnik Franjo Lucić (HDZ) svoje obnažene selfije slao iz superluksuznog hotela Grande Bretagne u Ateni, gdje je hrvatska nogometna reprezentacija 12. studenoga prošle godine igrala utakmicu s Grčkom, Telegram se obratio HNS-u kako bi provjerio informaciju je li Lucić ondje bio o trošku Hrvatskog nogometnog saveza. Ta informacija bila je važna zbog toga što bi se Lucić, ako je u Atenu putovao kao gost HNS-a (koji mu je uz avionski prijevoz platio i smještaj u superluksuznom hotelu), našao u ozbiljnom sukobu interesa.

Lucić ne smije primati poklone vrjednije od 500 kuna

Kao državni dužnosnik, naime, on ne smije primati poklone čija je vrijednost veća od 500 kuna. Avionski prijevoz iz Zagreba u Atenu i natrag, kao i noćenja u hotelu s pet zvjezdica, Grande Bretagne, višestruko premašuju taj iznos. No, iz HNS-a su se oglušili na naš upit i u odgovoru kojeg je potpisao glasnogovornik Tomislav Pacak ustvrdili kako ”zbog zaštite osobnih i poslovnih podataka, ne objavljuju informacije o gostima i aranžmanima putovanja”.

S obzirom da je HNS na popisu 5.861 tijela javne vlasti na koje se odnosi Zakon o pravu na pristup informacijama, Telegram se obratio povjerenici za informiranje, dr. Anamariji Musi. Smatrali smo, naime, da javnost ima pravo znati tko na račun HNS-a, u svojstvu gosta, putuje po svijetu i kako i zbog čega HNS pojedine osobe vodi na takva skupa putovanja. To je posebno važno kad su u pitanju državni dužnosnici, koji primanjem takvih poklona krše zakon, a koji su, prema saznanju Telegrama, najčešći gosti HNS-a.

HNS se oglušio o rješenje povjerenice za informiranje

U rješenju kojeg je 8. svibnja ove godine potpisala povjerenica za informiranje, Anamarija Musa, stoji da je žalba Telegrama osnovana. ”Povjerenica za informiranje zaključuje da razlozi za nerješavanje zahtjeva [Telegrama] za pristup informacijama nisu opravdani te da je žalba [Telegrama] opravdana”. Dalje u tekstu rješenja povjerenice za informacije stoji kako se ”nalaže Hrvatskom nogometnom savezu da u roku od 8 dana od zaprimanja rješenja riješi žaliteljev [Telegramov] zahtjev na pristup informacijama” te da postupi ”sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama”.

U rješenju izričito stoji kako je Hrvatski nogometni savez tijelo javne vlasti, a povjerenica Musa upućuje HNS na potrebu provođenja testa razmjernosti i javnog interesa , tj. da HNS ”procijeni hoće li omogućavanje tih informacija biti u interesu javnosti i hoće li od njihovog omogućavanja biti više koristi nego štete po zaštićene interese iz navedenog članka zakona [članak 15.]”. U HNS-u su se, međutim, posve oglušili o spomenuto rješenje.

Zaključili su da ne smiju dostaviti informacije o Luciću

Doduše, u dopisu koji je s potpisom Matije Puhaka, pravnog savjetnika Hrvatskog nogometnog saveza, stigao Telegramu stoji zanimljivo pojašnjene: ”HNS, čak i da je tijelo javne vlasti i da je u obvezi postupati po Zakonu o pravu na pristup informacijama, temeljem testa razmjernosti kojeg je proveo, smatra kako zatražene informacije za gospodina Franju Lucića ne smije dostaviti jer tijelo javne vlasti ima mogućnost ograničiti pristup informacijama ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna”.

Nadalje, objašnjavaju iz HNS-a kako ”Hrvatski nogometni savez na sve gostujuće utakmice hrvatske reprezentacije, uz službenu delegaciju vodi i goste, sukladno ugovornim obvezama i odlukama Izvršnog odbora HNS-a”. Telegram se dodatno zanimao je li, kako to u HNS-u tvrde, ta organizacija tijelo javne vlasti, što je u dopisu Hrvatskog nogometnog saveza navedeno dva puta.

