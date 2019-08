Ovo bi mogao postati serijal. Otkrili smo da HDZ ni u Trogiru ne plaća najam, odbijaju i nakon presude

Telegramov Drago Hedl ovaj je tjedan otkrio bizarnu priču iz malog Ivankova na istoku Hrvatske. HDZ tamo godinama nije plaćao stranačke prostorije i općina ih sada pokušava izbaciti, ali oni se ne daju van. To međutim, upravo smo doznali, nije jedini takav slučaj u Hrvatskoj. Kako se detaljno može iščitati iz sudskog spora, HDZ ni u Trogiru ne plaća najamninu za prostore koje koristi za stranačko djelovanje.

U Trogiru dugovanje pritom iznosi gotovo 133 tisuće kuna. Riječ je o dijelu stana u zgradi u Gradskoj ulici 41. Stan je u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) koji je na temelju ugovora iz prosinca 2005. iznajmljen Županijskoj organizaciji HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Ugovor je bio sklopljen na pet godina.

Nitko iz HDZ-a nije potpisao novi ugovor

Kada je HZZO pokušao početkom 2011. sklopiti dodatak ugovora i regulirati nastavak najma prostora to mu, kako proizlazi iz tužbe koju su u konačnici podnijeli protiv HDZ-a, nije uspjelo. Županijska organizacija jednostavno je nastavila koristiti prostor, ali ga nije plaćala. Tako je nastao dug od 132.928,95 kuna.

HZZO je u travnju 2017. podnio tužbu protiv HDZ-a i njegove županijske organizacije. Tražili su podmirenje mjesečnih iznosa najma od siječnja 2011. i to u iznosu od 1.563,87 kuna mjesečno. Međutim, iz Splitsko-dalmatinskog HDZ-a poručili su kako oni ne mogu odgovarati za dug, jer je na navedenoj adresi sjedište Gradske organizacije HDZ-a Trogira. Niti županijska niti gradska organizacija nisu samostalne, odnosno nemaju pravnu osobnost, niti OIB, pa su uvjeravali sud kako ne mogu biti ni tužene.

Tko će odgovarati za dug lokalnog HDZ-a?

U jednom od postupaka koji se zbog ovog slučaja vode, sud je na kraju tu njihovu argumentaciju i prihvatio. Problem je što se stvar prilično zapetljala – ugovor o najmu bio je sklopljen sa Županijskom organizacijom HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, a najam je plaćao trogirski Gradski odbor stranke. Barem do 2005. godine.

Tijekom postupka ispostavilo se da je HZZO podnio još jednu tužbu protiv HDZ-a za isti ovaj neplaćeni najam, no samo za period od siječnja 2011. do svibnja 2014. godine. U tom drugom sudskom postupku pravomoćno je presuđeno da Županijski odbor HDZ-a mora platiti 72 tisuće kuna s kamatama HZZO. Iz HZZO-a nam je potvrđeno da još uvijek taj iznos nisu uspjeli naplatiti, pa poduzimaju daljnje pravne korake ne bi li do svog novca ipak došli.

Šef splitsko-dalmatinskog HDZ-a nedavno je napredovao

Istovremeno se nastavlja i prvi slučaj u kojem HZZO tužbu nije podnio ni protiv gradskog ni protiv županijskog odbora, već Županijske organizacije HDZ-a. Tužena je i sama stranka HDZ koja jednostavno nije bila ni u kakvom ugovornom odnosu s HZZO-om, niti je ikakav ugovor potpisala. Zato je sud u Trogiru odbio tužbeni zahtjev za podmirenje duga od 133 tisuće kuna. Na tu presudu HZZO se žalio te bi konačni pravorijek trebao donijeti Županijski sud u Zagrebu.

Inače predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije bio je Ante Sanader, koji je nedavno postao politički tajnik HDZ-a