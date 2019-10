Požeški vodovod nema vodomjer u svojoj zgradi. Nije baš jasno kako plaćaju vodu i sve naknade državi

Požeška tvrtka Tekija, čija je djelatnost opskrba pitkom vodom gradova Požege, Pleternice i Kutjeva, te općina Velika, Kaptol, Jakšić, Brestovac i Čaglin, u svojoj upravnoj zgradi, velikoj dvokatnici u Vodovodnoj ulici 1 u Požegi, nema instaliran vodomjer!

Tu informaciju Telegramu su potvrdili iz Tekije priznavši da niti u upravnoj zgradi, niti u njenoj neposrednoj blizini, nemaju postavljen vodomjer kojim bilježe vlastitu potrošnju vode. Ono što je obveza svakog potrošača vode da potrošene kubike plati onoliko koliko to zabilježi vodomjer, za Tekiju, koja tu vodi isporučuje, ne važi.

U veljači 2017. godine završena je obnova upravne zgrade Tekije u što je uloženo 4,8 milijuna kuna. Tada su se pohvalili kako su zahvaljujući obnovi smanjili troškove energije za tri puta, no očito, novca je nedostajalo za ugradnju vodomjera.

Imaju drugi način mjerenja, koji je nepoznat

A Tekija vodomjer nema, jer, kako su nam odgovorili, ondje ”vrše evidenciju prosječne utrošene vode na temelju drugih dostupnih načina mjerenja za objekte u njenom vlasništvu koji nemaju ugrađene vodomjere”. Koji je to ”drugi način mjerenja” nisu nam objasnili, ali su se pozvali na članak 9. st. 2. i 3. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Mario Pilon, dogradonačelnik Požege i predsjednik Skupštine te tvrtke, na naš upit postoji li u Tekiji vodomjer koji bilježi potrošnju vode te tvrtke odgovorio je: ”Unatoč svojoj funkciji predsjednika Skupštine tvrtke Tekija d.o.o. nisam upućen u točnu lokaciju vodomjera, te vas stoga molim da upit proslijedite spomenutoj tvrtki”.

Predsjednik nadzornog odbora ne zna imaju li vodomjer

O tome ima li ili nema tvrtka Tekija vodomjer za vlastitu potrošnju ništa ne zna ni predsjednik nadzornog odbora, Dragan Borevac. ”Ne posjedujem tu informaciju, ali mogu provjeriti na sljedećoj sjednici nadzornog odbora”, odgovorio je na Telegramov upit. Bilježenje točne potrošnje vlastite vode, međutim, važno je zbog naknada koje Tekija, kao i svi građani i pravne osobe, moraju plaćati u cijeni kubika vode.

Osim naravno, potrošnje same vode, građani na svojim računima mogu vidjeti i iskazane stavke za razne naknade čiji zbroj gotovo da je jednake cijeni potrošne vode. Tako se uz potrošenu vodu (uz PDV od 13 posto) plaća i naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za razvoj vodoprivrede, naknada za razvoj odvodnje…

Ignoriraju pitanje o tome koliko su poreza platili

Na naš upit plaća li Tekija sve te doprinose, koje uredno naplaćuje svojim potrošačima, direktor na odlasku Ante Kolić, odgovorio je: ”Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva određeno je na koji način i na temelju čega se naplaćuju naknade koje isti predviđa, a skrećući pažnju da je još uvijek na snazi zakonska odredba da se naknade naplaćuju po isporučenoj, a ne zahvaćenoj količini vode (Prijelazna i završne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva)”.

”Slijedom navedenog” stoji dalje u odgovoru direktora Kolića, ”Tekija d.o.o. obračunava primjenjiv porez i naknade sukladno važećim i zakonskim propisima”. Iako su na kraju odgovora napisali kako ih u ”slučaju bilo kakvih nejasnoća ili daljnjih pitanja” možemo ”slobodno ponovno kontaktirati” ignorirali su Telegramov upit koliko je Tekija u 2019. godini obračunala i platila primjenjivog poreza i naknade sukladno važećim propisima.

Osječki vodovod, recimo, ima vodomjer i sve plaća

Odgovor na to važno pitanje nismo dobili, jer prema informacija iz Telegramovih izvora, Tekija to ne plaća, kao što ne plaća ni vodu koju sama potroši. Na naš raniji upit zašto obračunavaju potrošnju vode na temelju drugih dostupnih načina mjerenja, odgovoreno nam je kako to čine zbog ”interne evidencije utroška vode”. No, kolika je ta potrošnja nisu nam odgovorili, a onda naravno ni koliko su platili spomenute naknade za tako potrošenu vodu.

U osječkom Vodovodu odgovorili su nam kako u vlastitoj zgradi imaju vodomjere koji bilježe njihovu potrošnju vode. ”Na vaš upit obračunavamo li i na koji način vlastitu potrošnju vode te plaćamo li na istu PDV i sva ostala davanja koja u svojim računima plaćaju korisnici naših usluga, odgovaramo kako vlastitu potrošnju obračunavamo prema stanju vodomjera, sa svim naknadama i porezima propisanim zakonom”.

Spektakularna firma koja ugrađuje stare vodomjere

Isti odgovor dobili smo iz Đakovačkog vodovoda, a slično tvrde i u Baranjskom vodovodu, gdje doduše vlastitu potrošnju obračunavaju paušalno. ”Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir obračunava vlastitu potrošnju vode paušalno, na istu plaća davanja, naknade i porez koji plaćaju i naši korisnici”, stoji u odgovoru kojeg je potpisala Ivana Guzić.

To što tvrtka Tekija u svojoj zgradi nema vodomjer za potrošnju vlastitih količina vode, nije ništa čudno. Ondje su nedavno, o čemu je Telegram pisao, jednom potrošaču ove godine ugradili vodomjer star 57 godina, a inspekciji koja je to utvrdila, objasnili kako to čine zbog štednje jer su poklopci vodomjera izrađeni od mesinga, pa su prilično skupi!