Visoki upravni sud RH odlučit će da li je HNS tijelo javne vlasti

U odgovoru na naš upit savjetnik u Uredu povjerenice za informiranje Hrvoje Vindakijević kaže da ”je stajalište povjerenice za informiranje kako je Hrvatski nogometni savez pravna osoba s javnim ovlastima, drugim riječima, HNS je tijelo javne vlasti sukladno članku 5. stavku 1. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (‘Narodne novine’, br. 25/13 i 85/15)”.

”Budući da HNS ne dijeli mišljenje povjerenice za informiranje” stoji dalje u odgovoru Vidakijevića, ”pokrenuo je protiv naše posljednje odluke upravni spor u kojem osporava svoj status tijela javne vlasti. Stoga će Visoki upravni sud RH odlučiti o suštinskom pitanju ima li HNS javne ovlasti ili nema, odnosno je li HNS tijelo javne vlasti i samim time obveznik postupanja po odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama”.

Što HNS duguje Luciću da ga mora voditi na putovanja

HNS se, dakle, i prije odluke Visokog upravnog suda, sam izuzeo s popisa javne vlasti kako ne bi morao postupati po Zakonu o pravu na pristup informacijama! No, zašto oni to čine i zašto im je toliko stalo da javnost ne sazna koga sve vode na skupa putovanja s nogometnom reprezentacijom? Zato što bi na taj način isplivala zanimljiva imena tko su sve njihovi gosti. Osobito sada pred Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji.

Zanimljivo je kako u HNS-u obrazlažu da na skupa putovanja i smještaj u luksuznom hotelima ”uz službenu delegaciju vode i goste, sukladno ugovornim obvezama”. Kakve to ugovorne obveze imaju HNS i zastupnik Franjo Lucić, čiji je brat Dragan Lucić, usput, član Izvršnog odbora HNS-a”? Što to HNS duguje Luciću da mu se revanširaju putovanjima s reprezentacijom i to ne samo u Grčku, već i na druge utakmice Vatrenih?

Lucićev istup u Saboru u kojem je žestoko branio HNS

Je li možda HNS Luciću dužan zbog njegovih istupa u Hrvatskom saboru gdje je gorljivo branio HNS i neke ljude bliske toj organizaciji. Kao što je Telegram pisao, Lucić je na sjednici Hrvatskog sabora, sredinom srpnja 2015., tijekom rasprave o prijedlogu Zakona o sportu, žestoko branio Hrvatski nogometni savez, napadajući tadašnju Vladu Zorana Milanovića.

”Vi pišete zakon protiv ljudi koji rade u sportu”, rekao je tada, ”vi radite zakon i pišete protiv ljudi koje želite na silu maknuti iz sporta, sa svojim uredbama, sa svojim odlukama. Vi pišete zakon protiv Dinama, vi pišete zakon protiv Hrvatskog nogometnog saveza, vi pišete zakon protiv Zdravka Mamića”.

HNS se, eto, sam može izuzeti s popisa tijela javne vlasti

Kao tada oporbeni zastupnik nastavio je: ”Ovdje treba to izričito reći: može vas biti sramota jer vi uništavate hrvatski sport. Ako su svi ljudi koji su mjerodavni u sportu protiv ovakvog zakona, pitam vas za koga vi to radite i za koga pišete. Ali gospodo, morate znati jedno: nećete uspjeti u tome svom naumu i u onom što želite. A vi upravo želite uništavati ljude koji su za Hrvatsku, za Hrvatski nogometni savez, za nogomet u Hrvatskoj općenito, koji su pridonijeli razvoju ovoga najpopularnijeg sporta.

Želite ljude uništavati. Sram vas može biti jer ovakvi zakoni koje donosite na prečac donosili su se samo za vrijeme Komunističke partije i Staljina, po kratkom postupku, a to danas upravo vi radite gospodo iz SDP-a i HNS-a. Ali budite sigurni nećete uspjeti u tome. Sigurno vam kažem da nećete uspjeti u tome. Hoćete trenutno, ali nećete dugoročno”, prijetio je Lucić.

Je li to razlog što ga je HNS vodio na nekoliko putovanja i je li to ”ugovorna obveza” koju imaju prema zastupniku Luciću? Hrvatski nogometni savez ne smatra se dužnim to pojasniti. Očito, smatraju se državom u državi, što im se, kako smo vidjeli, i tolerira jer se sami mogu izuzeti s popisa tijela javne vlasti.