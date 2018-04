Nakon što je prije nekoliko mjeseci radnicima naredio obvezno cijepljenje protiv virusa gripe, a onima koji su odbili poručio da si traže novi posao, a o čemu je nedavno pisao Telegram, direktor virovitičkog komunalnog poduzeća Flora Vtc Željko Iharoš našao se u središtu nove afere koja bi nastalom štetom mogla ugroziti poslovanje ove tvrtke u stopostotnom vlasništvu Grada Virovitice.

Naime, jedna od osnovnih djelatnosti tvrtke je i upravljanje grobljima u Virovitici i prigradskim naseljima. Među uslugama koje nude je i dodjela grobnih mjesta na korištenje. Cijena jednog takvog mjesta kreće se od malo više od tisuću kuna do tisuću i petsto, ovisno o veličini grobnog mjesta i na taj se iznos mora obračunati porez na dodanu vrijednost. No iz cjenika usluga objavljenog na mrežnim stranicama tvrtke vidljivo je da PDV ne obračunavaju, odnosno navode da je stavka oslobođena poreza.

Svi osim Flore naplaćuju PDV

Tim tragom krenuo sam istraživati obračunavaju li slične tvrtke u Hrvatskoj PDV na tu uslugu. Kontaktirao sam dvanaest tvrtki koje se bave istim poslom, među kojima i veće poput splitskog Lovrinca ili pulskog Monte gira, do manjih kao što su Komunalno trgovačko društvo Čabar iz Čabra ili Komunalnog Pitomača iz Pitomače. Svi oni uslugu dodjele grobnih mjesta naplaćuju i obračunavaju PDV. Nakon tih saznanja kontaktirao sam i virovitičku Floru Vtc i pitao koliko grobnih mjesta godišnje dodijele na korištenje i zašto na uslugu ne obračunavaju PDV.

“Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje nije naš prihod nego ju mi prikupljamo “u ime i za račun Grada Virovitice”, vlasnika Groblja, te je nama to “prolazna stavka” na koju se sukladno Zakonu o PDV-u isti ne obračunava. Upravljamo gradskim i prigradskim grobljima (Virovitica, Rezovac, Rezovačke Krčevine i Jasenaš) na kojima prosječno godišnje na korištenje dodijelimo između 70 i 90 novih grobnih mjesta”, piše u odgovoru trgovačkog društva Flora Vtc.

Proračun oštećen za najmanje pola milijuna kuna

Dobivši ovaj neobični odgovor pitanje sam uputio Poreznoj upravi. Nakon višednevnog dopisivanja gdje su nastojali ne odgovoriti mi na pitanje vezano za navode tvrtke Flora Vtc stalno se pozivajući na čuvanje porezne tajne, nakon mog upornog inzistiranja, odgovor su nakon tjedan dana ipak poslali. “Porezni obveznik je prema članku 6. stavku 1. Zakona o PDV-u svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Prema tome naknada za dodjelu grobnog mjesta načelno podliježe oporezivanju PDV-om, ako ju zaračunava porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a”, stoji u odgovoru Porezne uprave.

No iz računa koji posjedujemo vidljivo je da Flora Vtc naplaćuje uslugu dodjele grobnog mjesta, no na nju ne obračunava PDV. I ta praksa nije od jučer već traje dvadeset godina. Kroz to vrijeme tvrtka je državni proračun oštetila za najmanje pola milijuna kuna. Kada tome dodamo zateznu kamatu za protekla dva desetljeća i moguću kaznu od pola milijuna kuna, cijela šteta mogla bi biti veća od milijun kuna. Takav iznos ozbiljno bi narušio normalno poslovanje tvrtke u vlasništvu Grada Virovitice, a posredno građana Virovitice.

Direktor je navodno upozoravan na nezakonitu praksu

Ostaju nejasni razlozi ovog propusta, no Flora Vtc je i ranije kažnjavana zbog nezakonitih radnji u poslovanju. Tako je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja prije dvije godine tvrtku kaznila zbog sprječavanja, ograničavanja i narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja. Naime tvrtka je odobravala popust na ukop pokojnika ako kupac u trgovini pogrebne opreme Flore kupi opremu za ukop. Time je, prema mišljenju Agencije, u nepovoljniji položaj dovela druge tvrtke na koje se na tržištu bave prodajom pogrebne opreme. Kako ranije nisu bili kažnjavani, Agencija je naredila Flori Vtc ukidanje odluke o popustu što je tvrtka i učinila. Zbog toga su blaže kažnjeni s tek trideset tisuća kuna.

Upućeni u prilike u Flori kazali su nam da se propusti događaju isključivo zbog samovolje direktora društva Željka Iharoša koji tvrtku vodi autokratski, ne slušajući preporuke suradnika. Navodno su ga i tada upozoravali da će popustom od 10 posto na ukop prekršiti Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, no nije slušao. Upozoravan je, navodi isti izvor, i da je nezakonito ne obračunavati PDV na uslugu dodjele grobnih mjesta, no ni taj put nije poslušao. Nije poslušao ni kada su ga savjetovali da ne donosi nezakonitu odluku o obveznom cijepljenju zaposlenika protiv gripe s početka priče zbog čega će tvrtka s nekolicinom njih završiti na sudu.

Fifrmu čeka porezni nadzor

Da se radi o privatnoj tvrtki, način njezina poslovanja ne bi bio u interesu javnosti, no kada se radi o tvrtki u stopostotnom vlasništvu Grada Virovitice, šteta koja nastaje itekako zanima građane koji će posredno svu nastalu štetu morati platiti. Floru čeka porezni nadzor vezan za izbjegavanje plaćanja PDV-a kao i sudski sporovi sa zaposlenicima koje je nezakonito direktor Iharoš tjerao na cijepljenje, a potom im poručio da si traže novi posao jer su isto odbili.

Koliko će ukupna šteta zbog ovih odluka na kraju biti, doznat ćemo nakon završetka poreznog nadzora i pravomoćnih sudskih presuda. Bit će zanimljivo vidjeti i kako će na sve reagirati gradonačelnik Ivica Kirin, odnosno koliko će još tolerirati samovolju direktora komunalca koji nezakonitim odlukama gomila materijalnu štetu i narušava ugled ove inače uspješne gradske tvrtke.