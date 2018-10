Možda želite vidjeti profesora iz osnovne škole u Zaprešiću kako nasred ceste urla citate iz Biblije

U nedjelju ujutro, oko 10.00, ispred Konzuma u blizini zaprešićke tržnice, jedan gospodin izazvao je nemalu pozornost građana. Iz čista mira počeo je urlati, sumanuto mlatiti rukama i vikati kako se “ljudi moraju pokajati za svoje grijehe jer je Bog živ!”.

Nije prestajao s urlanjem pa su građani pozvali policiju koja je, potvrđeno nam je iz PU zagrebačke, ubrzo izašla na teren. Popričali su s gospodinom i pustili ga bez prijave, a u službenom izvještaju su napisali kako je 40-godišnji D. G. na javnom mjestu glasno vikao citate iz Biblije.

Telegram je danas dobio snimku incidenta

Mi smo preslušali snimku koju nam je poslao čitatelj i čini se da je dobar dio citata gospodin G. D. smislio sam. Između ostalog derao se: “Ne možeš ići u crkvu i varati ženu! Ne možeš ići na mise i klanjati se kipovima, ne možeš ići na hodočašća i ogovarati susjede! Ne možeš to raditi, to je licemjerno! Bog se ne da ispitivati, tko što sije to će i žeti! Tko sije u sebičnost, zavist, ogovaranje, žet će propast! A tko sije u svoj duh, tko traži Boga, tko mu se moli, taj će žeti život vječni!”.

Ubrzo se obratio direktno građanima: “pokajte se za grijehe, laganje, psovanje, bludnost, ogovaranje, idolopoklonstvo, moljenje bilo kojem drugom Bogu osim pravom Bogu! Pokajte se za pornografiju, zle misli, zle želje, to su sve grijesi!”.

Policija nije smatrala da ga treba privesti

E, sad, da je riječ o anonimnom gospodinu koji se malo opustio ispred lokalnog dućana, ovo sigurno ne bi bila vijest za medije. Problem je međutim što je u pitanju profesor u osnovnoj školi koji, prema izjavama nekih roditelja do kojih smo došli, nije nesklon ispadima. Telegram je zamolio upravu škole u kojoj je gospodin zaposlen za komentar, objavit ćemo čim nam njihov komentar stigne.

Policija, s druge strane, nije smatrala da treba intervenirati u ovom slučaju jer se gospodin, tvrde, udaljio čim su porazgovarali s njim. Inače, Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira vika na javnom mjestu može se kazniti novčano ili pak zatvorom do 30 dana.