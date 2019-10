“Pogledajte”, kaže uz smiješak Zvonimir Pućo (60) HDZ-on zamjenik gradonačelnika Otoka, naslanjajući kažiprst na mali uređaj postavljen na ulazu gradske uprave koji bilježi dolazak zaposlenikâ na posao. “Uopće ne reagira. A znadete zašto: nisam pristao da se uzme otisak mog prsta jer to nije u skladu s GDPR-om (Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka), niti Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi”.

Pućo, koji svoju funkciju obavlja za mjesečnu plaću od 8.824,81 kuna neto, a prema tvrdnjama njegovog stranačkog kolege, HDZ-ovog gradonačelnika Josipa Šarića, na posao u svoj ured ne dolazi više od sedam mjeseci, tako je pokušao demantirati svog pretpostavljenog, s kojim je u svibnju 2017. zajedno dobio izbore već u prvom krugu. Šarić je, naime, u odgovoru na Telegramov upit rekao da se u uredu gradonačelnika vodi evidencija o dolasku na posao. No, za Puću to očito nije moguće jer otisak njegovog kažiprsta nije u računalnom sustavu Grada Otoka.

‘Vidite, nisam sina zaposlio uz pomoć HDZ-a!’

Nakon Telegramovog teksta kako je pitanje Pućinog nedolaska na posao postavljeno i na sjednici Gradskog vijeća i to u sklopu posebne točke dnevnog reda na kojoj je gradonačelnik Šarić vijećnicima potvrdio da njegovog zamjenika više od pola godine nema na poslu, Pućo nam je prvo poslao selfie sa svog radnog mjesta, a onda predložio i da ga posjetimo u srijedu, četvrtak ili petak ”između 07,30 i 08,30 sati”, kako bismo se i ”osobno uvjerili tko jest, a tko nije na svom radnom mjestu”. Napomenuo je kako će sljedeći tjedan biti odsutan.

Kad smo ga u petak, 4. rujna, točno u osam izjutra, prema ranijem dogovoru, posjetili u njegovu uredu, na drugom katu zgrade Gradske uprave i upitali kamo putuje sljedećeg tjedna, vedro je odgovorio da ide u posjet sinu pomorcu, u Monako. ”Vidite, nisam ga zaposlio uz pomoć HDZ-a”, našalio se.

Fenomenalno tumačenje zakonskih obaveza lokalnih dužnosnika

Na upite je li o odlasku na privatni put obavijestio gradonačelnika Šarića i ima li rješenje o godišnjem odmoru, odgovorio je niječno i tek rekao kao će, ako ga vidi, to reći pročelniku. Pućo, naime tvrdi da nikoga nije dužan obavještavati o odlasku na godišnji odmor. Pokazuje odgovor iz Ministarstva uprave, poslan 20. ožujka 2015. koordinatorici poslova Udruge gradova Nives Kopajtich-Škrlec, u kojem pomoćnik ministra Boris Milošević pojašnjava prava lokalnih dužnosnika, kako ih navodi spomenuti Zakon o lokalnoj samoupravi.

Pućo se potrudio pa nam je zelenim markerom podvukao pojedine rečenice iz tog tumačenja. ”Ovdje smatramo naročito važnim napomenuti da se obavljanje dužnosti ne može vezivati uz rad u određenom radnom vremenu, jer sama priroda obavljanja dužnosti podrazumijeva rad i djelovanje dužnosnika neovisno o satnici, odnosno vremenu u kojem će obavljati dužnost, a nikako rad u točno određeno radno vrijeme”, stoji u tumačenju Borisa Miloševića s potpisom bivšeg pomoćnika ministra uprave, danas zastupnika SDSS-a u Hrvatskom saboru.

Zelenim markerom Pućo je podvukao i dio u kojem stoji: ”Također se opetovano dokazuje da radno vrijeme lokalnog dužnosnika nije nadzirano kao radno vrijeme službenika i namještenika, niti dužnosnik podliježe obvezi prisutnosti na radu u točno određenom radnom vremenu, kao ni obvezi obavještavanja i opravdavanja svog izostanka s rada”.

