Na priču o višegodišnjem nasilju požeškog HDZ-ovca Igora Krizmanića nad ženom i kćeri danas je reagirao predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Požeško-slavonske županije dr. Željko Glavić, koji je javno zatražio da podnese ostavku na sve funkcije. “Najviše bih volio i nastojat ću ga nagovoriti da se sam makne”, rekao je Glavić za Telegram, dodavši da će u suprotnom pokrenuti postupak isključenja iz stranke.

Optužbe protiv Krizmanića komentirao je i premijer Andrej Plenković, koji je djelovao zadovoljno viješću da Krizmanić zamrzava status i napušta sve stranačke dužnosti. To je, prema Plenkoviću, “jasan signal da HDZ ne tolerira nasilje”. Doduše, na pitanje hoće li ovaj biti isključen iz stranke, premijer je odgovorio: „Vidjet ćemo.” Kako nam se učinilo da prilično često pišemo o nasilnim i nemoralnim ispadima članova HDZ-a, odlučili smo provjeriti koji su nestašluci članova vladajuće stranke dospjeli u medije, i kako ih je HDZ, koji prema tvrdnjama premijera „ne tolerira nasilje”, sankcionirao.

1. Vedran Neferović je fizički napao novinara

Tadašnji gradonačelnik Požege Vedran Neferović u svibnju 2017. godine fizički je nasrnuo na novinara 034 portala, Mladena Mirkovića. Pritisnuo ga je uz zid, zatim lupio njegovom glavom o taj zid, i na kraju ga nogama izgurao iz prostorije gradske vijećnice. Osim što ga je izudarao, Neferović je novinaru prijetio smrću, a isto je poručio i cijeloj redakciji 034 portala. Premijer Plenković tada je od Neferovića zatražio da se ispriča i povuče iz kampanje za lokalne izbore. I, zbilja, sakrili su ga do izbora, ali Neferović je i danas visokopozicionirani član HDZ-a. Trenutno obnaša dužnost požeško-slavonskog dožupana.

2. Joso Mraović je seksualno napao košarkašicu

Moćni lički HDZ-ovac, poznat po nadimku Lički Tuđman, 2005. godine u sobi svog hotela zaskočio je američku košarkašicu Jarrett, koja je tada igrala za gospićki klub. Pokušavši biti intiman s njom, u jednom joj je trenutku stavio prst u anus. Gospićki sudac Branko Milanović prvo ga je oslobodio krivnje, uz ono čuveno, sramotno obrazloženje da je taj njegov čin bio “poput rukovanja”. No, u ponovljenom postupku Mraović je dobio dvije godine zatvora, i odslužio ukupno 20 mjeseci. U kolovozu prošle godine mediji su pisali je da je Mraovićevo ime na popisu članova HDZ-a, iz kojeg je navodno izbačen 2001. godine. Stranka je žestoko demantirala da je Mraović ponovo primljen, on je tvrdio da nikada nije ni otišao, a onda je nedavno objavljeno kako je taj čovjek bio govornik na HDZ-ovom skupu u Lici.

3. Nenad Filić je onesvijestio SDP-ovca

Iz SDP-a je objavljeno da je 8. lipnja 2017. godine HDZ-ovac Nenad Filić, inače brat načelnika općine Voćin, fizički napao predsjednika Općinske organizacije SDP-a Marjana Đorđevića. Napad se dogodio u ugostiteljskom objektu “Caffe bar Centar” u Voćinu. “Marjan Đorđević je ostao ležati na podu u nesvijesti. O ovom događaju je obaviještena PP Slatina, ali službenici tu istu večer nisu priveli počinitelja iako je prema izjavama svjedoka bio u alkoholiziranom stanju”, priopćili su iz SDP-a, i dodali da se fizički napad dogodio nakon uzastopnih verbalnih prijetnji.

4. Nenad Viduka aktivisticu je pribio o asfalt

Tadašnji zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba 2013. godine nasrnuo je na aktivisticu Moranu Rozić koja je ispred Sheratona snimala dolazak HDZ-ovaca na skup. Kada se približila Nenadu Viduki, ovaj je krenuo u napad. “Mislila sam da će mi svašta izgovoriti, ali ni na kraj pameti mi nije bilo da će se baciti na mene. Okretala sam se s kamerom i izmicala mu. U trenu sam se našla na tlu. Pao je svom težinom na mene i držao mi rukama gornji dio tijela dok mi je nogama prikliještio donji. Počela sam vrištati iz petnih žila. Bez riječi. Bili su to samo krici. Pokušavala sam ga i ugristi jer je mojom rukom strugao o asfalt. Bezuspješno”, prisjetila se aktivistica za Slobodnu Dalmaciju, i dodala da je kroz maglu čula njegovo opravdanje za nasilje: „Kurva me snimala!“.

5. Stevo Culej redovito vrijeđa. Uglavnom manjine i starije građane

U kolovozu 2016. Stevo Culej na nacionalnoj je osnovi izvrijeđao Veljka Kajtazija, zastupnika romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. “Poštovani Romi ne vjerujte bivšem oficiru JNA laže ko srpski cigan i nije dio vas Hrvatskih Roma u Hrvatskom Saboru iznosi laži i radi po nalogu mrzitelja Hrvata što nije vaš program suživota”, glasila je uvreda. I to je samo mali primjer retorike kojom se ovaj gospodin istaknuo.

6. Pero Vianelli je izudarao vozača Ubera

Dubrovački HDZ-ovac i kandidat na listi HDZ-a za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Dubrovnika, Pero Vianelli, u srpnju prošle godine fizički se obračunao s vozačem Ubera. Vianelli, koji je dubrovački taksist, kroz prozor auta je nekoliko puta u glavu udario vozača koji mu je oduzeo prednost pri izlasku s parkinga. Vianelli se kasnije branio da je riječ o namještaljki, da ga je uberovac namjerno isprovocirao kako bi ga snimio i “uništio”, te da je udarao samo mobitel, pisao je Dubrovački dnevnik.

7. Renato Čehulić je davio SDP-ovca i grozno mu prijetio

Zlatarbistrički HDZ-ovac i lokalni farmer Renato Čehulić potkraj studenog prošle godine davio je zamjeniku načelnika općine Zlatar Bistrica, SDP-ovca Dražena Mikuleca. “Pazite kud se krećete po noći. Vi ste smeće, gnoj…nama smrdi vaš gnoj”, neke su od prijetnji i uvreda koje je Čehulić uputio Mikulecu dok ga je davio pritisnutog uza zid zgrade općine. Povod napada bilo je izglasavanje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Zlatar Bistrica koje je, po mišljenju nekih farmera, njima išlo na štetu, piše Zagorje International. HDZ-ovac je uhićen iste noći, a lokalni SDP je tvrdio da je u pozadini svega politika. Da stvari budu zanimljivije, napadač i žrtva su vjenčani kumovi.

Bonus: Franjo Lucić

Franjo Lucić svakako nije prokazani zlostavljač, davitelj ni osobiti prostak, no njegov slučaj slikovito opisuje način na koji Vlada voli rješavati probleme s nestašnima u Požeško-slavonskoj županiji. Dakle, čovjek je pokušao podmititi Telegramovog Dragu Hedla. Nakon što smo pustili snimke u javnost, premijer je hitno obavio razgovor s Lucićem i on je iste večeri dao ostavku na sve stranačke dužnosti. Ali je hladno, do danas, ostao saborski zastupnik i član stranke. Uskoro smo objavili još desetak ozbiljnih afera gospodina Lucića no nije se dogodilo ništa.