Možda vas zanima kako je mladi HDZ-ov dogradonačelnik u par godina došao do ove kuće i BMW-a

Hrvatska Vlada, kao što je objavljeno, odbila je Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine, smatrajući ga nepotrebnim, jer kako iz Banskih dvora tvrde, već postoje metode za utvrđivanja nezakonitosti u stjecanju imovine. No, slučaj dogradonačelnika Požege, Marija Pilona (HDZ) o čemu se ovih dana naveliko priča u tom gradu, pokazuje da te ”postojeće metode” baš ne funkcioniraju najbolje.

Za neslužbenu informaciju da Porezna uprava ispituje navodni nerazmjer između Pilonovih prihoda i imovine, nismo mogli dobiti potvrdu nadležne institucije, a sam dogradonačelnik Požege, Mario Pilon, kome smo se obratili s tim pitanjem, rekao je da o tome nema nikakvih saznanja. “Vi ste već četvrti ili peti novinar koji me to pita”, rekao je Pilon u razgovoru za Telegram. “Što se moje imovine tiče sve je transparentno i jasno, a i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa je to utvrdilo.”

Pilona Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa već istraživalo

Upravo je spomenuto Povjerenstvo, uz Državno sudbeno vijeće (kad je u pitanju imovina sudaca), te ”druga nadležna tijela javne vlasti”, kako drže u Vladi, dovoljno za utvrđivanje nezakonito stečene imovine, pa je Mario Pilon (36) razgovor i započeo pozivajući se na Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Ono je doista, u veljači prošle godine, raspravljalo o njegovu mogućem sukobu interesa (zajedno s još dva požeška dužnosnika), ali ne o onome o čemu ga navodno istražuju ”druga nadležna tijela”: novoj velebnoj kući čiju je vrijednost u imovinskoj kartici procijenio na 1,1 milijuna kuna i automobil BMW 5, M-paket, vrijedan 230.000 kuna.

Uz dužnost zamjenika gradonačelnika Požege, Mario Pilon je i drugi čovjek Gradske organizacije HDZ-a, no, kaže, on se u politici nikome nije nudio, već su ga odatle zvali. Ovo mu je drugi dogradonačelnički mandat: prvi je započeo u srpnju 2012., a drugi prošle godine nakon lokalnih izbora.

Dvije različite imovinske kartice za dva mandata

U prvoj imovinskoj kartici iz sredine 2012., tada 30-godišnji Pilon nije naveo posjedovanje nikakve nekretnine, a od pokretne imovine imao je samo automobil marke WV pasat, star osam godina (čiju je vrijednost procijenio na 70.000 kuna) i kredit podignut 2007., s ostatkom duga od 18.000 kuna. Automobil, kako je naveo u imovinskoj kartici, kupio je kreditom. Pilon je prije ulaska u politiku radio u PPK Kutjevu, kao referent prodaje pekarskih proizvoda s mjesečnom plaćom od oko 6.200 kuna neto.

U imovinskoj kartici koju je ispunio tri godine kasnije, 6. veljače 2015., spominje sadašnju kuću, čiju je vrijednost tada procijenio na 900.000 kuna. Tada vozi automobil marke Peugeot vrijedan, kako je naveo, 130.000 kuna. Kuću je, piše u kartici, kupio kreditom (ne navodi se kolikim), a automobil, kako tvrdi, prodajom imovine i prihodima od plaće.

Kao što smo rekli, u posljednjoj imovinskoj kartici, ispunjenoj u siječnju ove godine, Pilon svoju kuću procjenjuje na 1,1 milijun kuna, a automobil BMW 5 na 230.000 kuna. Navodi da je za kupnju kuće podigao kredit u iznosu od 770.000 kuna.

Kredit dovoljan da se plate potporni zivodi

U dokumentaciji kojom raspolaže Telegram vidljivo je da su požeški dogradonačelnik i njegova supruga Ivana Pilon kuću kupili 30. srpnja 2014. za iznos od 95.000 eura, a da im je kredit od 770.000 kuna Zagrebačka banka odobrila 25. kolovoza 2015. Pilon i njegova supruga platili su i porez, što s drugim troškovima sve zajedno iznosi oko 100.000 eura. Međutim, Mario Pilon kuću je kupio u fazi izgradnje. Prema njegovom objašnjenju, koje je iznio u razgovoru za Telegram, u vrijeme kada je kupio kuću ona je imala samo potporne zidove i trebalo je još, od vanjskih radova, podići betonsku deku i krov. Dakle, kuća je, praktično, bila tek započeta i još daleko od grube, roh bau izvedbe. Takvu kuću, dakle, Pilon je (zajedno s porezom) platio oko 100.000 eura, što je gotovo ravno iznosu podignutog kredita.

Sve ostale radove, do današnjeg izgleda kuće, platio je posebno. Kako je riječ o velikoj obiteljskoj kući (Pilon navodi površinu od 184 metra kvadratna), nije pretjerano reći da je za njen završetak i opremanje, vjerojatno trebalo još toliko novca koliko je platio u vrijeme kada je bila tek u izgradnji. O njenom unutarnjem opremanju, da se i ne govori. No, Pilonova kuća nema 184, kako piše u imovinskoj kartica, već, što se vidi iz gruntovnog izvatka, 225 metara četvornih, dakle 40 četvornih metara više. Pilon je Telegramu objasnio da kvadratura koju je naveo predstavlja neto površinu kuće, u što nije uključena garaža (koja je sastavni dio zgrade), te natkrivena terasa od, kako je rekao, 20-ak metara četvornih.

Kako se pokrila razlika kredita i stvarne cijene?

Prema ocjenama stručnjaka za nekretnine (Pilon je u kuću uselio 2016.), kvadrat takve kuće, s obzirom na kvalitetu gradnje, mogao bi se kretati oko 700 eura. To znači da bi vrijednost kuće, kojoj pripada i okućnica od 473 metra četvorna, mogla iznositi više od 150 tisuća eura, odnosno oko 1,3 milijuna kuna. Neznatno manje, procijenio ju je i Pilon. Nerazmjer između podignutog kredita (770.000 kuna) i vrijednosti kuće veća je za oko pola milijuna kuna. Kako smo rekli, Pilon je u tom razdoblju, kupio i BMW, vrijedan 230.000 kuna. U međuvremenu temeljito je obnovljena i kuća roditelja njegove supruge u selu Tekić, kraj Požege. Pilon kaže da su obnovu kuće platiti roditelji supruge i da su za to podigli kredit.

“Znam iz kojih izvora ide ta priča, ali mojom kompromitacijom zapravo se želi naštetiti gradonačelniku Požege, Darku Puljašiću. Boje se dirnuti u njega pa su krenuli na mene”, zaključuje Pilon. Iako slučaj dogradonačelnika Pilona sasvim sigurno nije onaj koji drastično bode oči (kad se radi o nerazmjeru prihoda i stečene imovine dužnosnika), Vlada bi, zbog povjerenja građana u dužnosnike koje su građani izabrali, trebala predložiti Saboru raspravu o prijedlogu zakona o ispitivanju porijekla imovine, a ne ga odbaciti pod izgovorim kako su ”postojeće metode” provjere stečene imovine dovoljne, a poseban zakon nepotreban.