Pućo se zadovoljno smješka. Zakon je na njegovoj strani

Također, crno na bijelom, u tom tumačenju, stoji i ovo: ”To, naravno, ne znači da dužnosnik nema pravo na odsutnost radi odlaska na godišnji odmor u vrijeme dok obnaša dužnost ali nije dužan opravdati svoju odsutnost niti mu se izdaje rješenje o pravu na godišnji odmor (kao službeniku), a za vrijeme odsutnosti ostvaruje pravo na svoju plaću”.

Pućo se zadovoljno smješka. Zakon je na njegovoj strani. Kaže, kako je, zapravo on, Pućo, Šarićeva žrtva, jer se preko njegovih leđa pokušava boriti s nekim drugim ljudima. Kad ga pitamo s kim, veli: ”S predsjednikom Gradskog odbora HDZ-a”. A to je Josip Dabro, inače dožupan u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pućo kaže kako je s tim problemom upoznao jednog od potpredsjednika HDZ-a Tomislava Čuljka, da se nakon toga stanje malo popravilo, no kasnije je sve opet bilo po starom.

Pokazuje nam i gradonačelnikovu sms-poruku koju mu je uputio 7. veljače ove godine, a koja govori o stanju u tamošnjem HDZ-u. ”Poštovani Zvonko, ja sam danas u Zagrebu”, stoji u Šarićevoj sms-poruci, ”Mislim da više nema smisla dolaziti na sjednice Gradskog odbora. Ovo je prevršilo svaku mjeru, Dolazak na sjednicu po meni je podržavanja politike nasilja, vrijeđanja i svađe koju imamo danas u Otoku”.

‘Na kolegij ne dolazim jer prolaze samo gradonačelnikovi prijedlozi’

Želimo razgovor s unutarstranačkih sukoba priču vratiti na ono zbog čega smo i došli u Otok: kako je moguće da netko, bez obzira što spomenuto tumačenje daje mogućnost da mjesecima ne dolazi na posao, a na godišnji odlazi kad poželi i to bez rješenje kakvo moraju imati obični smrtnici, te da sve vrijeme prima plaću od gotovo devet tisuća kuna, o kakvoj većina zaposlenih Hrvata može tek sanjati?

Pitamo Puću zašto ne dolazi na kolegije kako to tvrdi gradonačelnik Šarić. Odgovara potvrdno, uz smiješak. Kaže: ”Na kolegij ne dolazim jer je to neformalno tijelo, gdje ionako prolaze samo gradonačelnikovi prijedlozi”. Kaže kako je, dok je još dolazio, bio protiv prijedloga gradonačelnika da se za dužnosnike vodi evidencija dolaska na posao, jer je to protivno zakonu. No, njegov prijedlog nije prošao. Pokazuje nam gradonačelnikovu poruku s početka veljače ove godine kada ga je poslao na sastanak Odbora za poljoprivredu u Hrvatski sabor, jer je Šarić tada bio spriječen: ”Ajde”, stoji u gradonačelnikovoj poruci Pući, ”javi se prije sastanka Majdaku, državnom tajniku, Da se dogovorite oko nastupa”. To je kaže Pućo, bio posljednji zadatak koji je dobio od gradonačelnika.

Na stranicama je naveden njegov telefon, a nema ni priključak

Pućin ured na drugom katu zgrade gradske uprave Otoka, od gradonačelnikovog dijeli samo prostor u kojem je njihova zajednička tajnica. Pitamo Puću kada je posljednji put bio u uredu gradonačelnika ili kada je gradonačelnik Šarić došao u njegov ured. Kaže da se ne može sjetiti, ali dodaje da je upravo on, Pućo, predlagao, kada je zgrada građena, da bude takav raspored prostorija, jer je vrlo ekonomično da jedna tajnica obavlja poslove i za gradonačelnika i za njegovog zamjenika.

