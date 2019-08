Na društvenim mrežama ovoga ste ljeta vjerojatno naletjeli na neku od objava u kojima ljudi opisuju kako su zagrebački taksisti prevarili njihove prijatelje iz raznih zemalja; mnogi takvi statusi postali su viralni. Telegram je stoga odlučio ponoviti mali eksperiment koji smo prvi puta proveli prije dvije godine: kako naši taksisti varaju turiste.

Telegramova novinarka prije nekoliko se tjedana vozila u taksijima hineći da je iz Amsterdama i pritom je birala isključivo vozila na stajalištima koje turisti najčešće koriste; oko zagrebačkih kolodvora i u centru grada. A kako funkcioniraju zagrebački taksiji? Ako se vozite Cammeom, Ekom, Zebrom ili Radio Taxijem, u pravilu možete računati da će vam start i cijena po kilometru uvijek biti onakvi kakve je vozačima propisao vlasnik ili udruženje. Samostalni taksisti, koji ne rade za tvrtke niti su dio udruženja, sami određuju cijene kakve žele, što su nam i potvrdili iz Grada, Ministarstva i Udruženja auto taksi prijevoznika Grada Zagreba. A takvi, slobodni taksisti zauzimaju većinu mjesta na mnogim najprometnijim gradskim stajalištima.

Ni Zagreb ni država ne znaju se nositi s prevarantima

Treba svakako napomenuti da je liberalizacija taksi sustava bila nužna i dovela je, između ostalog, do ukidanja monopola i omogućila građanima da se jeftinije voze. Međutim, Grad Zagreb godinama ne zna kako se nositi s pojedincima među slobodnim taksistima koji voze bez uglavljenog cjenika, ne izdaju pravilne račune i naplaćuju stihijski, odnosno određuju cijenu na listu mjesta, odoka procjenjujući koliko kojeg klijenta mogu oderati. Zagrebačka uprava nikada nije uložila napor da se riješi prevaranata.

Slobodni taksisti mogu odrediti cijene kakve god žele, ali njihovi klijenti moraju biti upozoreni, odnosno cjenik im mora biti istaknut, kako bi svatko mogao provjeriti koliko će ga vožnja koštati. No, kako je pokazalo ovo Telegramovo istraživanje, ogromna većina slobodnih taksista nema istaknut cjenik, a klijentima naplaćuju određujući cijenu na licu mjesta.

Kako izgleda situacija na terenu

Pokušali smo provjeriti koliko je taksista posljednje dvije godine kažnjeno zbog varanja, no nadležne institucije tvrde da nitko nema te podatke. Iz Grada Zagreba su nas slali u nadležno ministarstvo, iz ministarstva nazad u Grad. Ukratko, prevarante nitko ne kontrolira, osobito otkako je uveden novi zakon, a više ne postoji ni on-line sustav u kojem ste za svakog taksista mogli provjeriti cjenik prema kojem vozi. Danas je, kaže šef udruženja, nemoguće zauzdati neke taksiste, a više se nigdje ne mogu ni provjeriti cijene koje nabijaju.

A kako situacija izgleda na terenu? Pa, jedan je veseljak Telegramovoj novinarki, za koju je mislio da nije iz Hrvatske, vožnju od Glavnog kolodvora do HNK, što je put od kilometar i nešto, naplatio 71 kunu. I nije bio jedini koji ju je prevario dok se vozila zagrebačkim taksijima; od devet vožnji koje je obavila, pet je platila puno previše. U nastavku donosimo pregled našeg malog terenskog istraživanja.

1. Samostalni taksist (žuta tabla)

Relacija: Glavni kolodvor – Ilica 50 (Swanky Monkey Garden) = 2 km

Ruta kojom je vozio: Petrinjska – Boškovićeva – Hebrangova – Gundulićeva – Ilica

Vrijeme: Oko 10.00

Račun: Tek na upit

Koliko sam platila: 120 kuna

Cjenik na vidljivom mjestu: Ne

Krenula sam s Glavnog kolodvora, plavi karavan sa žutim taxi natpisom bio je prvi u redu i odmah mi se posrećilo, ako to mogu nazvati srećom. Pitala sam ga je li slobodan te mu pokazala adresu zapisanu na papiriću. Htjela sam do Swankyja koji se nalazi na adresi Ilica 50, kako mi je kasnije aplikacija, koja prati kilometražu i rutu, pokazala, radi se o udaljenosti od oko 2 kilometra. Vožnju, koja je trajala 8 minuta, naplatio mi je 120 kuna.

