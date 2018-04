Teza kako je Vatikan natjerao Kaptol da prihvati Istanbulsku, moramo priznati, ne zvuči posve suludo

Više izvora bliskih Kaptolu potvrdilo je Telegramu kako u crkvenim krugovima prevladava uvjerenje da je do dramatičnog obrata u odnosu vrha Katoličke crkve u Hrvatskoj spram ratifikacije Istanbulske konvencije došlo na intervenciju Vatikana. ”

“Zaokret od sto posto nije se mogao dogoditi spontano ili zato što su biskupi sami shvatili da su bili u krivu. Većina članova Biskupske konferencije još do jučer bila je odlučna u zahtjevu da se ne dopusti ratifikacija Istanbulske konvencije pa su zbog toga čak objašnjavali saborskim zastupnicima da ne mogu kao kršćani glasovati protiv osnovnih načela Crkve. Zbog toga su, uostalom, ušli u do sada nezapamćeni sukob s predsjednikom HDZ-a i premijerom Andrejem Plenkovićem pa su mnogi zbog toga pomislili da su mu odbrojani dani.

Međutim, nakon što je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, u srijedu izjavio kako “on nije nikakav opasan tip koji ruši premijera”, da je vlada interpretativnom izjavom “dala svoj pozitivni doprinos” te da mu je premijer Plenković pojasnio da ta izjava “otklanja određeni dio bojazni”, jasno je da je vrh Katoličke crkve iz temelja promijenio svoje dosadašnje stajalište”.

Produbit će se jaz između Kaptola i Vatikana

Taj obrat kojega su morali prihvatiti na Kaptolu još će više produbiti sukob između vrha Katoličke crkve i Svete Stolice. Nije, naime, nikakva tajna da crkvena hijerarhija u Hrvatskoj ne gleda baš s naklonošću na politiku pape Franje koju mnogi smatraju “preliberalnom”, ljevičarskom pa čak i antihrvatskom zbog odluke o Dajli te odgode da se kardinal Alojzije Stepinac proglasi svecem. Stoga se na Kaptolu praktički s velikom sumnjičavošću i rezervom prihvaća papin novi pristup brojnim političkim problemima, ali i novim, osebujnim interpretacijama dijelova crkvenog nauka. Primjerice, odnosa prema gej populaciji, prema razvedenima…

Najnovijom odlukom kojom je Vatikan, preko papinskog nuncija, mons. Giuseppe Pinta, naslovnog nadbiskupa pro hac vice Pandosije, prisilio Hrvatsku biskupsku konferenciju da odstupi od svog dosadašnjeg stajališta spram Istanbulske konvencije, taj tihi sukob samo će još više produbiti i zaoštriti. U intervjuu na Hrvatskom katoličkom radiju nadbiskup Puljić je, među ostalim, istaknuo da Istanbulska konvencija nije “loša jer pruža zaštitu ugroženim ženama, premda ima nekih stvari koje su sporne”. “Izjava koju su oni (vlada) dali, po sebi je dobra izjava, u njoj se otvoreno kaže da Republika Hrvatska drži da odredbe konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav, ni promjenu ustavne definicije braka.”

Sukob s udrugama se neće moći izbjeći

Sasvim je sigurno da do takvog zaokreta nije moglo doći samo zbog razgovora premijera Plenkovića i nadbiskupa Puljića. Uostalom, Plenković je mogao svašta obećati nadbiskupu, ali to nikako nije moglo biti dovoljno da se Crkva, zbog iznenadne promjene dosadašnjeg stajališta, konfrontira s brojnim udrugama koje su proizašle iz njenih redova. Kako su objasnili sugovornici Telegrama, zbog stroge crkvene hijerarhije i subordinacije sa svećenicima neće biti problema. No, uvjereni su kako će Kaptol doći u ozbiljan sukob s raznim udrugama koje se žestoko protivile ratifikaciji konvencije.

“Svećenici su dužni zastupati stajališta Nadbiskupske konferencije pa se neće moći javno protiviti novom političkom kursu. No, što će biti s brojnim udrugama, poput U ime obitelji, stranke Hrast, Udruge udovica iz Domovinskog rata, zatim saborskih zastupnika Brune Esih, Zlatana Hasanbegovića, Glasnovića i mnogih drugih te brojnih profesora i intelektualaca, Matice Hrvatske i svih onih koji su bili protiv konvencije, a sad ih je Crkva ostavila na cjedilu. Pitanje je hoće li se i najžešći protivnici ratifikacije povinovati neočekivanoj odluci Crkve ili će pak ući u sraz s njom, istom onom žestinom s kojom su se sukobili s premijerom Plenkovićem. Pitanje je kako mogu objasniti svojim sljedbenicima zašto su u manje od 24 sata promijenili svoje mišljenje”.

