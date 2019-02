Iako iz Veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede već danima uvjeravaju javnost kako potrošači u Hrvatskoj ne moraju strahovati za ispravnost uvoznog mesa, pa ni onog iz Poljske, gdje je nedavno otkriveno kako u jednoj tamošnjoj klaonici obrađuju bolesna goveda čije meso potom završava u zemljama Europske unije, zaista šokantno zvuči podatak da u ministarstvu Tomislava Tolušića uopće ne znaju koliko je prošle godine uvezeno mesa iz Poljske.

Takav, nevjerojatan odgovor Telegram je zaprimio u ponedjeljak. Na naš upit poslan u Ministarstvo poljoprivrede o točnom, službenom podatku o uvezenim količinama sirovine/hrane životinjskog podrijetla u RH iz Poljske tijekom 2018., i to prema podacima koji se temelje na aplikaciji VetIs, (koja pak predstavlja službenu evidenciju o prometu sirovine/hrane u RH, razrađenu za svježe meso po vrstama), dobili smo krajnje uznemirujući odgovor.

U Ministarstvu poljoprivrede tvrde da te podatke nemaju

”Podatke o uvozu i unosu proizvoda u RH evidentira Hrvatska gospodarska komora, koja je i u slučaju poljskog mesa medijima dala statističke podatke iz svoje evidencije”, stoji u kratkom odgovoru koji je Telegramu stigao iz Ministarstva poljoprivrede. Uz dodatak kakao ”prema informacijama iz RASFF sustava, meso iz sporne poljske klaonice nije uneseno u Hrvatsku”.

Zvuči uistinu nevjerojatno i u suprotnosti s elementarnom logikom: ako u Ministarstvu poljoprivrede ne znaju koliko je mesa prošle godine iz Poljske uvezeno uz Hrvatsku, kako njihova Veterinarska inspekcija može tvrditi da među (neutvrđenim) količinama poljske govedine nema i onog iz sporne klaonice.

Prošlih dana u medijima je, naime, citirana izjava načelnika sektora Veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede Gordana Jerbića koji odlučno tvrdi kako u Hrvatsku nije uvezeno sporno meso iz klaonice u središnjoj poljskoj regiji Mazovia. Na šokantnim snimkama londonskog The Guardiana, koji je istraživao tu temu, vidi se kako u toj klaonici, u zemlji najvećem proizvođaču goveđeg mesa u Europi, doslovno po podu vuku polumrtve krave na klanje, da bi njihovo meso potom završavalo u zemljama Unije. Ali, naravno, ne i u Hrvatskoj, gdje prema tvrdnjama Veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, takvo meso nije dospjelo, mada, kako smo vidjeli, u tom ministarstvu ne znaju koliko je govedine iz Poljske u Hrvatsku uopće stiglo.

Nadležna je isključivo Uprava za sigurnost hrane pri Ministarstvu

Telegram je istodobno, kada i Ministarstvu poljoprivrede, i Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) poslao upit o uvezenim količinama mesa iz Poljske, ali odgovor nismo dobili. No, odgovor iz Ministarstva poljoprivrede, odakle nas uopćuju na HGK, mora izazvati zebnju hrvatskih potrošača: taj odgovor, naime, dovodi u pitanje vjerodostojnost posla kojeg obavlja ministar Tolušić, kao čelna osoba nadležnog tijela odgovornog za sigurnost hrane u Republici Hrvatskoj.

U dokumentu pod nazivom Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola u Republici Hrvatskoj, koji su zajednički izradili Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva, nigdje se ne spominju interesna udruženja, poput Hrvatske gospodarske komore, koja bi bila ovlaštena voditi službene statistike za potrebe nadležnog tijela.

A kao nadležno tijelo, u spomenutom dokumentu, izrijekom se spominje Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede. Taj opsežni dokument, na 120 stranica, usvojen 16. srpnja 2015. detaljno razrađuje sustav kontrole za petogodišnje razdoblje, do lipnja 2020. godine. Ponavljamo, u njemu se nigdje ne spominje HKG.

HGK je objavio podatke za 2017., a ne prošlu godinu

Kada je izbio skandal s poljskim mesom u medijima su objavljeni podaci kako je iz Poljske u 2017. godini uvezeno 19,3 tisuća tona mesa i klaoničkih proizvoda. Najviše je uvezeno peradi, dok je rashlađenog ili smrznutog mesa – govedine, junetine i teletine – uvezeno tek 7.703 tone. Spomenuti podaci, koje su objavili mediji, važno je napomenuti, dolaze iz HGK-a, a ne Ministarstva poljoprivrede i kako smo rekli odnose se na 2017. godinu.

