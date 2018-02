Pučka pravobraniteljica Lora Vidović gostovala je na N1 televiziji te je upozorila kako policija ne postupa prema djeci imigrantima onako kako bi trebala. Otkrila je tako kako je hrvatska policija potjerala devetogodišnje dijete bez pratnje i to, kako kaže, protuzakonito.

“MUP je postupio protuzakonito i protjerao dijete bez pratnje rođeno 2008. godine, umjesto da mu dodijeli skrbnika”, rekla je Vidović. “Najranjivija skupina izbjeglica izložena ogromnom riziku su djeca bez pratnje – ona nemaju nikoga i djeca su, a prema njima se postupa kao prema odraslima i ne imenuje im se skrbnika kao što bi trebalo prema zakonskim propisima”, kazala je.

Slučaj djevojčice Madine

U ovakvim slučajevima, kao što je već upozoravao Centar za mirovne studije, trebalo bi se pozvati nadležni stručni radnik centra za socijalnu skrb. Pravobraniteljica je kazala kako u slučaju djevojčice Madine Husini koja je poginula pod naletom vlaka na granici između Hrvatske i Srbije, od MUP-a ne dobivaju tražene konkretne odgovore o postupanju. MUP, kazala je Vidović, stalno ponavlja da štiti ljudska prava, ali ne otkriva kako to čini.

Madinina obitelj podnijela je u prosincu prošle godine kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Tvrde da policija nije postupala po propisima.

Božinović tvrdi da je sve OK

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je ranije kazao kako Hrvatska provodi EU politiku kada je u pitanju prihvati migranata. “Hrvatska policija provodi Ustav, zakone RH, provodi i europsku politiku u području granica, a ona je da kretanja migranta budu kontrolirana, da nema nelegalih migracija i da one budu održive.

Hrvatska radi u skladu s EU politikom na preseljenju migranata iz Grčke i Italije, došla je 81 osoba, a iz Turske, riječ je o izbjeglicama iz Sirije, 76 osoba. To je posao koji se radi sukladno zakonima i EU preporukama, i to na održiv način. Iako se nekima čini, to nije lak posao jer za te ljude treba naći smještaj, posao i smjestiti djecu u vrtić”, rekao je Božinović.

CMS pokreće postupak pred Ustavnim sudom

Pravobraniteljica Vidović je prije nekoliko dana glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu dostavila sve informacije koje je prikupila o smrti Madine Husini. Ministar Božinović nije želio komentirati ovaj potez pravobraniteljice, rekao je tek kako “ne bi ulazio u javne polemike”.

Centar za mirovne studije u četvrtak je najavio da će pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom oko ustavnosti policijskih naredbi vezanih za postupanje prema izbjeglicama, Kazali su kako je i dopis pučke pravobraniteljice DORH-u o stradavanju Madine u naletu vlaka, potvrđuje niz “zastrašujućih činjenica” vezanih uz rad policije.