Pitamo Zvonimira Puću gdje mu je u uredu fiksni telefon koji se u rubrici kontakti, nalazi na službenim stranicama Grada Otoka. Veli da ga nema i pita: ”A što će mi?” i pokazuje na svoj mobilni telefon. Pitamo zašto je onda broj (032) 373 350 naveden, ako nema fiksnog telefonskog uređaja. Kažemo kako smo ga više desetaka puta zvali na taj broj, ali se nitko nikada nije javio, a on objašnjava da se taj telefonski broj nalazi na službenoj stranici grada, jer tvrtka koja održava stranicu taj posao radi aljkavo. Pitamo dalje zašto nam je tajnica, kada smo ga nazivali ne mogavši ga dobiti na njegov broj telefona, nikada nije znala odgovoriti gdje je: na službenom putu, radnom zadatku izvan zgrade, bolovanju ili godišnjem odmoru. Dao je neodređen odgovor, u smislu da tajnice ne moraju znati gdje se on nalazi.

‘A kako biste se vi osjećali da ovdje sjedite osam sati’

“Od devet tisuća kuna koliko sam u godinu dana potrošio na službenu karticu, osam tisuća potrošeno je na benzin. Vozim službeni automobil star 15 godina i ne namjeravam ga mijenjati do kraja mandata. Služenom karticom nisam platio ni jedan ručak, ni sebi ni bilo kome”, pojašnjava Pućo, a kada se vraćamo na pitanje zašto ga mjesecima nema na radnom mjestu, kako je to službeno rečeno i Telegramu i Gradskim vijećnicima na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, požalio se:

“Kako biste se vi osjećali da ovdje sjedite osam sati, da vam tri dana nitko ne otvori vrata i ne dođe u ured? Mislim da biste poludjeli. Dođem ja skoro svako jutro, popijem kavu, pročitam novine, pogledam Internet…”.

Pućo veli da nema službenu e-adresu grada Otoka, ali da mu pošta stiže na privatnu. Koju naravno, kao ni broj njegovog službenog mobitela (čije troškove također plaća grad) nije moguće naći na službenim stranicama Grada Otoka. Žali se i da nema pristupa službenoj e-adresi Grada Otoka, te da mu neki pozivi koje šalju udruge, stižu na kućnu, a ne na adresu Grada Otoka.

Zasmetalo mu je što smo ga prozvali megauhljebom

Zamjenik gradonačelnika Otoka, Zvonimir Pućo, u razgovoru nastoji ostaviti dojam dobronamjernog čovjeka i veli ne ljuti se na tekstove objavljene o njemu u kojima se piše o tome kako mjesecima ne dolazi na posao. Jedino mu je. kaže, malo zasmetao Telegramov naslov u kojem ga se naziva ”megauhljebom”, ali sve drugo, veli, bila je istina. Njemu je najvažnije da načinom na koji obavlja dužnost zamjenika gradonačelnika ne krši zakon. A to, što taj zakon tumači vrlo ekstenzivno, tako da ga mjesecima nema na poslu, nije protuzakonito.

Za četiri godine mandata na mjestu zamjenika gradonačelnika, s mjesečnom bruto plaćom od 12.488,35 kuna, porezne će obveznika, koji, za razliku od njega, imaju striktno određeno radno vrijeme, stajati ukupno 599.968,80 kuna. A u Hrvatskoj je, podsjetimo, točno 555 gradova i općina, koji naravno imaju svoje gradonačelnike i načelnike i dakako njihove zamjenike. I na sve njih odnosi se zakonsko tumačenje koje im omogućava da plaću uredno primaju a da uopće ne moraju dolaziti na posao, niti se javiti bilo kome odluče li otići na godišnji odmor, kako će to ovih dana, posjećujući sina u Monaku, učiniti Pućo.