Je li vrijeme da HDZ potjera Lucića? Prekršio je zakon kad mu je HNS platio hotel gdje je snimio one fotke

Iz Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) odbili su odgovoriti na Telegramov upit je li saborski zastupnik Franjo Lucić (HDZ) bio njihov gost na utakmici Grčka – Hrvatska u studenom prošle godine i odsjeo u superluksuznom hotelu Grande Bretagne u Ateni. Kao što je poznato, Lucić je iz tog hotela – kako je to otkrio Net.hr – u subotu, 11. studenoga 2017., slao svoje obnažene selfije. To mu, očito, nije bilo prvi put jer su uz fotografije iz grčkog hotela procurile i eksplicitne snimke seksa, što je Lucića učinilo akterom najveće seks afere u visokoj hrvatskoj politici.

”Na sve gostujuće utakmice hrvatske reprezentacije, Hrvatski nogometni savez uz službenu delegaciju vodi i goste, sukladno ugovornim obvezama i odlukama Izvršnog odbora HNS-a, odnosno rukovodstva Saveza. Zbog zaštite osobnih i poslovnih podataka, ne objavljujemo informacije o gostima i aranžmanima putovanja”, stoji u odgovoru HNS-a, kojeg je potpisao glasnogovornik Tomislav Pacak.

Tako su izbjegli odgovoriti je li Lucić bio njihov gost, ali i to je li, o trošku HNS-a, bio na još nekim gostovanjima naše reprezentacije. Nisu nam odgovorili ni zbog kakvih je zasluga Lucić ondje bio, a izbjegli su i objasniti na temelju kojih kriterija HNS pojedincima plaća skupa putovanja ne samo na pojedinačne utakmice reprezentacije, već i na svjetska i europska nogometna prvenstva. HNS je na popisu 5.861 tijela javne vlasti na koje se odnosi Zakon o pravu na pristup informacijama, pa su bili dužni odgovoriti nam. Zbog toga se Telegram, u želji da taj podatak dobijemo, što je zakonsko pravo, obratio povjerenici za informiranje Anamariji Musa.

Put je koštao najmanje 10 puta više nego je smio primiti

Ako je Lucić bio gost HNS-a, što je vrlo vjerojatno, jer da nije iz HNS-a bi sigurno odgovorili kako mu oni nisu platili put, taj se saborski zastupnik, kojem uskoro počinje suđenje za pokušaj podmićivanja novinara Telegrama, našao u još jednom ozbiljnom problemu. Kao saborski zastupnik Lucić je državni dužnosnik, koji pak po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa ne smije primati poklone čija vrijednost prelazi 500 kuna.

Telegram je putem web stranice hotela Grande Bretagne, u kojem je Lucić odsjeo, došao do podatka da noćenje u najjeftinijoj sobi u tom hotelu ovog vikenda stoji 2.210,71 kunu. Kako su gosti HNS-a ondje proveli dvije noći, te na put išli zrakoplovom, jasno je da poklon HNS-a Luciću iznosi minimalno pet tisuća kuna. Odnosno desetostruko više od onoga što saborski zastupnik, kao državni dužnosnik, smije primiti. I to bez plaćenih obroka, koji su, vjerojatno, također išli na račun HNS-a.

Članak 11. Zakona o sprječavanju sukoba interesa kaže kako se darom ne smatra samo novac, već i ”prava i usluge dane bez naknade”. ”Dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti” stoji dalje u zakonu, ”i to najviše u vrijednosti do 500 kuna od istog darovatelja”. Spomenuti zakon također kaže kako dužnosnik ne smije primati darove koji ga ”dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju”.

Kako je u Saboru, nimalo uvijeno, branio HNS i Mamića

Vrlo slično to definira i Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (koji se naravno odnosio i na zastupnike u Hrvatskom saboru). Članak 8. to ovako opisuje: ”Dužnosnicima je zabranjeno primiti bilo kakav dar, uslugu ili obećanje koje bi ih u obnašanju dužnosti moglo dovesti do ovisnosti o bilo kojoj domaćoj ili inozemnoj fizičkoj ili pravnoj osobi”.

Je li se Franjo Lucić, ako je putovao u Grčku na račun HNS-a, našao u takvoj situaciji? Odgovor je potvrdan.

Na sjednici Hrvatskog sabora, sredinom srpnja 2015., tijekom rasprave o prijedlogu Zakona o sportu, Lucić, tada u oporbi, zagrmio je iz saborske klupe, žestoko braneći upravo Hrvatski nogometni savez. ”Vi pišete zakon protiv ljudi koji rade u sportu”, započeo je povišenim tonom svoje izlaganje Franjo Lucić. ”Vi radite zakon i pišete protiv ljudi koje želite na silu maknuti iz sporta, sa svojim uredbama, sa svojim odlukama. Vi pišete zakon protiv Dinama, vi pišete zakon protiv Hrvatskog nogometnog saveza, vi pišete zakon protiv Zdravka Mamića”, grmio je Lucić.

‘Želite uništiti ljude koji su pridonijeli razvoju nogometa’

U jednoipolminutnom nastupu taj je HDZ-ov zastupnik u Saboru još jednom spomenuo Hrvatski nogometni savez: ”Ovdje treba to izričito reći: može vas biti sramota jer vi uništavate hrvatski sport. Ako su svi ljudi koji su mjerodavni u sportu protiv ovakvog zakona, pitam vas za koga vi to radite i za koga pišete. Ali gospodo, morate znati jedno: nećete uspjeti u tome svom naumu i u onom što želite. A vi upravo želite uništavati ljude koji su za Hrvatsku, za Hrvatski nogometni savez, za nogomet u Hrvatskoj općenito, koji su pridonijeli razvoju ovoga najpopularnijeg sporta. Želite ljude uništavati”.

A onda je poentirao: ”Sram vas može biti jer ovakvi zakoni koje donosite na prečac donosili su se samo za vrijeme Komunističke partije i Staljina, po kratkom postupku, a to danas upravo vi radite gospodo iz SDP-a i HNS-a. Ali budite sigurni nećete uspjeti u tome. Sigurno vam kažem da nećete uspjeti u tome. Hoćete trenutno, ali nećete dugoročno”, rekao je vidno ljutiti Lucić i sjeo u saborsku klupu.

Inače Lucićev brat Drago, koji je s njim radio u tvrtkama TOFRADO i TOFRADO bačvarija, iza kojih su nakon stečaja ostali milijunski dugovi (a danas je, s Lucićevim sinom Tomislavom, član uprave TOFRADO trgovine), član je Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza. Upravo tih 17 ljudi, članova najvišeg izvršnog tijela HNS-a, na čijem je čelu Davor Šuker, rečeno je Telegramu iz izvora bliskih Hrvatskom nogometnom savezu, odlučuju tko će biti gosti na putovanjima Hrvatske nogometne reprezentacije i tako počašćeni skupim poklonima. Taj izvor potvrdio je Telegramu da je Franjo Lucić bio gost HNS-a na utakmici Grčka – Hrvatska i s drugim gostima smješten u superluksuznom hotelu Grande Bretagne. A Lucić je to, vidjeli smo, i zaslužio gorljivim istupom u Hrvatskom saboru kada je svom snagom branio upravo Hrvatski nogometni savez.