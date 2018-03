Možda će vas zabaviti objašnjenja ovih ljudi zašto prosvjeduju protiv Istanbulske, spektakularna su

Na prosvjedu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije koja se bavi zaštitom žena od nasilja i nasilja u obitelji, okupilo se nekoliko tisuća ljudi. Prema podacima policije, bilo ih je oko 5 tisuća, no organizatori tvrde da se skupilo 70 tisuća ljudi. Ono što im smeta je, kako oni to kažu, rodna ideologija. Ipak, izgleda da prosvjednici ni sami baš ne znaju u čemu je problem s Istanbulskom i zašto su, uopće, izašli na ulicu.

Reporteri N1 su razgovarali s nekoliko prosvjednika pokušavajući doznati što je to konkretno što im smeta kod Istanbulske i što misle da će se dogoditi kada je Sabor usvoji. Njihovi odgovori uglavnom nemaju veze s onim što ta Konvencija donosi i što u njoj zaista piše.

Gospodin koji misli da bi mogao postati jarac

Tako je, recimo, jedan gospodin na upit zašto prosvjeduje kazao kako je tu “za unuče, praunuče i ljude koji su ginuli za Hrvatsku”, te kako iz nje “ništa normalno i lijepo ne proizlazi”. U nastavku svog živopisnog obrazloženja kazao je i kako ne želi biti roditelj 1 i 2, ili da sutra postane jarac i pari se s kozom. Novinarka Katarina Brečić ga je na to pitala misli li da to piše u tekstu Istanbulske konvencije na što je dosta uvjereno rekao: “Je, pa jeste pročitali to?”

Novinarka ga je pitala kako onda komentira nasilje nad žena, na što je on samo kazao kako podaci o tome nisu istiniti. “Da je ekonomska situacija normalna, ne bi bilo nasilja. Mene samo zanima oni koji se bore za ženska prava, što su radile do ’60-te godine. Sad kad su stare i nitko ih neće pogledati, sad bi se one borile za ljudska prava…”

Gospodin koji baš ne zna zašto je tu

Jedan je drugi gospodin na prosvjed pak došao u pratnji supruge i djeteta. Novinarka ga je pitala što se najgore može dogoditi ako se ratificira Istanbulska. “Pa neće se ništa specijalno dogoditi”, odgovorio je gospodin. Na sljedeće pitanje, koje je glasilo: “Zašto onda prosvjedujete?”, gospodin je ostao bez riječi pa nije ništa odgovorio.