Uredno sam dobila račun, ali tek kada sam ga zatražila, ali na njemu nema polazišta niti odredišta kao ni posebno naznačenih cijena starta i kilometra. Gospodin je na autu imao i naljepnicu s podacima obrta na koji je taxi registriran, iako registracijski broj nisam primijetila nigdje na vozilu.

Kasnije sam provjerila koliko bi me ova vožnja stajala da sam se vozila Cammeom, Eko Taxijem ili Radio Taxijem i razlika u cijenama je šokantna. Dakle, samostalni taksist naplatio mi je 120 kuna, Cammeo bi mi za istu rutu uzeo 15 kuna, Eko Taxi 20,31 kn, a Radio Taxi 21, 51 kn.

2. Samostalni taksist (plava tabla s crnim natpisom)

Relacija: Masarykova – Autobusni kolodvor = 2,33 kilometra

Ruta kojom je vozio: Preradovićeva – Baruna Trenka – Hatzova – kneza Borne – Domagojeva – Branimirova – Držićeva

Vrijeme: nešto prije 11.00

Račun: Tek na upit

Koliko sam platila: 40 kuna

Cjenik na vidljivom mjestu: Ne

Po Gajevoj sam malo glumila da fotografiram, a onda sam se uputila do prvog taksija i pitala može li me odvesti do HNK, na što se vozač prilično šokirao, a onda je on uspio šokirati i mene. Naime, čovjek me odbio voziti, objašnjavajući kako mi do odredišta treba doslovno nekoliko minuta pješice. Čak i kada sam inzistirala i rekla da stvarno već dugo hodam i da bih željela prijevoz, rekao je da nema smisla, da bi me morao voziti okolo, a da ja doslovno mogu samo produžiti Masarykovom. Nije mi želio uzeti novac za tu relaciju i još se ponudio da me pješice otprati.

U cijelu ovu priču uključio se i taksist koji je bio drugi u redu i sve je to potvrdio. Odustala sam od nagovaranja i produžila po Masarykovoj, a kada sam došla dovoljno daleko odlučila sam pokušati s taksistima koji stoje duž te ulice. Ovog puta probala sam se ubaciti jednom koji je bio predzadnji, ali on se strogo držao pravila i poslao me na početak, kod slastičarnice Zagreb. Tamo sam odlučila ući u taksi s plavom tablom, ali nije se radilo o Radio Taxiju.

Gospodin gotovo da i nije govorio engleski, na autu je imao ime obrta, ali broj taxija nisam uočila. Nekako smo se sporazumjeli da želim do Autobusnog kolodvora te me upozorio da se radi o prilično kratkoj vožnji. Tako je i bilo; 2.33 kilometra kako pokazuje aplikacija. Vozio me po Preradovićevoj, zatim Trenkovoj i Hatzovoj, Domagojevoj i Branimirovoj te naposljetku Držićevoj. Stajalo me 40 kuna i dobila sam račun kada sam ga zatražila, ali na njemu također nema polazišta ni odredišta kao ni cijene starta koja je, kako sam vidjela na taksimetru, bila 10 kuna.

I za ovu rutu provjerili smo koliko bi mi novaca uzele druge taksi kuće; Cammeo 16,82 kune, Eko 22,62, a Radio Taxi 23,29.

3. Samostalni taksist (bijela tabla s crnim natpisom)

Relacija: Autobusni kolodvor – Avenue Mall = 3,59 km

Ruta kojom je vozio: Vukovarska – Ulica Hrvatske bratske zajednice – Avenija Većeslava Holjevca – Most Slobode – Avenija Većeslava Holjevca

Vrijeme: Oko 11:30

Račun: Tek na upit

Koliko sam platila: 42 kune

Cjenik na vidljivom mjestu: Ne

Napravila sam krug po Autobusnom kolodvoru kako bih bila sigurna da je moj taksist otišao pa sam se vratila na stajalište. Tamo je bilo vozilo koje je imalo samo tablu na krovu bez ikakvih drugih informacija. Ovaj gospodin govorio je još manje engleskog, ali razumio je da želim do Avenue Malla. Umjesto taksimetra imao je aplikaciju na mobitelu.

