Priča o krahu nekad ludo uspješne tvornice; sud je sad spriječio direktora da ilegalno preuzme Tvin Viroviticu

Tvornica TVIN jedna je od najvećih u hrvatskoj drvnoj industriji. Privatizaciju 90-ih uspjela je preživjeti, ali je pitanje hoće li ovu recentnu. Udjele u tvrtki pokušao je kupiti njezin direktor, Ivan Slamić, ne bi li ju preuzeo, no sud je upravo ustvrdio kako je to bilo nezakonito. Pritom je Trgovački sud u Bjelovaru ništetnima proglasio sve odluke koje je skupština te tvrtke donijela lani u lipnju, važnom razdoblju za ovu priču. To znači da uopće ne vrijede jer su donijete mimo zakona.

Među tim odlukama bila je i ona o prodaji 3.477 udjela TVIN-a koje je preko tvrtke TVIN Grupa planirao kupiti direktor Slamić. Želio je na taj način ojačati svoju poziciju u TVIN-u, zadržati menadžersku ulogu u tvrtki, te u konačnici preuzeti tvrtku. No, protiv sebe je imao gotovo 1.300 malih dioničara. Njih petero podnijelo je tužbu protiv TVIN-a, tražeći da se odluke skupštine ponište. Tužbu je sud sada prihvatio.

Radnici još od 2017. upozoravaju da se udjeli otkupljuju novcem samog TVIN-a, po sramotnoj niskoj cijeni od 120 do 300 kuna iako stvarno vrijede 1.800 kuna, te da se to radi preko tvrtke TVIN Grupa kojoj je čelni čovjek također Slamić. Pod krinkom restrukturiranja, sumnjaju, direktor i njemu bliski ljudi zapravo žele preuzeti i preprodati firmu.

Tradicija duga više od sto godina

Priča o tvornici TVIN kreće još početkom prošlog stoljeća. Proizvodnja je pokrenuta 1913. godine u tadašnjoj velikoj pilani Drach kod Siska. Udružuje se zatim s Gradskom stolarijom Hrast, a 1953. počinje i proizvodnja u Virovitici gdje firma danas ima sjedište.

Prema dostupnim podacima, 1966. TVIN ostvaruje suradnju i s glasovitim hrvatskim arhitektom i dizajnerom Bernardom Bernardijem. Među njegovim ostvarenjima ističu se hoteli Marko Polo i Park na rodnoj Korčuli, Zračna luka Zadar, kavana Neboder na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, interijer Radničkog sveučilišta Moša Pijade (danas Otvoreno učilište) u Ulici Grada Vukovara u Zagrebu, interijer kule Dioklecijanove palače u Splitu, interijer jugoslavenskog veleposlanstva u Londonu, interijer redakcije Start u zgradi Vjesnika u Zagrebu, interijer crkve Svetog Ivana u Zadru, interijer zgrade Predsjedništva vlade NR Angole u Luandi… Svoj kutak Bernardi je lani dobio i u Gradskom muzeju u Virovitici.

Suradnja i s moćnom Ikeom

Prije 37 godina TVIN je počeo surađivati i s moćnom Ikeom što ih je učinilo liderima u domaćoj drvnoj industriji. Nekoć, s devet tvornica u vlastitom lancu, TVIN je imao i 1.400 zaposlenih. Danas ih je više od pola manje, a ni financijski rezultati nisu kao nekoć. Prema posljednjem dostupnom financijskom izvješću, onom za 2017. godinu, TVIN je ostvario gubitak od oko 10,5 milijuna kuna. Gubitke bilježi posljednjih pet godina.

Zbog toga su vlasnici udjela ogorčeni. Ne dobivaju dividendu, a vlastitim novcem godinama su stvarali firmu. Uz Grad Viroviticu, među vlasnicima udjela je i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Želi li direktor preuzeti tvrtku?

