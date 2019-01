Strani mediji raspisali su se o HRT-u koji tuži svoje zaposlenike; a sad ih i šef europskih liberala poziva da prekinu tu ludost

Ponašanje HRT-a koji zbog “grubo povrijeđenog ugleda, časti i imena” tuži vlastite novinare i Hrvatsko novinarsko društvo potražujući ukupno pola milijuna kuna odšteta postaje lagano sve veća međunarodna sramota za Hrvatsku.

Nakon što je o ovom bizarnom slučaju pisano u nekoliko stranih medija, od kojih je posljednji talijanski Il Piccolo i nakon što je članica predsjedništva grupacije europskih socijalista (PES) Tanja Fayon osudila tužbe HRT-a kao “neprihvatljiv napad na slobodu medija”, danas je reagirao i predsjednik grupacije liberala u Europskom parlamentu (ALDE), Guy Verhofstadt.

“Sloboda medija je jedan od kamena temeljaca slobodnog društva. Najnoviji pritisak HRT-a na vlastite novinare je neprihvatljiv. Javni servis mora povući tužbe i prestati vršiti pritiske na svoje zaposlenike i Hrvatsko novinarsko društvo. HRT-ova uprava mora ozbiljno shvatiti zabrinutost koju zbog erozije reputacije te kuće izražavaju međunarodne novinarske organizacije i raditi na tome da se vrate najvišim standardima javnog medijskog servisa”, kaže se u tvitovima predsjednika ALDE-a u kojima se spominju i Ivan Jakovčić i Andrej Plenković.

Jakovčić je u ALDE-u, čiji je član, pokrenuo raspravu o pritisku HRT-a na novinare u Hrvatskoj, a hrvatski premijer Andrej Plenković cijelu priču o javnom servisu koji tuži svoje novinare i novinarsku strukovnu udrugu dosad nije niti jednom komentirao.

Freedom of the press is one of the cornerstones of a free society. The latest pressure by Croatian Radio and Television (HRT) against their own journalists is inacceptable. @IvanJakovcic @AndrejPlenkovic https://t.co/VAXExv4NMZ (1/3)

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 9, 2019