Vožnja me stajala 42 kune, dobila sam račun ali teškom mukom. Naime, gospodin nije razumio što mu govorim ni što su receipt, bill ili check pa sam morala preko Google Translatea prevesti što to znači i pokazati mu mobitel. Sporazumjeli smo se i dobila sam račun.

Vožnja istom rutom kod Cammea bi me stajala 28,61 kn, kod Eko Taxija 34,41 kn, a kod Radio Taxija 35,61 kn.

4. Samostalni taksist (Žuto – crna tabla)

Relacija: Trg Ante Starčevića 6 (preko puta Esplanade) – HNK = 1,13 km

Ruta kojom je vozio: Gajeva – Hebrangova – Trg Republike Hrvatske

Vrijeme: Oko 16.00

Račun: Ne

Koliko sam platila: 50 kuna

Cjenik na vidljivom mjestu: Ne

Vratila sam se na Glavni kolodvor. Željela sam ponovo probati doći do HNK, ali prvi u redu bio je taksist koji me ujutro vozio. Čekala sam neko vrijeme da vidim hoće li otići ali to se nije dogodilo pa sam odlučila otići do knjižnice preko puta Esplanade, gdje je također stajalište. Tamo sam naišla na taxi sa žutom tablom koji je sitnim fontom na plastificiranom papiru ispred sebe imao registracijski broj, dok mu je taksimetar bio prekriven mirisnim borićima. Njemu sam jedva objasnila da moram do HNK, a naposljetku sam upisala traženu lokaciju upisala u Google i pokazala mu fotografiju pa je shvatio.

Tijekom vožnje me na slomljenom engleskom pitao hoću li kasnije ili sutra ići na aerodrom, a kada sam rekla da mi to nije u planu, više nije pričao. Kada smo stigli, samo mi je pokazao zgradu i rekao ‘here’, razmaknuo je boriće s taksimetra koji je pokazivao 39 kuna. Na brzinu ga je opet pokrio i rekao mi da vožnja stoji 50 kuna. Platila sam, ali kada sam tražila račun, pravio se da me ne čuje pa da me ne razumije, a kada sam mu na namjerno iskrivljenom hrvatskom pokušala reći što želim, samo mi je govorio ‘bye’. Izašla sam iz taksija i još mu kucala na prozor ne bih li uspjela doći do računa, ali samo je otišao.

Ovu vožnju Cammeo bi mi naplatio 15 kn, Eko Taxi 15,15 kn, a Radio Taxi 16,35 kn.

5. Samostalni taksist (Crno – bijela tabla)

Relacija: Gajeva – Maksimir = 3,76 km

Ruta kojom je vozio: Amruševa – Palmotićeva – Đorđićeva – Smičiklasova – Vlaška – Maksimirska

Vrijeme: Oko 16: 30

Račun: Tek na upit

Koliko sam platila: 60 kuna

Cjenik na vidljivom mjestu: Da

Odlučila sam ponovo produžiti Masarykovom do Gajeve i pokušati još jednom tamo dobiti vožnju, ovoga puta do Maksimira. Imala sam papirić na kojem je pisalo ‘Maksimir – park’ te sam to dala vozaču koji se konzultirao s kolegama s koje strane me mora ostaviti pa su se, dok sam ja sjedila u autu, dogovorili da je najbolje na glavnom ulazu.

Vozio me Amruševom, Palmotićevom, Đorđićevom, Smičiklasovom, Vlaškom i Maksimirskom, gotovo četiri kilometra i to mi naplatio 60 kuna. Dobila sam račun, ali Maksimir je naveden kao polazište i kao odredište i vrijeme vožnje je krivo. Gospodin je imao na autu broj taksija i imao je, kako po zakonu i treba, cjenik na vidljivom mjestu, ali svejedno me prevario. Naime, vožnju mi je naplatio 30-ak kuna više nego što je trebao prema cjeniku.

Vožnja ovom rutom kod Cammea bi me stajala 25,57 kn, s Eko Taxijem 31,37 kn, a s Radio Taxijem 32,57 kn.

