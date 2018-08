Novi misteriozni kupac posve devastiranog Hotela Dunav u Vukovaru trebala bi biti tvrtka Immo Invest Partner AG iz Švicarske, iza koje stoje braća Frenk, Džek i Svetislav Đorđić. Oni su, naime, gradske vlasti uspjeli uvjeriti da će u Vukovaru, na mjestu sadašnjeg hotela, graditi najvišu zgradu u Hrvatskoj, poslovno-stambeni centar od 37 katova u sklopu kojega bi, tvrdi se, trebao biti i Hotel Hilton. Vijest zvuči nevjerojatno, no Telegramu je potvrđena iz dva neovisna izvora koji su dobro upoznati s tom pričom.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ), prema saznanjima Telegrama, već je imao nekoliko sastanaka s Đorđićima, a kontakt je navodno uspostavio njihov stric, Petar Đorđić, zaposlenik Vukovarsko-srijemske županije u kojoj je župan Božo Galić (HDZ). Vijest o gradnji poslovnog tornja u Vukovaru, koji po visini nadmašuje i Zagrebačku katedralu, zvuči potpuno nevjerojatno. Vukovarski neboder bio bi visok 125 metara i nadmašio bi onaj koji se gradi u kompleksu Westgate u Splitu, a koji će imati 10 katova manje i biti visok točno 100 metara.

Grad im je odlučio omogućiti jeftiniju kupnju

Cijela operacija zbog koje se Grad Vukovar uopće upustio u kupnju sadašnjeg posve devastiranog Hotela Dunav (o čemu smo pisali) i za njega, dosadašnjem vlasniku, vinkovačkoj tvrtki Eurco, platio 10,36 milijuna kuna, navodno je i izvedena kako bi se budućim investitorima Invest Partner AG iz Švicarske omogućila jeftinija kupnja tog sada potpuno devastiranoga hotela na ušću Vuke u Dunav, u središtu Vukovara. Pretpostavka je, naime, bila da bi tvrtka Eurco od potencijalnih investitora iz Švicarske, braće Frenka, Džeka i Svetislava Đorđevića vjerojatno tražila više novca od onog po kojoj je potpuno uništeni hotel pristala prodati Gradu Vukovaru.

Tvrtka Eurco je, naime, kako smo pisali, kupivši Hotel Dunav od Todorićevog Agrokora, prvotno bila zainteresirana za njegovu adaptaciju i nastavak poslovanja, no posve je odustala od tog projekta i vjerojatno joj je – s obzirom na stanje u kojem se zgrada nalazi – bilo zanimljivo hotel prodati Gradu Vukovaru, jer drugih kupaca nije bilo. Grad Vukovar je prošle godine poslao Eurcu pismo namjere, izrazivši želju za kupnjom hotela. No, da su u Eurcu znali kako Švicarci žele kupiti hotel, a da će Grad Vukovar biti samo posrednik u kupoprodaji, vjerojatno se ne bi odlučili prodati ga za taj iznos.

Elitni stanovi i uredi u gradu u kojem je sve prazno

Braća Đorđić, prema informacijama koje su iz dva izvora potvrđena Telegramu, u sklopu tornja visokog 37 katova, tvrde da će pet katova tornja namijeniti Hotelu Hilton, a ostatak bi bili poslovni prostori, te na najvišim katovima stanovi. Hilton u Vukovaru u ovom trenutku uistinu zvuči kao znanstvena fantastika: sadašnji hotelski kapaciteti Vukovara vrlo su slabo popunjeni, a Hotel Lav s četiri zvjezdice, koji raspolaže s 38 soba i četiri apartmana, jedva krpa kraj s krajem.

Također je nejasno tko bi bio korisnik poslovnog prostora kojeg u Vukovaru; praznog, i sada ima napretek, a posebno je pitanje tko bi kupovao elitne stanove u gradu u kojem se četvorni metar stana jedva može prodati za 350 eura. Zbog toga ideja o gradnji najviše zgrade u Hrvatskoj, smještene na prostoru sadašnjeg Hotela Dunav, zvuči krajnje senzacionalno. No, sve će biti puno jasnije kada u rujnu Grad Vukovar raspiše natječaj za prodaju Hotela Dunav, s početnom cijenom od 10,7 milijuna kuna. Budu li se braća Đorđić javila na natječaj i kupe li uistinu hotel, vjerojatno ćemo saznati kakvu računicu oni nalaze u gradnji najviše zgrade u Hrvatskoj i to upravo u Vukovaru.

Čehoku su navodno nudili varaždinski Hilton

O braći Đorđić, koji su navodno podrijetlom iz Brčkog u BiH, nema previše podataka, no poznato je da su u veljači ove godine Frenk i Džek posjetili varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka kojemu su također nudili izgradnju Hiltona. Kako su mediji tada izvijestili, oni su pokazali zanimanje za adaptaciju varaždinske Vile Oršić koju kane pretvoriti u moderni hotel s četiri zvjezdice i 110 soba. U taj posao, navodno, žele uložiti između 10 i 12 milijuna eura.

U medijima braću Đorđić prozivaju ”kraljevima nekretnina iz Züricha”, a u Hrvatskoj su pokazivali zanimanje i za još neke projekte. Kako je u svibnju ove godine pisala Slobodna Dalmacija švicarska tvrtka Immo Invest namjeravala je kupiti sto posto temeljenoga kapitala Cluba Adriatic u Baškom Polju kraj Makarske. Đorđići su o tome imali potpisan ugovor, no nisu uplatili 54 milijuna kuna kako je to bilo precizirano ugovorom. Navodno je došlo do problema s vjerovnicima Cluba Adriatic, koji su uz glavnicu tražili i zatezne kamate, na što Immo Invest, odnosno braća Đorđić, nisu htjeli pristati, pa je ugovor raskinut, a posao, bar za sada, propao. Investicija koju su ondje najavljivali trebala je iznositi oko 150 milijuna eura.