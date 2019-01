Bojimo se da je zatvoreno još jedno kultno mjesto; Kavana Lisinski. Traže nekoga tko će je opet otvoriti

Neki dan objavili smo tužnu vijest da je nakon više od 70 godina rada zatvoreno Kino Grič, a sad nažalost imamo još jednu; zatvorena je Kavana Lisinski. Kavana je prestala raditi s prvim siječnja ove godine, na ulazu stoji natpis da je “zatvorena do daljnjeg”.

Godinama ju je vodio Catering Kvatrić, odnosno tvrtka Euroadria d.o.o, a voditeljica Kavane, gospođa koja nam se predstavila samo kao Anamarija, potvrdila nam je da su zatvorili te da su “izašli iz posla s Lisinskim”, no nije htjela ulaziti u razloge te odluke.

“Mi smo odlučili izaći iz lokala, imamo svoje razloge. Dosta smo veliki kao firma, imamo svoje poslovanje, a razlozi izlaska su trenutno nebitni. Kavana Lisinski je u vlasništvu Dvorane i njihova je želja što će dalje s njom”, rekla nam je kratko.

Početkom veljače planiraju raspisati novi natječaj

I iz Lisinskog su nam potvrdili da je do raskida ugovora došlo na inicijativu tvrtke Euroadria te kažu da će početkom veljače raspisati novi natječaj kako bi pronašli novu ugostiteljsku firmu koja će preuzeti prostor. Nisu nam znali reći kad bi lokal trebao ponovno biti otvoren, no tvrde da će se to sigurno dogoditi te da će se poznati lokal i dalje zvati isto.

Inače, Kavana Lisinski kao i Mala dvorana među najpoznatijim su projektima slavnog zagrebačkog arhitekta Andrije Rusana, koji često ističe da je najponosniji upravo na te prostore. Prije nego što je postala popularno okupljalište, Kavana Lisinski bila je skladišni prostor ispod dvorane, u kojem su bile kulise i ostali scenski namještaj. Rusan je osmislio sve; od prostora, preko rasvjete do stolova i stolaca.

“To je bio sjajan posao. Sretan sam što se dobro uklopio u trendove koje su u to vrijeme postavili moji kolege”, ispričao je svojedobno za Telegram veliki arhitekt koji je projekt Kavane prihvatio 1995., a iza sebe ima dvjestotinjak drugih projekata, poput Kavane A.G. Matoš na Jelačićevu trgu, ured Croatia Osiguranja također na Jelačiću, butik Kravate Croate u Oktogonu…