Slavnih vremena u TVIN-u se danas mahom samo prisjećaju. Gubici se gomilaju, a većina malih dioničara s upravom komunicira uglavnom putem suda. Zajedno sa sindikatima tvrde kako direktor Slamić i predsjednik nadzornog odbora Petar Radaković, koji je bio i član nadzornog odbora propalog drvnog diva Česme, žele preuzeti tvrtku u kojoj udjele imaju sadašnji, ali i bivši radnici, samo kako bi iz nje mogli izvući sredstva.

Sumnjivi potezi uprave TVIN-a na koje su radnici upozorili i DORH, počinju 30. lipnja 2017. godine. Tada je održana skupština tvrtke na kojoj se donosi odluka o prijenosu gotovo 29 tisuća, od ukupno 66 tisuća udjela, TVIN-a na tvrtku TVIN Grupa. Osnovao ju je Slamić sa sebi bliskim ljudima. Ti udjeli vrijede gotovo 21 milijun kuna. Slamić, kao direktor TVIN-a, potpisuje ugovor sam sa sobom, odnosno s direktorom TVIN Grupe.

Prema ugovoru Slamića sa Slamićem, TVIN Grupa trebala je s počekom od tri godine početi otplaćivati preuzete udjele TVIN-u i to kreditom na deset godina. Međutim, upravljačka i imovinska prava TVIN Grupa dobila bi odmah.

Uprava se malo pogubila u tumačenjima

Ovaj prijenos udjela realiziran je uz obrazloženje da se ide u restrukturiranje. Kasnije će uprava TVIN-a istražiteljima, kojima su ovi sumnjivi potezi prijavljeni, objašnjavati kako su samo željeli spriječiti neprijateljsko preuzimanje. Doduše ne govore tko im je želio uzeti firmu. Bjelovarsko tužiteljstvo odbacuje kaznenu prijavu protiv uprave, uz obrazloženje da se doista radilo o namjeri restrukturiranja. Ipak, ovih je dana slučaj proslijeđen USKOK-u.

Radnici u međuvremenu na sudu uspijevaju poništiti odluke skupštine iz lipnja 2017. godine. Sada su to napravili i s odlukama skupštine iz lipnja 2018. godine koje je, kako smo spomenuli, sud proglasio ništetnima. Na zahtjev radnika donijeta je i privremena mjeru kojom se zabranjuje korištenje onih 29 tisuća udjela TVIN-a koji su preneseni u TVIN Grupu.

Evo zašto su odluke skupštine poništene

Na obje skupštine, koje je sud proglasio nezakonitima, Slamićeva uprava veliki broj punomoći vlasnika udjela proglasila je nevrijedećima. Potpuno nezakonito traženo je da punomoći budu ovjerene od strane javnih bilježnika, što, međutim, nije bilo potrebno.

“Time je vlasnicima udjela povrijeđeno pravo na sudjelovanje u skupštini i glasovanje. Sve odluke donijete su nedovoljnom većinom glasova, a gospodin Slamić glasovao je o prodaji 3.477 udjela što nije smio”, stoji u tužbi podnijetoj nakon lanjske skupštine. Odluke su, kažu, suprotne Zakonu o trgovačkim društvima jer su išle u korist isključivo Slamiću i na štetu tvornice TVIN.

Slamić: Samo želim opstanak TVIN-a

“Nije točno da nismo dopustili 459 članova tvrtke da glasuju” uzvraćaju iz TVIN-a objašnjavajući kako tim ljudima punomoći jednostavno nisu bile važeće. Sami su si za to krivi, poručuju, te dodaju kako su morali na neki način provjeriti punomoći.

“Ivan Slamić je Nadzornom odboru poslao inicijalnu ponudu za kupnju 3.477 vlastitih poslovnih udjela kako bi svima dokazao da vjeruje u TVIN i njegov opstanak”, odgovaraju iz uprave na tužbu radnika koju sud ipak prihvaća.

Trgovački sud u Bjelovaru ipak presuđuje u korist radnika, odnosno ruši odluke skupštine. Objašnjava to činjenicom da prema Zakonu o trgovačkim društvima skupština nije valjana, odnosno njezine odluke su ništetne ako nije sazvana na propisan način i ako na njoj nisu sudjelovali svi vlasnici udjela.