6. Samostalni taksist (Žuta tabla s crnim natpisom)

Relacija: Autobusni kolodvor – Bundek = 4,36 km

Ruta kojom je vozio: Držićeva – Most mladosti – Sarajevska – Tomljanovićeva – Murtićeva

Vrijeme: Oko 17.00

Račun: Tek na upit

Koliko sam platila: 58 kuna

Cjenik na vidljivom mjestu: Ne

Nakon toga sjela sam na tramvaj do Autobusnog kolodvora. Tamo su na stajalištu na kojem sam bila ujutro bili Uberovci i Boltovci pa sam to odlučila preskočiti i prošetati se do stajališta kraj parkinga. Tamo je odmah prvi bio taksi sa žutom tablom na kojoj je sada bio i broj vozila. Rekla sam da želim do Bundeka, što je zbunilo vozača koji mi je na korektnom engleskom objasnio da je Bundek jezero i da je veliko te me pitao mogu li mu malo bolje objasniti gdje točno trebam ići.

Rekla sam mu da mi je prijatelj spomenuo Bundek centar na što se nasmijao i rekao da mu je odmah lakše. Vozio me 4,36 kilometara Držićevom, zatim preko Mosta mladosti na Sarajevsku iz koje je skrenuo u Tomljanovićevu te na kraju skrenuo u Murtićevu. Kako nisam imala točnu adresu rekao je da će ostaviti ispred Vinceka i da samo prijatelju spomenem tu slastičarnicu i da će znati gdje sam. Naplatio mi je 58 kuna, a račun sam dobila kada sam ga tražila.

Cijena vožnje od Autobusnog do Bundeka s Cammeom bi mi bila 30,73 kune, s Eko Taxijem 36,53 kn, a s Radio Taxijem 37,73 kn.

7. Samostalni taksist (Žuto – crna tabla)

Relacija: Glavni kolodvor – HNK = 1,47 km

Ruta kojom je vozio: Grgura Ninskog – Haulikova – Mihanovićeva – Trg Marka Marulića – Mažuranac – Trg Republike Hrvatske

Vrijeme: Oko 10.00

Račun: Tek na upit, pisan rukom

Koliko sam platila: 71 kuna

Cjenik na vidljivom mjestu: Ne

Sljedeći dan ponovno sam se uputila na Glavni kolodvor te sam ponovno željela do HNK. Iako sam hodala do prvog taxija u redu, iz trećeg mi je vozač doviknuo da je on slobodan. Nije znao engleski pa nije imao pojma gdje želim kada sam spomenula National theatre. Opet sam guglala i pokazivala mu fotku pa je shvatio.

Do auta je došao njegov kolega i pitao što se događa, a moj vozač rekao mu je da idemo do HNK na što mu je ovaj namignuo i rekao: “Ajde, ajde, samo vozi”, misleći da ih ne razumijem. Start je bio 20 kuna. Još nismo ni izašli s parkirališta taksimetar je već pokazivao 50, a dok smo došli do HNK cijena je bila 71 kunu. Račun je ispisao ručno, a OIB koji je napisao na njega nisam uspjela naći pa nisam sigurna ni je li stavio pravi.

Vožnja istom rutom kod Cammea bi me stajala 15 kuna, kod Eko Taxija 16,88, a kod Radio Taxija 18,08.

8. Samostalni taksist (Crno – bijela tabla)

Relacija: Gajeva – Kvatrić = 3,35 km

Ruta kojom je vozio: Amruševa – Trg Nikole Šubića Zrinskog – Trg Josipa Jurja Strossmayera – Hatzova – kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – kralja Zvonimira – Heinzelova – Kvatrić

Vrijeme: Oko 10:30

Račun: Tek na upit

Koliko sam platila: 53 kune

Cjenik na vidljivom mjestu: Ne

Od HNK sam ponovo otišla do Gajeve i zamolila da me odvedu do Kvatrića. Siroti stariji gospodin za volanom stvarno nije znao ni riječi engleskog, a vožnju mi je naplatio 53 kune i to jedva, nakon borbe s malim pisačem računa. On je na krovu imao običan crno-bijeli taxi natpis, a na vratima je bilo ime tvrtke na koju je registriran. Isto je pisalo i na računu.

