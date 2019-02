U samo dva dana, 11. i 13. veljače, Uprava za sanitarnu inspekciju iz Virovitice, obavila je ciljani sanitarni nadzor u vezi povlačenja zdravstveno neispravne hrane iz prometa; oba puta u ugostiteljskom objektu brze prehrane Pikito u Virovitici. Uslijedilo je to nakon što je susjedna Slovenija naredila povlačenje 12 tona goveđeg mesa iz Poljske, koje je bilo pripremljeno za kebab. Prema tvrdnjama mariborskog dnevnika Večer, takvo meso, osim u Sloveniju, uvezeno je i u Hrvatsku i Mađarsku.

U Hrvatskoj su, iz Ministarstva poljoprivrede, točnije njihove Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, danima tvrdili da zdravstveno neispravnog mesa uvezenog iz Poljske na našim policama nema. Bilo je to nakon otkrića uglednog britanskog The Guardiana, koji je otkrio skandal s poljskim mesom i to potkrijepio dramatičnim snimkama polumrtvih krava koje kolju u klaonici u pokrajini Mazovia i čije meso isporučuju diljem Europe. Poljska je inače, najveći izvoznik goveđeg mesa u Europskoj uniji.

Meso iz Poljske u rodnom mjestu Tolušića

Kad se međutim otkrilo da u Hrvatskoj ima problematičnog mesa iz Poljske, što je utvrdila Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva koja je objavila kako je pronađeno sporno meso te uklonjeno iz tri ugostiteljska objekta (ali nije rečeno koja), ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić slavodobitno je rekao kako to nije ”ono” meso iz klaonice u Mazoviai, gdje kolju polumrtve krave. Kao da to potrošačima u Hrvatskoj nešto znači, jer meso koje je s tržišta povučeno nalogom Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva (a radilo se o goveđem kebabu iz Poljske), uklonjeno je zbog sumnje na prisutnost Escherichije coli i salmonele.

Sporno poljsko meso koje se koristi u prodavaonicama brze hrane proizvedeno je u tvrtki Esef-pol Fedai Simsek iz poljskog mjesta Zlotkowo, a distribuirala ga je slovenska tvrtka Alebon iz Ljubljane (Letališka 29 a). Meso iz te poljske klaonice i od istog slovenskog distributera (Alebon) završavalo je i u Virovitici, rodnom mjestu ministra Tolušića. Priča je tako postala poprilično apsurdna, a još je apsurdnije što su osoba iz ugostiteljskog objekta brze prehrane Pikito iz Virovitice (podaci poznati uredništvu), i viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva u virovitičkoj ispostavi, Sanjin Ružman, potpisali zapisnik u kojem stoji kako ”u momentu kontrole u objektu se dotični proizvod nije pronašao”.

Inspekcija čekala prvi radni dan da izađe na teren

Da pojasnimo, zadatak inspektora, a to stoji i u zapisniku, bio je utvrditi ima li takvog mesa u Hrvatskoj. To su trebali utvrditi temeljem obavještenja putem RASAFF-a, Hitne obavijesti broj 2019.454, od 9. veljače o zdravstveno neispravnoj hrani koju proizvodi spomenuta poljska tvrtka, a uvozi Alebon iz Slovenija. Ovdje valja naznačiti kako je RASAFF-a, sustav brzog uzbunjivanja nadležnih tijela unutar zemalja članica EU (u našem slučaju to je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede), stigao 9. veljače, u subotu, no inspekcija je čekala prvi radni dan sljedećeg tjedna da bi izašla na teren. Tada je ustanovljeno, kako smo rekli, da u virovitičkom Pikitu ”dotični proizvod nije pronađen”. Što to znači konkretno ne znamo, ali postoji mogućnost da je meso ispečeno i prodano kupcima.

Na takvu mogućnost navodi dio iz istog zapisnika od 11. veljače, gdje stoji kako je pregledom uređaja za termičku obradu mesa ”uočen kebab” (dakle govedina koja se u tom trenutku pekla) za koga je zaposlenica Pikita dokazala sljedivost, pa je obavljen uvid u deklaraciju i utvrđeno da je proizvod Halal doner kebab proizveden u Poljskoj za tvrtku Alebon iz Slovenije. Radilo se o količini od 15 kilograma, meso je bilo upotrebljivo do 20. siječnja 2020, no u zapisniku ne stoji tko je u poljskoj proizveo goveđi kebab.

Gospodin je telefonskim putem obećao dokumente

Dva dana kasnije, 13. veljače, isti inspektor ponovno je posjetio Pikito, ugostiteljski objekt brze prehrane u rodnom mjestu ministra poljoprivrede Tolušića, u Virovitici. Ponovno istim poslom. Ni ovoga puta, kako stoji u zapisniku ”u momentu kontrole u objektu dotični se proizvod nije pronašao”. Međutim, pregledom uređaja za smrzavanje uočena su četiri originalno zapakirana proizvoda kebaba u foliji, svaki težak 15 kilograma (dakle ukupno 60 kilograma) Halal doner kebaba proizvedenog za slovensku tvrtku Alebon. I u ovom zapisniku, kao i onom prethodnom, ne piše tko je proizveo meso, već samo da dolazi iz Poljske.

Ovoga puta inspektor Uprave za sanitarnu inspekciju iz Virovitice Sanjin Ružman dao si je malo više truda pa je zatražio uvid u dokumentaciju kojom bi Pikito dokazao ”mogućnost praćenja sljedivosti jedan korak unatrag”. A to znači da bi osim izvoznika poljskog mesa (za koje je utvrđeno da je to Alebon iz Slovenije) trebalo saznati i ime tvrtke iz Poljske koja je proizvela goveđi kebab. Ali eto, to nije bilo moguće. I što je tada uradio sanitarni inspektor?