Telegram je, međutim, u posjedu informacije iz koje se vidi da je u prošloj, 2018. godini, generalno iz Poljske uvezeno čak 85,3 tona goveđeg mesa. Od tih, prošle godine uvezenih količina govedine iz Poljske, daleko najviše, oko 70 tona, završilo je u Podravci, odnosno njihovoj mesnoj industriji Danica u Koprivnici. Manje količine uvezao je PPK Mesna industrija Karlovac (824 kilograma), a ostatak, nešto više od 14,7 tona, Fućak d.o.o iz mjesta Čavle u Primorsko-goranskoj županiji.

Dio mesa iz sporne klaonice završio je u Sloveniji

Uz to, iz Poljske je u Hrvatsku u istom razdoblju, od početka siječnja do kraja prosinca prošle godine, prema podacima do kojih je došao Telegram, uvezeno i 6.140,8 tona junetine, te 14,5 tona teletine.

Iako se može činiti da se radi o malim količinama govedine, valja napomenuti da je riječ o uvozu iz samo jedne zemlje i samo jednoj sirovini. Međutim, kada to pretvorimo u uobičajenu transportnu pošiljku (tegljač s poluprikolicom kapaciteta od oko 22 tone, odnosno 33 EU palete) dobije se konvoj od oko 280 tegljača. Ili više od jednog tegljača svakog radnog dana.

U susjednoj Sloveniji otkriveno je da je dio poljskog mesa iz klaonice u regiji Mazovia, gdje su klali bolesne krave i otpremali ih na dio inozemnog tržišta, ipak završio na njihovom stolovima. Njihova Uprava za sigurnost hrane priznala je kako im je sustav kontrole pomalo neučinkovit, no naveli su kako će učiniti sve da ga poboljšaju, kako do sličnih propusta ne bi ponovno došlo.

Neobične informacije iz Poljske koje nitko ne propituje

Iznenađujuće je kako u nas nitko ne propituje točnost informacije prispjele iz Poljske da je iz sporne klaonice u desetak zemlja Europske unije isporučeno samo 2.700 kilograma mesa. To su količine, upozorava stručnjak kojeg je Telegram konzultirao, koje se, na tjednoj osnovi, isporučuju u svaku prosječnu mesnicu na Trešnjevačkom placu.

Jedino je eurozastupnica Biljana Borzan, članica Odbora za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta, uputila zastupničko pitanje Europskoj komisiji o postupanjima EU i država članica vezano uz skandal s klaonicom u Poljskoj. U izjavi za Telegram ona kaže kako najnoviji slučaj, na žalost, nije izoliran i podsjeća da je Poljska već bila na lošem glasu nakon uvoza piletine zaražene salmonelom, ali i Nizozemska kad je u pitanju proizvodnja jaja.

Kako je završila afera s uvozom poljskih zaraženih jaja iz 2016.

“Iluzorno je očekivati da ćemo jesti sterilnu hranu”, kaže Biljana Borzan za Telegram, “no dužni smo propisima i inspekcijskim nadzorom na minimum svesti distribuciju bilo kakve zagađenje hrane, a ako se to i dogodi, ne smije biti takvo da izaziva posljedice po zdravlje ljudi. Upravo zbog toga je 2017. godine donesen zakon koji izuzetno postrožava inspekcijski nadzor i drastično povećava kazne za one koji ga krše. Međutim, problem je u tome što su države članice EU tražile rok od dvije godine za prilagodbu. Pitanje koje sam postavila Europskoj komisiji odnosilo se i na implementaciju tog zakona, jer ne bih voljela da dočekamo kraj ove, 2019. godine, pa da države EU kažu kako još nisu spremne i kako traže produženje roka”.

Kada su sredinom studenoga 2016. iz Poljske uvezene zaražena jaja, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić priznao je kako je o tome saznao iz medija. Tada je, još svjež u toj ministarskoj fotelji, ekspresno razriješio pomoćnika za veterinarstvo i sigurnost hrane, Tomislava Kiša. Sada, kad iz njegovog ministarstva priznaju medijima kako ne znaju kolika je količina mesa prošle godine uopće uvezena iz Poljske, već upućuju na Hrvatsku gospodarsku komoru, ne događa se savršeno ništa.