Istovremeno dok Vlada predlaže novi Zakon o Državnom odvjetništvu ne bi li ga pokušala učiniti uspješnijim u borbi protiv kriminala, najavljujući i posebne odjele koji bi tragali za nezakonitom imovinom, u najnovijem izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu tijekom prošle, 2017. godine, ističe kako je funkcioniranje DORH-a ozbiljno ugroženo. Naime, državna odvjetništva diljem Hrvatske mogla bi uskoro ostati bez opreme za snimanje iskaza osumnjičenih, što bi onemogućilo provođenje tog, jednog od ključnih dokaza u procesima.

Prvo ispitivanje okrivljenika obavezna je procedura koju propisuje Zakon o kaznenom postupku i zapravo je to trenutak kojim započinje svaka istraga za iole ozbiljnije kazneno djelo. Međutim, čini se da je, nakon što se već godinama priča o lošem stanju u DORH-u, i taj ključni trenutak svakog procesa doveden u pitanje.

Informacija o problemima s kamerama objavljena je na službenoj web stranici DORH-a u godišnjem izvješću koje je nedavno bilo i u rukama svih ministara, te ga je Vlada podržala, odnosno dala mu pozitivno mišljenje.

DORH-ovi uređaji lani su se stalno kvarili

Sam ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković potvrdio je kako ovo izvješće, kao i ono o radu sudova, pokazuju trendove ažurnosti i uspješnosti. No, može li DORH biti uspješan ako mu sva oprema za snimanje dokaznih radnji jednostavno prestane raditi?

Sasvim konkretno, u DORH-ovom izvještaju napisano da je tijekom 2017. u nekoliko navrata dolazilo do kvarova na opremi za snimanje dokaznih radnji. Riječ je o uređajima za audio i vizualno snimanje iskaza okrivljenika što su nabavljeni još 2011. godine. Tada su se, naime, počele primjenjivati izmjene Zakona o kaznenom postupku kojima je bilo propisano da se tijekom prvog ispitivanja u DORH-u, odnosno jednom od njegovih općinskih ili županijskih državnih odvjetništava, te u USKOK-u, iskazi osumnjičenih moraju snimati.

U stvarnosti, radilo se o dvije kamere

Tužitelji su se za početak tog novog načina bilježenja iskaza okrivljenika pripremali nekoliko mjeseci, uoči rujna 2011. godine. Novac za opremanje državnih odvjetništava osiguran je tada u državnom proračunu, a početak primjene nove tehnologije pratilo je i zapošljavanje novih kadrova, te njihova edukacija. Svako državno odvjetništvo tada je trebalo dobiti po jedan komplet uređaja za snimanje.

U stvarnosti, radilo se o dvije kamere, no u međuvremenu su veća državna odvjetništva, poput Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, opremljena s još par kompleta. Dio novca osiguran je kroz Projekt IPA 2008., a osim za DORH kamere su tada nabavljane i za MUP. U međuvremenu, od jeseni prošle godine, i policija mora obavezno snimati sva ispitivanja okrivljenika nakon što ih uhiti.

Uređaje za snimanje prvog ispitivanja okrivljenika koji su se tijekom prošle godine kvarili DORH je slao na popravke. No i tu je došlo do problema. “Popravak uređaja trajao je dulje vrijeme, a troškovi su bili znatni, te će tu opremu trebati zamijeniti novom. U narednim razdobljima vjerojatno će dolaziti kako do novih, tako i do češćih kvarova. Zbog toga će dolaziti i do novih troškova. Samim time doći će i do nemogućnosti poduzimanja dokaznih radnji”, piše decidirano u Godišnjem izvješću DORH-a.

Nemaju ni dovoljno soba za snimanje

Osim što nedostaje kamera i što postoji opasnost da se sve pokvare, DORH upozorava i da nedostaje dovoljno soba za snimanje. Posebno je to problem USKOK-u koji nerijetko vodi postupke protiv velikog broja osoba. Sve njih potrebno je ispitati u vrlo kratkim rokovima. Tako da se često za potrebe ispitivanja i snimanja koristi i jedina soba za sastanke, ali i ured ravnateljice USKOK-a.

Zbog tog nedostatka prostora otežano je novo zapošljavanje u DORH-ovom sustavu, zaključuje se u izvješću. Doduše, prema Zakonu o kaznenom postupku, DORH može potpuno prepustiti snimanje iskaza policiji, no to se u praksi, kako nam je potvrđeno, gotovo i ne događa.