”Tijekom pisanja ovog zapisnika”, stoji u dokumentu koji je u Telegramovu posjedu, ”telefonskim putem gospodin Mato Mlinarić, suprug direktorice Renate Mlinarić, izjavio je da će potrebne dokumente dostaviti tijekom sutrašnjeg radnog dana ovoj inspekciji. Također je izjavio da su proizvodi za pravnu osobu FIMUS j.d.o.o nabavljeni od strane OPG Filip Mlinarić”.

Inspektor nije uspio utvrditi tko je proizveo meso

Dakle, moguće je da je uvezeno meso iz Poljske bilo iz iste tvrtke, iz mjesta Zlotkowo, odakle je i onih 12 tona za koje su u Sloveniji utvrdili da je neispravno i upozorili Hrvatsku i Mađarsku da je dio tog mesa završio i na njihovim tržištima. U Hrvatskoj to je potvrdila i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja. Iz zapisnika o provjeri mesa u ugostiteljskom objektu brze hrane u Virovitici, kao što smo vidjeli, inspektor nije uspio utvrditi tko je proizveo sporno meso koje su pojeli građani rodnog mjesta ministra Tolušića.

Vratimo se ugostiteljskom objektu brze hrane Pikito u Virovitici, u kojoj nije utvrđeno gdje je u Poljskoj proizveden goveđi kebab. Pikito posluje u sklopu FIMUS-a iz Garešnice. Direktorica te tvrtke je Renata Mlinarić, čiji je suprug Mato Mlinarić, vođa Nezavisnih seljaka Hrvatske. U široj javnosti je postao poznat kao nesuđeni savjetnik bivšeg predsjednike Republike Ive Josipovića, kada je u veljači 2010. sa savjetničke funkcije smijenjen samo šest sati nakon što je na nju imenovan. Razlog je bio, kako je tada objavljeno što “nije dostavio cjelovitu informaciju, odnosno bitne dijelove iz svoje biografije”. Mediji su tim povodom pisali kako je Mlinarić državi dugovao za najam poljoprivrednog zemljišta, te primao poticaje za zemljište koje uopće nije obrađivao.

Goveđi kebab, za koji inspekcija nije utvrdila iz koje je poljske klaonice stigao u Hrvatsku, prema tvrdnji samog Mate Mlinarića, za tvrtku FIMUS u vlasništvu Renate Mlinarić, uvezao je OPG Filip Mlinarić. Vlasnik tog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kako mu i naziv kaže je Filip Mlinarić, sin Mate i Renate Mlinarić. Taj OPG, dakle, uvezao je i prodao meso obiteljskoj tvrtki – ili da bude jasnije – sin Filip prodao je uvezeno meso tvrtki čija je vlasnica njegova mati, Renata Mlinarić.

Preko milijun kuna poticaja u dvije godine

Prema podacima do kojih je došao Telegram, OPG Filip Mlinarić u 2016. godini od Ministarstva poljoprivrede dobio je ukupno 544.036,88 kuna (od čega gotovo polovinu za ekološku proizvodnju), a 2017. poticaji su bili još viši i iznosili su 580.169,45 kuna (od čega više od 270.000 kuna za ekološku proizvodnju). Dakle, u samo dvije godine taj je OPG dobio 1,2 milijuna kuna. U javnim istupima, kao vođa Nezavisnih seljaka Hrvatske, Mato Mlinarić gorljivo se zalagao protiv uvoza poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku, no sada se pokazalo da OPG njegovog sina, koji se bavi ekološkom proizvodnjom, uvozi govedinu.

Članak 5. zakona o OPG-ovima kaže kako je to ”organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji”. Uvoz se, kao što vidimo, ne spominje.

Mato Mlinarić vrlo je burno reagirao na Telegramov poziv, i prijeteći tužbama, ovog četvrtka uporno tvrdio kako je meso koje se našlo u ugostiteljskom objektu u Virovitici bilo zdravstveno ispravno. Iz inspekcijskog zapisnika međutim nigdje se ne kaže ni da je meso bilo ispravno, ni neispravno – konstatira se tek da se ”u momentu kontrole u objektu dotični proizvod nije pronašao”, a također nije utvrđeno ”korakom unatrag” ni iz koje je poljske klaonice meso stiglo.

Usmeno rješenje o zabrani korištenja

Prema dokumentima koje ima Telegram, inspekcija je bila puno stroža u slučaju ugostiteljskog objekta Mc FLY iz Bjelovara, koja je u sastavu tvrtke PROFLAJ j.d.o.o. I ondje je proveden ciljani inspekcijski nadzor, no tamo nije bilo moguće detaljno utvrditi sljednost, pa je vlasniku izdano usmeno rješenje o zabrani korištenje zatečenih količina mesa i naređeno da se preostale količine vrate dobavljaču u Sloveniju.

Od ukupne količine od 50 kilograma goveđeg kebaba, (pakiranje pet komada po 10 kilograma), šifre 191219, koja je ondje bila zatečena na licu mjesta, nađeno je samo 20 kilograma, pa je pretpostavka da je ostalo meso potrošeno. Ovi primjeri pokazuju koliko je sustav kontrole hrane u Hrvatskoj problematičan i neučinkovit i kako građanima nitko ne jamči da je hrana koju kupuju, bilo domaća bilo iz uvoza, zdravstveno ispravna, unatoč stalnim uvjeravanjima ministra Tolušića kako građani nemaju razloga za brigu.