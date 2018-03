Mjestašce kod Osijeka baš nema sreće sa župnikom; uzeo je seljanima zemlju i sad je fino iznajmljuje

Mještani Harkanovaca, sela 40-ak kilometara zapadno od Osijeka, ogorčeni su na svog župnika Josipa Martinovića jer je nekim župljanima, bez ikakvog objašnjenja ili najave, oduzeo oko 50 hektara zemlje koju su godinama obrađivali i za to državi uredno plaćali najam. No, kad je sporno poljoprivredno zemljište vraćeno Crkvi i kad je župnik Martinović postao privremeni upravitelj sada crkvene zemlje, trojici svojih župljana Nedjeljku Lisku, Pavi Fadvigu i Ivici Tominu istog je časa uskratio mogućnost daljnje obrade zemlje, mada su s ranijim vlasnikom, državom, imali ugovor na još nekoliko godina.

“Ostali smo u šoku kad smo se pojavili za zemljištu i vidjeli da je ondje netko posijao usjeve”, priča Ivica Tomin. “Župnik Martinović ni jednom nas riječju nije obavijestio da je zemljište dao u najam pravnoj osobi, tvrtki Bioagrar iz Ivanovca, pored Valpova, u vlasništvu Joze Martinovića. To nas je pogodilo jer smo mještani župe u kojoj je župnik Josip Martinović i neshvatljivo nam je da nije imao minimum obzira i bar nas o tom obavijestio”.

Iznajmio po znatno nižoj cijeni?

Župnik je trojicu svojih mještana u početku pokušavao smiriti pričom kako je to samo privremeno, govoreći da se on ”u zemlju ne razumije”, no priča se, kažu sugovornici Telegrama, ponavlja iz godine u godinu. “Pogodila nas je nepravda i višegodišnje izmotavanje župnika pa smo se obratili Đakovačkoj nadbiskupiji”, kaže Damir Pavošević, mještanin Harkanovaca. “Znamo da je u drugim župama, kojima je država vratila zemlju, uobičajena praksa da Crkva raspiše natječaj, pa zemlju dobije najpovoljniji ponuđač. To su nam potvrdili i u Biskupiji. No, naš župnik ima neka svoja pravila”.

U razgovori za Telegram harkanovački župnik prvo je rekao kako mu je ”prvi glas” da ima nezadovoljnih župljana zbog načina na koji je zemlju dao u najam. No, kasnije je priznao da zna ”odakle puše vjetar” te optužio ”privatnike koji misle kako mogu dobiti zemlju u najam ako nešto malo više daju župi”. Na pitanje zašto nije raspisao natječaj, već je zemlju u najam vlastitom odlukom dao drugom korisniku, župnik Martinović kaže kako ”taj ugovor nije Sveto pismo i može se mijenjati”, ali je odbio reći hoće li to i kada učiniti.

Nije želio odgovoriti ni na pitanje koliko dobije za najam zemlje, no neslužbeno smo saznali da tvrtka Bioagrar župi u Harkanovcima plaća 700 kuna godišnje po hektaru. Također, neslužbeno smo saznali da je župa u obližnjim Petrijevcima (20-ak kilometara od Harkanovaca) raspisala natječaj za najam crkvene zemlje i postigla cijenu od 2.200 kuna po hektaru, dakle više nego trostruko.

Zašto nije raspisao natječaj

Na pitanje je li mu vlasnik tvrtke Bioagrar rođak, s obzirom da imaju isto prezime, župnik Martinović niječe, a zamoljen da pojasni zašto se odlučio na neposrednu pogodbu, a na natječaj, kaže: “Vlasnik tvrtke Bioagrar, Jozo Martinović, najviše se zauzeo i najzaslužniji je što je Crkvi vraćeno poljoprivredno zemljište i mislim da je za dobrobit i u interesu naše župe i svih župljana da njegova tvrtka obrađuje zemlju, tim prije što su oni i ranije radili u našem kraju”.

Župnik Josip Martinović nije pojasnio o kakvoj se zemlji radi koju je, kaže, ranije obrađivao Bioagrar, no sugovornici Telegrama, koji su o ponašanju svog župnika obavijestili i vrh Đakovačko-osječke nadbiskupije, kažu da je ta tvrtka prodala 39 hektara zemlje u svom vlasništvu na području Harkanovaca, a sada obrađuje zemlju na 50-ak crkvenih hektara koju joj je, na svoju ruku, ustupio tamošnji župnik.