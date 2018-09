Par je 90-ih prevario gomilu ljudi iz Srbije i Hrvatske, uvaljujući im iste apartmane na moru. Stigla je presuda

Žena koja je, prema optužnici, sa svojim suprugom, pred sam kraj Domovinskog rata prevarila desetke kupaca prodavši im apartmane čiji su vlasnici u to vrijeme živjeli u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, osuđena je nepravomoćno na dvije i pol godina zatvora. Sada već 69-godišnja, Ilonka Hefner, neće svo to vrijeme morati provesti u zatvoru, već, ako presuda Općinskog suda u Šibeniku postane pravomoćna, samo šest mjeseci. Preostale dvije godine provest će na uvjetnoj slobodi. Prema istoj odluci suda mora vratiti i 2,7 milijuna kuna nezakonite zarade koju ju je, smatra se, stekla varajući kupce apartmana u Pirovcu.

No, stvarna šteta po mnogima je puno veća. Nekima nemjerljiva. Ljudi su uložili velike novce, neki su ostali bez krova nad glavom, neki već 20 godina bezuspješno traže pravdu. U ovoj se nevjerojatnoj priči isprepliću deseci ljudskih sudbina koje su Ilonka Hefner i njezin suprug Jožef uništili. Mala satisfakcija svim tim ljudima trebala bi biti kazna koju je sada dobila.

Prvo su prodavali kupcima iz Bosne, Srbije i Crne Gore

Sve je počelo još 80-tih godina prošlog stoljeća kada je suprug gospođe Hefner, sada već pokojni Jožef Hefner, kupio terene za gradnju apartmana. Njih dvoje imali su tada građevinsku tvrtku “Gradnja” koja je imala sjedište u Novom Sadu. I viziju gradnje apartmana na Jadranu. Toj su tvrtki kupci, koji su mahom bili iz Bosne, Srbije i Crne Gore, tek rijetki iz Hrvatske, od 1984. do 1990. uplaćivali učešća za svoje buduće nekretnine na moru.

A tada je izbio rat. Većina njih više nije dolazila u Hrvatsku. Hefner je, doduše i dalje gradio. U međuvremenu je poslovanje iz Novog Sada prebacio u Zagreb. Osnovao je sa suprugom tvrtku “Jadran-Invest”. Godine 1995., par je, tvrdi se u presudi, odlučio iskoristiti kaos koji je vladao zbog rata te kreću u novi poslovni manevar. Apartmane u Pirovcu, koje su ljudi iz Srbije, Crne Gore i BiH kupili krajem 80-ih, odlučuju još jednom prodati. I tu počinje ozbiljna prijevara.

Kako su točno Hefneri prevarili kupce apartmana

Potpuno su ignorirali činjenicu da je njihova tvrtka bila samo vlasnik zemljišta. Tvrdili su da su vlasnici svega, iako je kupcima iz Srbije, BiH i Crne Gore vlasništvo bilo garantirano već nakon što su uplatili 30 posto cijene apartmana i sklopili s Hefnerima ugovor o gradnji. Međutim, nitko od kupaca nije bio uredno upisan u zemljišne knjige. Hefneri će to kasnije iskoristiti. Nekretnine su preprodali novim kupcima. Prevarili su, kako stoji u presudi Ilonki Hefner, njih 76.

Inače, Hefnerovi su u Pirovcu izgradili gotovo 600 apartmana. Kao privatni poduzetnici, kojima je u ono vrijeme bila zabranjena gradnja stanova i apartmana za tržište, iskoristili su rupe u zakonu pa su cijelu stvar prikazali kao da apartmane grade sami budući vlasnici, dakle privatne osobe. Čak su uspjeli ostati bez više od polovice apartmana jer ih se dio uopće nije uklapao u urbanističke planove Pirovca, a za dio je ocijenjeno da su iznimno loše napravljeni, pa je država naredila njihovo rušenje. Dakle, i prije nego što su krenuli u novu prevaru, ostali su bez 420 objekata. No, to ih nije spriječilo da nastave s planom.

Za ostale, koje su gospodin Hefner i supruga preprodali, originalni vlasnici iz Srbije, Bosne i Crne Gore još uvijek se bore. No, bore se i novi kupci kojima je sud sada rekao da mogu pokrenuti parnice i tražiti isplatu odštete. Neki su već tužili “Jadran-Invest”. Ilonka Hefner i nakon 20 godina negira svoju krivnju.

