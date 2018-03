Uzeli smo predah i prepustili se kolumni svećenika koji piše da će Istanbulska i žene uništiti Crkvu

‘Po Istanbulskoj bi žene mogle biti svećenici’, to je naslov i glavna teza teksta koji je za Misiju, potportal Slobodne Dalmacije, napisao fra Mario Knezović, u pokušaju zastrašivanja čitatelja potencijalnim ušuljavanjem žena među svećenike. Fra Knezović, naime, u svojoj kolumni objavljenoj ovaj tjedan na portalu koji se bavi vjerskim temama, objašnjava sve razloge zašto je Istanbulska konvencija “nastrana, izopačena i pogubna” za naše društvo, a kao najjača metoda zastrašivanja mu je ova o ženama koje bi mogle postati svećenici, a u teoriji i pape.

“Koje su pogubne posljedice Istanbulske konvencije i tko je to u Euro parlamentu u ime Hrvata glasovao za nju? Nisam slučajno, nisam ni iz motiva privlačenja pozornosti, stavio naslov da će uskoro žene moći biti ređene za svećenice, biskupe, pa teorijski postati i papom”, piše Knezović.

‘Ako ne primimo žene ići ćemo u zatvor’

Naime, način da se to dogodi je, objašnjava u tekstu, taj da bi se prema Konvenciji dopustilo ženama da se izjasne kao muškarci i tako uvuku među svećenike. “Što ovo u konkretnosti života, što je najvažnije, znači? Dakle, ako se prihvati i ozakoni Istanbulska konvencija, svaka će osoba preko noći moći postati muško ili žensko. U konačnici će pravi muškarci, ako se izjasne kao žene, moći ulaziti u ženske zahode, moći će se natjecati u ženskim športovima i u konačnici moći će se rediti za svećenika.

E, sada, možda vi mislite da ih neće nitko htjeti primiti u bogosloviju, nitko ih neće htjeti zarediti itd. To i jest pogubna zamka. Jer ako se takva osoba ne primi u bogosloviju ili se odbije njezino ređenje, tada za službenika Crkve u ime zakona o diskriminaciji slijedi sudski progon i zatvorska kazna. Da je tomu tako, dokazuju već mnogi sudski procesi gdje se sudi svećenicima zbog diskriminacijskih izjava u propovijedima o istospolnim brakovima itd”, piše.

Kako će žene uništiti Crkvu

A gospodin Knezović iza svega, naravno, vidi pokušaj da se uništi Crkva. “Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Ako se krene tim putem, više neće odluku o mogućnosti da žene budu svećenice donositi papa, nego Istanbulska konvencija. Ne. Ovo ne pišem da zastrašim. Ovo je istina i ako se izglasa Konvencija, dugoročno će biti i te posljedice. U tim okolnostima opet će biti moguća žena ‘papisa na čelu Svete Stolice. Možda je i to jedan od planova kako uništiti Crkvu kao instituciju”.

Svećenik, kako bi što efektnije poentirao, o “izopačenoj konvenciji” i “podvali koju donosi – rodnoj ideologiji”, razvlači razne teorije, pa tako još malo straši s tezom kako je “počela priča o rodnoj ideologiji”. “Rodnu teoriju je 1950-ih godina prvi pokušao dokazati američki psiholog John Money. Njegov eksperiment s dvama muškim blizancima, od kojih je jednoga pokušao pretvoriti u djevojčicu, svršio je tragično, samoubojstvom obaju blizanaca u njihovoj odrasloj dobi. Strašno!”

‘HDZ je izdao svoje glasače’

Osim toga, Knezović, kao i mnogi prije njega koji su napadali Konvenciju, dosta neoriginalno provlači tezu o muškarcima koji će se izjasniti kao žene samo kako bi mogli ulaziti u ženske toalete, a u nekom trenutku i dosta ozbiljno napada HDZ. “Na žalost, vladajuća nomenklatura (HDZ i saveznici) dobrano su izdali svoje glasače. Na ključna su mjesta postavili lijevo orijentirane ministre. Obrazovanje, kulturu, znanost dali su u ruke onima koji nisu na izborima za to dobili glasove. Važno je znati te narodu i političarima glasno reći kako se rat nije vodio za isključivo ekonomski prosperitet, nego zbog ideoloških razloga.

Hrvati su htjeli slobodu, identitet, svoje škole, svoj jezik, slobodu vjere itd. Priča da je ekonomija najvažnija je podvala. Nitko nije uzeo pušku na rame da ima veću plaću. Borilo se zbog ideoloških pitanja – zbog slobode. I, danas se sve to dalo u ruke onima koji pljuju po toj stvarnosti. Takva ministarstva daju novac da se snimaju filmovi protiv udovica branitelja, itd. Tako se filmom „Ministarstvo ljubavi“ širila mržnja i iznova su silovane ratne udovice i nevine žene. Plenković kaže da je to satira, hoće reći važno se smijati. A film je takav, loš i s profesionalne strane mizeran, da bi trebalo nekomu platiti da nas poškaklje da bi se nasmijali scenama iz filma. Nema tu satire – to je, moj Plenkoviću, Bogu plakat! Kada sve ovo imam na umu, malo se bojim. Bojim se da će upravo tzv. „desna“ Vlada i Sabor izglasati ovu moralnu nakazu koja se krije u „Istanbulskoj konvenciji”. zaključuje.