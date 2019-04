Sud je naredio ZET-u da plati 350.000 kuna radniku jer su mu dali otkaz, uporno tvrde da mu je svjedodžba lažna

Zbog nezakonitog otkaza koji je u lipnju 2014. dobio zaposlenik Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) gradska tvrtka sada će gospodinu morati platiti više od 350 tisuća kuna izgubljene zarade i sudskih troškova. Nepravomoćno je tako presudio Općinski radni sud u Zagrebu prihvativši tužbu Damira Vidakovića protiv gradskog javnog prijevoznika. Uz to, ZET će gospodina Vidakovića morati vratiti na posao ako presuda postane pravomoćna.

Slučaj je prilično bizaran jer je Vidaković 10. lipnja 2014. dobio izvanredni otkaz zbog lažne svjedodžbe, za koju je vještak kasnije utvrdio da je vjerodostojna. No, ZET je ipak ustrajao na otkazu te će sada platiti pozamašne sudske troškove, kao i plaće svom nekadašnjem zaposleniku. Vidakovićeva svjedodžba Centra za usmjereno obrazovanje “8. svibnja 1945.” proglašena je lažnom nakon što je u proljeće 2014. provedena velika provjera svjedodžbi i diploma u Zagrebačkom holdingu u čijem je sastavu tada bio i ZET.

Afera sa stotinama lažnih svjedodžbi u gradskoj tvrtki

Tada su otkrivena 333 dokumenta u čiju se vjerodostojnost sumnjalo te su ljudi počeli dobivati otkaze. Kronologija ovog slučaja otkriva kako se ZET mogao spasiti od tisuća i tisuća kuna sudskih troškova da nije ustrajao na odluci o otkazu čovjeku koji je tvrdio da je školu uredno završio. Telegram je već pisao o polemičnim sudskim postupcima koji se vode zbog odluka ZET-ove uprave.

Vidaković je, dakle, kao mnogi zaposlenici Zagrebačkog holdinga podnio tužbu kojom osporava otkaz. Ugovor o radu otkazan mu je jer je ZET tvrdio kako je imao lažnu svjedodžbu, te da mu je u radnu knjižicu bila upisana stručna sprema koju ustvari nije imao. On je to negirao još u prigovoru protiv odluke o otkazu. No, ZET to nije uvažio. Budući da na nepravomoćno dosuđenih 350 tisuća kuna teku kamate od 2014. godine, izvjesno je da će, ako na kraju pravomoćno izgubi spor, ZET morati gospodinu Vidakoviću platiti puno, puno više. On, pak, od početka tvrdi da je s njegovom svjedodžbom sve OK.

Radnik ZET-a detaljno je opisao kako se školovao

“Završio sam usmjereno obrazovanje u Gundulićevoj, a nakon toga sam nastavio obrazovanje za automehaničara u Selskoj ulici. Nisam predao neke nacrte koji su bili uvjet za polaganje tehničkog crtanja, pa nisam završio treći razred do kraja. Potom sam otišao na odsluženje vojnog roka, te sam po povratku dobio posao u ZET-u. Tadašnji direktor Božo Živičnjak rekao mi je kako je šteta da ne završim svoju srednju školu. Zato je Nikola Tomas, koji je u ZET-u tada bio zadužen za obrazovanje kadrova, provjerio imam li mogućnost nastaviti sa školom. Kad je doznao da ta mogućnost postoji otišao sam u Selsku.

Sa mnom se školovao i Nikica Klobučar, koji je završio V. stupanj, a ja sam završio svoju srednju školu. Predavanja su se održavala u okviru večernje škole, a ispiti su se polagali putem prijavnice. Položio sam sve ispite kao i završni ispit pred komisijom, te sam dobio valjanu svjedodžbu. Moja kvalifikacija ni na koji način nije utjecala na radni status u ZET-u, jer sam zapravo radio na poslovima na kojima nije potrebna srednja stručna sprema”, prisjetio se svog školovanja gospodin Vidaković. Da je doista išao u školu potvrdila je na sudu i njegova sestra.

Bivši ravnatelji škole imaju potpuno različite priče

Da nije bilo muljanja u školi posvjedočio je i Jakov Bevanda, bivši ravnatelj škole u Selskoj cesti. Objasnio je kako učenici koji su nakon općeg obrazovanja odabrali ono usmjereno, poput Damira Vidakovića, i nisu trebali dolaziti na predavanja, već samo obaviti praktični dio nastave.

“Potpis na svjedodžbi Damira Vidakovića je moj i ta svjedodžba je vjerodostojna”, potvrdio je na sudu gospodin Bevanda. Pojasnio je malo detaljnije kako su se za taj treći i četvrti stupanj vodili tzv. Matični arci, a ne Matične knjige zbog čega imena dijela učenika nisu bila u njima navedena. Matični arak je bila mapa sa svim podacima o učeniku u koju se ulagala dokumentacija.

No, Bevandin nasljednik, Anto Delač tvrdi da Vidakovićeva svjedodžba doista nije vjerodostojna, jer nije upisana u Matične knjige. O spornim upisima u matične knjige ovaj ravnatelj škole obavijestio je i policiju, te je ustrajao kod stava da Vidakoviću svjedodžbu nije izdala škola u Selskoj. Prema njegovima riječima vođenje dvostrukih matičnih knjiga nije se smjelo raditi.

Različita su i mišljenja prosvjetnih inspektora

Prosvjetni inspektor Lautaro Galinović nije mogao dati decidirani odgovor oko vjerodostojnosti Vidakovićeve svjedodžbe. Kod njega je, međutim, prevladalo mišljenje da ipak nije vjerodostojna, no budući da nije poništena u upravnom postupku još je uvijek važeća. Onda je sud još pozvao i višeg prosvjetnog inspektora Krešimira Topića koji je pregledao tzv. matični arak Damira Vidakovića i zaključio kako je u njemu sve uredno zavedeno – od položenih ispita do završnog rada. Objasnio je sudu kako su se ti arci koristili u ondašnjem Šuvarovom sustavu obrazovanja, sve do 1989. kada se prešlo na matične knjige.

U ovom slučaju Općinski radni sud u Zagrebu je još 2016. donio prvu presudu u Vidakovićevu korist. Iako se ZET žalio, i Županijski sud u Splitu potvrdio je takvu presudu. No, ZET je tražio i reviziju od Vrhovnog suda RH, koji je pak slučaj vratio na početak.

Tražilo se da se još jednom provjeri je li svjedodžba vjerodostojna, odnosno jesu li u njoj točni podaci. Sud je sada ponovno došao do istog zaključka i utvrdio da je otkaz u ovom slučaju bio nezakonit. No, ZET izgleda ne odustaje, jer je ponovno, doznajemo, uložio žalbu.