Ilonka Hefner tvrdi da nije znala što je potpisivala

“Moj suprug planirao je nastaviti gradnju apartmana. Ja u njima tijekom rata nisam bila, no doznala sam od supruga da su dosta devastirani. U pojedine su se uselile izbjeglice. Ja sam ga nastojala odgovoriti od daljnjih ulaganja, no on je na tome inzistirao. Ne znam kako je osigurao sredstva za daljnju gradnju. Ne znam ni kako je dalje prodavao apartmane, jer sam ja u to vrijeme živjela u Mađarskoj. Sjećam se da sam potpisala neke dokumente, no ne znam o čemu se točno radilo. Nikakve kupoprodajne ugovore nisam zaključivala”, tvrdila je na sudu Ilonka Hefner kojoj je ponovljeno suđenje počelo tek 2016. Nakon prvog koje je vođeno u njezinoj odsutnosti, bila je kažnjena sa šest godina zatvora, no kada je uhićena u Mađarskoj ne bili izdržala tu zatvorsku kaznu, tražila je da se proces ponovno. Njezin suprug umro je tijekom prvog procesa, 2008. godine. U odsutnosti je ranije bio osuđen na deset godina zatvora.

U maratonskom postupku na sudu u Šibeniku, koji je počeo još 2002. kada je protiv Ilonke Hefner podignuta optužnica, pregledane su tisuće dokumenata; od popisa objekata koje je Jadran-Invest izgradio u Pirovcu do 1989. do svih ugovora koje je Hefnerova tvrtka sklopila te privatnih tužbi koje su u međuvremenu pokrenute. Na mnogim dokumentima bio je upravo potpis gospođe Hefner. To je bio i ključni dokaz protiv nje.

Ljudi iz Srbije još uvijek nisu obeštećeni

“Mi smo kao investitori postali vlasnici svojih stanova. No, zbog formalno pravnih razloga nikada se nismo upisali u zemljišne knjige. Nakon što je 1990. godine počeo rat više nismo dolazili u svoje apartmane”, svjedoče vlasnici nekretnina u Pirovcu. Njihove apartmane Hefnerovi su preprodali za puno niže iznose od njihove stvarne vrijednosti. Među kupcima su bili ljudi iz cijele Hrvatske.

Jedna od njih bila je Milka Begić koja je također od Hefnera kupila stan u Pirovcu. Stan je bio bez vode, struje i stolarije, a njegovi pravi vlasnici bili su Marija i Mihajlo Novković iz Novog Sada. Unatoč sudskom postupku s bivšim vlasnicima, uspjela se 1998. godine uknjižiti na stan kao nova vlasnica. Gospođa Milka bila je među stotinama građana koji su prije 20 godina kupili jedan od Hefnerovih bespravnih stanova. Uredila ga je uz pomoć rodbine i kredita. No vrlo brzo na stan se uknjižio i izvjesni Željko Vukojević, kojem je Jožef Hefner ostao dužan. Gospodin Vukojević, poslovni čovjek koji nije sudjelovao niti u prvoj niti u drugoj kupovini Hefnerovih apartmana, jednostavno se zbog duga građevinara upisao na njegovu nekretninu. Njegovo pojavljivanje dodatno je zakompliciralo ionako pravno složen slučaj. Hefnerov apartman, koji je postao u međuvremenu dom gospođe Begić, Vukojević je zbog duga dobio temeljem presude Općinskog suda u Šibeniku, istog ovog koji je sada osudio Ilonku Hefner. Stan je pak vrlo brzo preprodao, i svoje potraživanje od Hefnera tako namirio. No, novi vlasnik izbacio je gospođu Begić i njezinu kćer iz te nekretnine. Deložaciju je naložio sud u Tisnom.

Ogorčeni su i vlasnici apartmana iz Srbije. “Mi već dvadeset godina vodimo skupe, duge i neizvjesne sporove pred pravosudnim organima države Hrvatske i tražimo povrat svojih apartmana koji su nam oduzeti, tj. preprodani, bez našeg znanja i suglasnosti devedesetih, ratnih godina”, upozorava Katica Bengin, predsjednica Udruženja državljana Srbije “Vojvodina”, kojima su apartmani oduzeti. Tvrdi da se bezuspješno obraćala veleposlanicima Srbije u Hrvatskoj, predsjednicima Komisije za sukcesiju, ali konkretne odgovore i pomoć nije dobila. Prema njezinim riječima prevarene vlasnike iz Srbije hrvatski sudovi diskriminiraju.