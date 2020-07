Uhvatili smo Marka Pavića: U kameru je tvrdio da nije kupio nikakav dezodorans. Evo računa

Jučer prisegnuti zastupnik 10. saziva Hrvatskog sabora, Marko Pavić (HDZ), koji će uskoro predati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU svojoj nasljednici Nataši Tramišak, gadno se spetljao objašnjavajući zašto je na račun poreznih obveznika kupio skupe parfeme i dezodorans, 36 butelja vrhunskog vina, te luksuzne olovke čija je prosječna cijena oko 115 eura.

Vrhunac priče o darežljivosti ministra Pavića novcem poreznih obveznika jest kupnja dezodoransa Hugo Boss, vrijednog 212,90 kuna. Možete li zamisliti da jedan ministar zemlje članice EU, nekom ministru Europske unije poklanja dezodorans?!

Jučerašnja neobična izjava za RTL

Očito, i sam Pavić svjestan je koliko je to smiješno, pa je jučer RTL-ovoj reporterki zanijekao da je kupio i dezodorans. Ovo je točan transkript sinoćnje izjave gospodina Pavića za RTL:

Pavić: “Svakome smo ministru poslali maramu ili kravatu, bocu vina, pokoju penkalu”

RTL: “I dezodoransi su tu…”

Pavić: “Ne! Radi se o nekoliko parfema”

Telegram je međutim u posjedu računa izdanog 13. srpnja 2020. u Müllerovoj trgovini u zagrebačkom Arena centru. Ukupni račun od 1213 kn izdan je na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a na specifikaciji se jasno vidi kako je 212 kn potrošeno na Hugo Boss dezodorans, koji u trgovini vode pod šifrom artikla 737052320441. Telegram je danas u jednoj Müllerovoj trgovini izvršio dodatnu provjeru; dezodorans prikazan na fotografiji doista se vodi pod šifrom naznačenom na računu koji je Marko Pavić priložio zahtjevu za refundiranje troškova.

Dugo čekanje na odgovor ministarstva

Njegovo nijekanje činjenice da je kupio dezodorans, koju je lako dokazati uvidom u račun, ozbiljno dovodi u pitanje i sva druga objašnjenja vezana uz kupovinu poklona, kojima je, kako kaže, želio dati ”osobni touch’’.

Kronologija je sljedeća; još u nedjelju 19. srpnja Telegram se prvi put obratio i ministru Marku Paviću i njegovoj glasnogovornici Renati Škalabrin. Napisali smo im kako smo u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je tražio refundiranje iznosa koji je potrošio u trgovinama Müller, Vrutak i Staccato Porsche Design te smo zamolili za komentar.

Iz njegovog ministarstva, nakon teške muke i dugog čekanja, uspjeli smo dobiti podatak kako je nešto više od 7.000 kuna ministar Pavić potrošio na ”protokolarne poklone” ministrima EU, te predstavnicima Europske komisije i EU parlamenta i to zbog toga što ”nisu primili protokolarne darove s logotipom EU 2020 HR”, a nisu ih primili zbog toga što je njihov ”broj bio ograničen”.

Jučer je međutim posve promijenio priču

No jučer, kad su ga novinari, kao novopečenog zastupnika o tome pitali pred Saborom, promijenio je priču. Više nije govorio kako je broj protokolarnih poklona ”bio ograničen”, već kako je on, ministrima EU, ”za njih pet ili šest” odlučio ”nadopuniti poklone” jer je svemu htio dati ”nekakav osobni touch”. Pa je kupio skupe parfeme i dezodorans (Hugo Boss i Calvin Klein), jednako skupe olovke i 36 butelja vina. Marko Pavić jučer je, ali tek nakon objave Telegramovog teksta, rekao kako može ”poslati popis ljudi kojima smo poslali poklone”. ”Radi se”, rekao je, ”o 26 ministara kohezije, dužnosnika Europskog parlamenta i komisije”.

A Telegram je upravo taj podatak, kome su, poimence, poslani pokloni zatražio još dan ranije, rano ujutro u utorak, 21. srpnja, no odgovor iz ministarstva nije stigao ni do danas. Pavićevo objašnjenje ima međutim užasno puno nelogičnosti. Parfemi, dezodorans, Hugo Boss olovke i vrhunska vina kupljeni su, vidi se na računima, 13. i 14. srpnja, a u odgovoru Ministarstva regionalnog razvoja stoji kako ”protokolarne darove dostavljamo diplomatskim putem i poštom”. To znači da su darovi više od tjedan dana čamili u Pavićevu ministarstvu, sve dok se o tome nije zainteresirao Telegram.

