Ministar pokušava prikriti ozbiljnu aferu: uvezli smo zaraženo meso iz Poljske jer je sustav u kaosu

Sada kad je i službeno potvrđeno kako je iz Poljske u Hrvatsku ipak stiglo zaraženo goveđe meso, nedavni Telegramov tekst da Ministarstvo poljoprivrede (iz čije su Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane uporno tvrdili da po zdravlje opasnog poljskog mesa nama na hrvatskim policama) uopće ne zna kolike su količine mesa u Hrvatsku uvezene, dodatno upozorava na ozbiljnost navedenih propusta.

Naime, kako su mediji jučer objavili, pozivajući se na Sanitarnu inspekciju i Ministarstvo zdravstva, iz tri ugostiteljska objekta u Hrvatskoj povučeni su proizvodi goveđeg kebaba, uvezenog iz Poljske, zbog sumnje na prisutnost Escherichia colli i Salmonela.

Sumnjivo meso iz Poljske pojavilo se i u Mađarskoj i Sloveniji, no za razliku od Hrvatske gdje su sve do jučer tvrdili kao nema zaraženog mesa iz Poljske, slovenski su mediji još početkom veljače objavili kako je 15 tona sumnjivog mesa iz Poljske – i to upravo iz pokrajine Mazovia – završilo u skladištu tvrtke Panvita iz Gornje Radgone. Spomenuta slovenska tvrtka veliki je snabdjevač mesa Sveučilišnog kliničkog centra u Mariboru, druge najveće bolnice u Sloveniji, a mesom opskrbljuje mnoge vrtiće, škole, kao i domove za starije osobe.

Meso za koje se ne izdaju nikakvi dokumenti

I dok se u Sloveniji povela ozbiljna istraga o uvozu mesa iz Poljske (tamošnji mediji tvrde kao je bivši direktor Panvite, Dejan Židan, danas u vrhu slovenske politike, te da postoji dojam u javnosti kako se tvrtke s jakim vezama u politici drugačije tretiraju od ostalih), u Hrvatskoj se uporno uvjeravalo javnost da je meso uvezeno iz Poljske zdravstveno ispravno. A da pri tom, Ministarstvo poljoprivrede (što nam je i službeno potvrđeno) uopće ne zna ni koliko su količine mesa iz Poljske uvezene.

Problem s uvozom poljskog mesa nastao je, prema informacijama kojima raspolaže Telegram, jer se proizvodi od svježeg mesa (kakav je bio goveđi kebab, povučen iz prodaje) smatraju harmoniziranim pošiljkama na području zemalja članica Europske unije, te se za njihovo prometovanje ne izdaju nikakvi veterinarski dokumenti. Takve pošiljke “kolaju” samo s računom i otpremnicom, što je dokumentacija potrebna prvenstveno zbog poreznih propisa. Zato ostaje potpuno nejasno na koji je način Veterinarska inspekcija provjeravala meso iz uvoza i, kako je tvrdio načelnik Veterinarska inspekcije, Gordan Jerbić, utvrdila da zaraženog poljskog mesa u Hrvatskoj nema.

Integralni sustav koji pruža pomoć vaterinarskim tijelima

“Da bi razumjeli kako funkcionira složeni sustav sigurnosti hrane na razini Europske unije mora se poći od razumijevanja zakonodavstva EU koje se temelji na transparentnosti poslovanja i informatizaciji poslovnih procesa”, kaže stručna osoba koju je u vezu toga kontaktirao Telegram, a koja želi ostati anonimna.

U tu svrhu na razini država članica primjenjuje se informacijski sustav TRACES, to jest integrirani računalni sustav koji pruža pomoć i omogućuje certificiranje svim nadležnim veterinarskim tijelima u okviru informatičke mreže sa svrhom unapređenja zaštite zdravlja ljudi i životinja u Europskoj uniji i trećim zemljama. U novijim inačicama u taj sustav je integriran RASFF, sustav brzog uzbunjivanja nadležnih tijela (u našem slučaju to je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede).

Pošiljke koje se u sustavu naprosto ne evidentiraju

“Smjernice za korištenje ta dva informacijska sustava”, nastavlja naš sugovornik, “još su prije pristupa Hrvatske punopravnom članstvu EU inkorporirani, usklađeni i primjenjivani u postupanjima i procedurama djelatnika naših nadležnih tijela”. Zbog potpune transparentnosti sustava sigurnosti hrane, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane izgradila je i uvela u operativnu uporabu nacionalni informacijski sustav (VetIs), kao dodatnu mjeru nadzora kolanja roba, sirovina životinjskog podrijetla i gotovih proizvoda.

A sve to zbog toga što se u sustavu TRACES ne evidentiraju tzv. harmonizirane pošiljke (pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla za koje su uvjeti u pogledu zdravlja usklađeni u svim državama članicama Unije). Tijekom prijevoza, međutim, sve te (harmonizirane) pošiljke – kakve su bile i one povučene iz upotrebe u Hrvatskoj – mora pratiti propisani certifikat o zdravlju i/ili bilo koji drugi dokument iz propisa u Dodatku A Direktive Vijeća 90/425 EZ, a odnosi se na pošiljke mesa, kako svježeg, tako i rashlađenog i smrznutog.

‘Ministar neće maknuti odgovorne jer bi ugrozio sebe’

Problem je, upozorava naš sugovornik što je već ustrojeni sustav sigurnosti hrane na hrvatskom tržištu ozbiljno narušen dolaskom koalicijske vlade HDZ-MOST, a naročito dolaskom ministra Tomislava Tolušića i njegovim odabirom rukovoditelja službi Nadležnog tijela. ”Praksa uhljebljivanja”, nažalost, zaključuje Telegramov sugovornik, odlično upoznat sa sustavom kontrole uvoza, provodi se i na tako osjetljivim mjestima kava je kontrola hrane koja završava na stolovima hrvatskih potrošača i poigrava se s njihovim zdravljem.

Ministar Tolušić zato neće maknuti odgovorne za propust, jer bi na taj način priznao i svoju pogrešku, da je nekompetentne ljude doveo na važna mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, završava Telegramov sugovornik.

Gospodin Tolušić opet obećaje da će sve biti super

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u izjavi za N1 televiziju rekao je kako povučeno meso uvezeno iz Poljske nije iz one sporne klaonice u pokrajini Mazovia, već je riječ o drugoj. Pojasnio je da je za to meso nadležna Sanitarna inspekcija, ali i potvrdio kako informacije o uvezenom mesu prima i njegovo ministarstvo.

Kako objašnjava N1, pozivajući se na Tolušića, Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno za meso u restoranima, to je posao Sanitarne inspekcije, odnosno Inspektorata. Obećao je kako će od 1. travnja, “sve biti na jednom mjestu, a posao će se obavljati lakše i kvalitetnije”.

U cijeloj priči nezgodan je i datum – 1. travnja.