Novi odnos Crkve spram Europske unije

Nadbiskup Puljić je u intervjuu izjavio kako se na Veliki četvrtak sastao s premijerom Plenkovićem. “Meni je drago da u našem zakonodavstvu postoje brojne zaštitne mjere za zaštitu žena i obitelji, no čini mi se da je ovdje u pitanju logika saveza. Možda je EU neki savez u koji se ne ulazi osvajanjem ili prisilom, već je u pitanju dragovoljni ulazak. Ali kad si unutra, onda postoje i zajednička pravila, pa je tako i kod Istanbulske konvencije. Malo je neobično da ako svi prihvaćaju, ti ne prihvaćaš. Ako tako gledamo, onda bismo i mi trebali napraviti neki svoj ‘Brexit’ i izaći iz te zajednice. Kad se donose ti zakoni, ti si pozvan da daš svoj doprinos, a onda parlament diže ruke pa to usvaja”.

Taj dio izjave također će izazvati brojne polemike među euroskepticima, kojih je baš najviše među konzervativnim i desničarskim udrugama. To je, naime, prvi put da netko iz samog crkvenog vrha na taj način govori o Europskoj uniji i odnosu s njom. Upravo je to za sugovornike Telegrama dokaz kako iza zaokreta Kaptola stoji Vatikan. “U Crkve u Hrvata nikada se na taj način nije govorilo o EU, to je stajalište Svete Stolice i ono jasno pokazuje od kuda je došla instrukcija da se odustane od dosadašnjeg odnosa prema Istanbulskoj konvenciji”.

Istodobno nadbiskup Puljić sada je pak, suprotno ranijim izjavama, dao zastupnicima praktički odobrenje Katoličke crkve da u Saboru glasuju za ratifikaciju konvencije. A upravo su oni bili izloženi najžešćim pritiscima iz crkvenih, desničarskih i konzervativnih udruga da se suprotstave premijeru Plenkoviću. Inače, koliko je to dramatična promjena najbolje govori primjer samog nadbiskup Puljića koji je osobno nedavno upozorio saborske zastupnike da “oni koji prihvate krive nauke sami se isključuju i odstupaju od onoga što Crkva naučava”.

Zeleno svjetlo Saboru za Istanbulsku konvenciju

I dok su svi koji su se protivili ratifikaciji doživjeli ozbiljan politički poraz, premijer Andrej Plenković ostvario je veliku, praktički presudnu pobjedu. Slomivši otpor vrha Crkve, čime je demonstrirao svoju političku moć, Plenković je ne samo potukao sve crkvene, desničarske i konzervativne udruge koje su zazivale njegovu smjenu, već je, što mu je puno važnije, trijumfirao unutar vlastite stranke. Svi oni koji su glasovali u predsjedništvu stranke protiv njegovog prijedloga, sada su doživjeli uvjerljiv politički debakl.

Više se, naime, neće, kao do sada, moći pozivati na Crkvu. Umjesto da iskoriste Istanbulsku konvenciju kao povod za demontažu Plenkovića, što im je bio krajnji cilj, predsjednik HDZ-a sada to može iskoristiti da se definitivno razračuna s najžešćim protivnicima unutar vlastitih redova. Istodobno, Plenković je toliko ojačao svoju poziciju da će svi oni koji su mu posljednjih tjedana grozničavo tražili nasljednika, tvrdeći da se HDZ mora osloboditi čovjeka kojih ih je čak zaratio s Crkvom, sada moraju zaboraviti svoje pučističke planove.

Bit će sretni ako ih na skorom Saboru stranke, koji će premijer iskoristiti da definitivno učvrsti svoju poziciju, u potpunosti ne marginaliziraju. Crkveni vrh vjerojatno se sada tješi kako je bolje da sve završi na miran način ratifikacijom jer bi eventualno rušenje Plenkovića, o kojemu su mnogi unutar HDZ-a sanjali, izazvalo tektonske poremećaje na političkoj sceni Hrvatske s krajnje neizvjesnim ishodom.