Ista vožnja kod Cammea bi me stajala 24,08 kn, kod Eko Taxija 29,88 kn, a kod Radio Taxija 31,08 kn.

9. Samostalni taksist (Crno – bijela tabla)

Relacija: Autobusni kolodvor – MSU = 4,37 km

Ruta kojom je vozio: Držićeva – Most mladosti – Sarajevska – Avenija Dubrovnik

Vrijeme: Oko 11.00

Račun: Tek na upit

Koliko sam platila: 100 kuna

Cjenik na vidljivom mjestu: Ne

Uskoro sam se opet uputila na Autobusni. Sjela sam u slobodan taxi i pružila vozaču papirić s adresom, željela sam do MSU-a. Ovaj vozač govorio je engleski dosta dobro i prvi i jedini me pitao otkuda sam, jesam li ovdje poslovno te jesam li prvi put u Hrvatskoj, na što sam odgovorila potvrdno.

Taksimetar isprva nisam dobro vidjela jer je rukohvat bio spušten pa nisam mogla sjesti na sredinu. Vozio me Držićevom, Mostom Mladosti i Avenijom Dubrovnik, a udaljenost je bila 4,37 kilometara. Naplatio mi je vožnju 100 kuna, izdao račun na 90, a taksimetar je pokazivao 97,50 kuna. Osim toga, nije skrenuo na parkiralište MSU-a već je stao na cesti, upalio sva četiri žmigavca i čekao da izađem.

S Cammeom bi od Autobusnog kolodvora do MSU-a stigla za 30,82 kn, s Eko Taxijem za 36,62 kn i s Radio Taxijem za 37,82 kn.

Što možete učiniti ako vas prevare

Ako je taksiste zaista nemoguće kontrolirati, pitali smo šefa udruženja zagrebačkih taksista, Jozu Kovačevića, mogu li se građani ikome obratiti nakon što budu prevareni.”Mogu se obratiti nadležnom ministarstvu ili Gradskom uredu zaduženom za promet, ali pitanje je hoće li oni što poduzeti. U tom slučaju svakako je dobro imati račun jer su na njemu svi potrebni podaci o auto prijevozniku za kojeg se sumnja da vara klijente”, kaže predsjednik Udruženja.

Kovačević nam je rekao i kako će bilo koji taksist teško izgubiti licencu zbog varanja. “Mi u udruženju Radio Taxi Zagreb izbacujemo one koji dva puta previše naplate vožnju. Ne toleriramo ni iznose od pet kuna. Nakon prvog prekršaja suspendiramo vozača na godinu dana, a ako ponovi prijestup, izbacujemo ga i za nas više ne može voziti. Time, pak, ne gube licencu i obično samo prelaze u slobodne taksiste, kao da se ništa nije dogodilo”, pojašnjava.

Imaju nekoliko tarifa pa procijene koliko će vas prevariti

“Vjerujem da bi kazne za sve trebale biti tako rigorozne, ali teško da će se to dogoditi jer je donesen Zakon koji se ne može provoditi. Kada sam pričao s ministarstvom rekli su da nemaju dovoljno ljudi za strožu kontrolu”, kaže. Osim toga, Kovačević tvrdi kako slobodni taksisti redovito imaju nekoliko kategorija cijena – za umirovljenike, turiste i tako dalje.

“Slobodni taksisti na taksimetrima mogu unijeti nekoliko tarifi i kada vide klijenta procijene mogu li ga prevariti, odnosno naplatiti mu ogromnu cijenu. Zato ste vidjeli da vam u nekim taksijima piše tarifa 1, 2 ili 4, to znači da su namjestili po kojoj vam tarifi naplaćuju, ali to su vam trebali prije vožnje reći. Znači čak i ako je po tarifi start 20, a kilometar 50 kuna, koliko ispada da je bilo kada ste se vi vozili od Glavnog do Ilice 50, to vam je taksist morao unaprijed reći”, objasnio je Kovačević.

Telegram se ovih dana obratio i državnom inspektoratu, detaljno opisujući iskustva naše novinarke. Odgovor na upit mogu li oni kako pomoći oštećenim građanima, objavit ćemo kad stigne.