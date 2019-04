Nakon našeg otkrića da je bez natječaja dao pola kata u najam, HEP je ekspresno maknuo šefa varaždinske Elektre

Direktor Elektre Varaždin, Zvonko Rožmarić, smijenjen je nakon što je Telegram otkrio da je bez natječaja dao pola kata zgrade u najam za restoran. Iz HEP-a su maloprije potvrdili kako je izvanrednom internom revizijom ustanovljeno da je prilikom davanja u podzakup prostora na 4. katu Elektrine zgrade u Kratkoj ulici 3 bilo nepravilnosti.

“Uprava HEP-a d.d. je na temelju informacije iz upita novinara portala Telegram.hr, a koja je ukazala na potencijalnu nepravilnost u poslovanju Elektre Varaždin, pokrenula postupak izvanredne interne revizije poslovanja u organizacijskoj jedinici HEP ODS-a, Elektri Varaždin. Na temelju izvješća revizije kojim je utvrđeno nepoštivanje propisanih poslovnih procedura za davanje u najam ili podnajam poslovnih prostora na razini HEP grupe, Uprava HEP-a d.d. donijela je odluku o opozivu ugovora s g. Rožmarićem za radno mjesto direktora Elektre Varaždin”, stoji u HEP-ovu priopćenju koje je nam je maloprije stiglo.

Revizija je pokrenuta nakon našeg teksta objavljenog ovog utorka u kojem smo istraživali kako je tvrtka Ma-Va dobila prostor za zalogajnicu Elektra, budući da za to nije bio raspisan natječaj. Uz to, jedan od djelatnika upozorio nas je da je direktor Rožmarić prostor od nekoliko stotina kvadrata s atraktivnim pogledom na grad, Magdaleni Cikač (koja je vlasnica Ma-Va-e) i njenoj sestri Valentini Krpeti, ustupio po bagatelnoj cijeni od oko 100 eura mjesečno.

Iz HEP-a odmah najavili internu reviziju

U razgovoru s našim novinarom, Magdalena Cikač odbacila je sve navode o mogućem pogodovanju zbog poznanstva s direktorom, tvrdeći kako su ona i sestra tek obične radnice koje su iskoristile priliku da imaju svoj vlastiti posao.

Iz HEP-a nam do objave prvog teksta nisu otkrili kolika je prava cijena najma i zašto nije bilo natječaja, ali su najavili reviziju koja je sada utvrdila da je Telegram bio u pravu i da je bilo nepravilnosti.

Uz to što je bio direktor Elektre, Zvonko Rožmarić je član uprave i bivši predsjednik Lions Cluba Vinice (u kojem je inače direktor za članstvo ministar graditeljstva Predrag Štromar). Zanimljiv detalj je i taj da se na stranicama Lions Cluba Vinice koji se nalazi tik do Elektre, kao kontakt navodi Rožmarićeva poslovna mail adresa u HEP-u. Očito je da će Lions Club to sada morati promijeniti.