Druga gruba nelogičnost jest odabir poklona, dezodoransa i parfema. Izbor parfema nije jednostavna stvar jer da biste bili sigurni hoće li se nekom svidjeti, morate poznavati njegov ukus. Zašto je ministar Pavić odabrao baš parfeme i dezodorans Hugo Boss i Calvin Klein? Kako je mogao znati da će se ”njih pet ili šest” kojima će biti dostavljeni, obradovati kada ih dobiju? I zašto su svi parfemi i dezodorans muški?

Glasnogovornica govori jedno, Pavić drugo

Sljedeća je nelogičnost ministrova tvrdnja kako su pokloni poslani za ”26 ministara kohezije, dužnosnika Europskog parlamenta i komisije”. ”Svi su dobili maramu, kravatu, bocu vina i neki mali darak”, kaže ministar, a dan prije toga, u odgovoru Telegramu, njegova glasnogovornica Renata Škalabrin tvrdi kako je broj protokolarnih poklona bio ograničen, pa je to razlog što je Pavić na račun ministarstva kupio dodatne poklone.

Kako smo neslužbeno saznali Hrvatska je u znak sjećanja na polugodišnje predsjedanje Europskom unijom svim članovima EU parlamenta poklonila kravate ili svilene marame luksuznog hrvatskog modnog brenda Croata, no nisu ih svi dobili. Bar dvoje zastupnika iz Hrvatske, nikada te poklone nije primilo, a kada se jedna zastupnica pobunila i upitala zašto joj nije uručena marama, odgovor je bio kako su svima pokloni ostavljeni u njihovim osobnim pretincima (koji se nalaze u zgradi EU parlamenta u Bruxellesu), pa je moguće da je poklone odande netko ukrao!

Nije bilo nikog drugog da to riješi?

Možda najveća nelogičnost u cijeloj priči jest činjenica da je Marko Pavić osobno obilazio zagrebačke trgovine da bi kupio darove, te sve plaćao privatnom kreditnom karticom, a potom tražio da mu se novac refundira na njegov privatni tekući račun. Zar u golemom Ministarstvu regionalnog razvoja s bezbroj službenika nema baš nitko tko bi mogao obaviti kupovinu osim ministra Pavića?

Iz računâ koje Telegram posjeduje vidljivo je kako je ministrov šoping bio naporan: u jednoj večeri, 13. srpnja, Marko Pavić morao je napraviti pravi slalom da iz prodavaonice Müller u Arena centru za samo 28 minuta stigne do druge Müllerove prodavaonice u Avenue Mallu. I zašto sve nije kupio u jednoj prodavaonici? Zar je moguće da u Arena centru nije bilo parfema Calvin Klein, pa se morao uputiti u Avenue Mall? I kome je to, ciljano, ministar Pavić kupovao baš te, muške, parfeme?

Kako Hugo Boss uopće može biti osobni touch?

No, još je teže zamisliti ministra Pavića u kupovini vina, u trgovini Vrutak, gdje je već u 9:16 sati, 14. srpnja kupio 36 butelja vrhunskih vina. Butelja vina zajedno s bocom teži oko 1,35 kilograma, što znači da se radilo o teretu teškom gotovo 50 kilograma, kojeg je trebalo otegliti iz prodavaonice. Dobro, možda je tu pomogao i ministrov vozač, ali ipak, nije li postojao jednostavniji način kupnje, nego da ministar, pored tolikih obveza, osobno izjutra odlazi u šoping.

Najbolji dio ministrova objašnjenja, ipak, onaj je o ”osobnom touchu”. Ako je ministar uistinu htio dati osobnost tim poklonima, zašto EU ministre, ”njih pet ili šest” (kako to da ministar Pavić nije siguran koliko ih je bilo, kada im je tako pažljivo birao parfeme i dezodorans?) poklonio nešto što bi ih podsjećalo na Hrvatsku. Zar si parfeme i dezodorans Hugo Boss i Calvin Klein nisu mogli kupiti bilo gdje u svijetu i po čemu bi to bio ”osobni touch”? Zašto bi itko kao dar stranim diplomatima odabrao olovke njemačkog brenda Hugo Boss, a ne primjerice TOZ-ove, kao podsjetnik na slavnog hrvatskog izumitelja Slavoljuba Penkalu?

Telegram međutim ima i neslužbenu informaciju da je kupljenih ”protokolarnih poklona” plaćenih kreditnom karticom ministra Pavića, za koji je kasnije tražio refundaciju na svoj tekući račun, bilo još. Ali, na naš upit o tome, odgovor, naravno nismo dobili.