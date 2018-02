Jedan pedijatar ispitivao je terminalno bolesnu djecu u čemu su najviše uživala; možda vas odgovori raznježe

Liječnik Alastair McAlpine, koji je svoj život odlučio posvetiti, sasvim sigurno, najtežem poslu na svijetu – liječenju i brizi djece čije su bolesti napredovale do terminalne faze, proveo je neobično istraživanje.

Ovaj pedijatar iz Južne Amerike djecu u dobi od četiri do devet godina pitao je u čemu su najviše uživali za vrijeme svojeg boravka na Zemlji. Njihove odgovore objavio je na Twitteru.

Vole društvo, smijeh i svoje ljubimce

First:

NONE said they wished they'd watched more TV

NONE said they should've spent more time on Face Book

NONE said they enjoyed fighting with others

NONE enjoyed hospital

/1 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Veli broj djece spomenuo je svoje kućne ljubimce: “Volim Rufusa, njegovo smiješno lajanje me uvijek nasmije”; “Volim kad se Ginny stisne kraj mene i prede”; “Bio sam najsretniji kad sam jahao Jakea na plaži”

MANY mentioned their pets:

'I love Rufus, his funny bark makes me laugh.'

'I love when Ginny snuggles up to me at night and purrs'

'I was happiest riding Jake on the beach.'

/2 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Jako su zabrinuti za svoje roditelje

Većina djece spomenula je i svoje roditelje izrazivši zabrinutost i brigu: “Nadam se da će moja mama biti dobro. Izgleda jako tužno”; “Tata se ne treba brinuti. Vidjet ćemo se ponovno i to uskoro”; “Bog će se pobrinuti za moju mamu i tatu kad mene više ne bude”.

MANY mentioned their parents, often expressing worry or concern:

'Hope mum will be ok. She seems sad.'

'Dad mustn't worry. He'll see me again soon.'

'God will take care of my mum and dad when I'm gone'

/3 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Objasnili i zašto vole sladoled

Kao pedijatar, McAlpine se često susreo s pitanjem zašto teško bolesna djeca toliko vole sladoled? Postavio im je i to pitanje. Najveći broj djece odgovorio je kako ga vole jer im hladan sladoled pomaže s mukozitisom, upalom mukoznih membrana u ustima koja se javlja kao jedna od nuspojava kemoterapije. Za druge je sladoled omiljeni izvor šećera koji pak povećava prag boli. Najviše djece ipak je odgovorilo kako je sladoled jednostavno super.

A lot of people have asked why terminal or very sick kids like ice-cream so much. A few reasons:

a) the cold helps with the mucositis (inflammation of the mouth and gut from chemo)

b) sugar raises the pain threshold

c) ice cream is just awesome.

🍦 🍦 🍦 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 3, 2018

Svi vole knjige

Među odgovorima koji su iznenadili je i taj da su gotovo svi rekli da vole čitati knjige ili vole kad im netko čita. Najviše vole kad im knjige čitaju njihovi roditelji: “Zbog Harryja Pottera sam još hrabriji”; “Volim priče o svemiru”; “Kad ozdravim, želio bih biti veliki detektiv poput Sherlocka Holmesa”.

ALL of them loved books or being told stories, especially by their parents:

'Harry Potter made me feel brave.'

'I love stories in space!'

'I want to be a great detective like Sherlock Holmes when I'm better!' Folks, read to your kids! They love it. /5 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Žale što su brinuli o tome što drugi misle

Velik broj djece kazao je kako bi htjeli da su manje brinuli o tome što drugi misle o njima te da su umjesto toga više brinuli o ljudima koji su ih tretirali normalno: “Moji se pravi prijatelji nisu previše uznemirili kad mi je otpala kosa,”; “Jane me posjetila u bolnici odmah nakon operacije. Uopće nije primijetila ožiljak”.

MANY wished they had spent less time worrying about what others thought of them, and valued people who just treated them 'normally'.

'My real friends didn't care when my hair fell out.'

'Jane came to visit after the surgery and didn't even notice the scar!' /6 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Sva djeca vole plažu i more, bolesna posebno. Obožavaju plivanje: “Sagradio sam veliki dvorac od pijeska”; “Biti u valovitom moru je toliko uzbudljivo. Čak me ni oči nisu pekle”.

Many of them loved swimming, and the beach.

'I made big sandcastles!'

'Being in the sea with the waves was so exciting! My eyes didn't even hurt!' /7 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Više od svega cijene dobrotu

McAlpine je napisao da je za gotovo sve dobrota najveća vrlina: “Moja baka je tako dobra prema meni. Uvijek me natjera da se nasmijem”; “Jonny mi je dao pola svojeg sendviča kad nisam pojeo svoj. To je bilo jao lijepo od njega”; “Najviše volim kad je tu ona draga sestra. Baš je nježna. I onda me manje boli”

Almost ALL of them valued kindness above most other virtues:

'My granny is so kind to me. She always makes me smile.'

'Jonny gave me half his sandwich when i didn't eat mine. That was nice.'

'I like it when that kind nurse is here. She's gentle. And it hurts less' /8 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Smijeh smanjuje bol

Gotovo svi vole ljude koji im mame osmjeh na lice: “Taj mađioničar je presmiješan! Kad su mu hlače pale na pod, nisam se mogao prestati smijati!”; “Moj tata izvodi smiješe grimase koje jednostavno obožavam”; “Dječak u krevetu do mojeg je prdnuo! Hahahahah”. Smanjuje bol.

Almost ALL of them loved people who made them laugh:

'That magician is so silly! His pants fell down and i couldn't stop laughing!'

'My daddy pulls funny faces which i just love!'

'The boy in the next bed farted! Hahaha!' Laughter relieves pain. /9 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Piše i koliko djeca vole svoje igračke i superheroje: “Moja lutka princeza Sofija je omiljena”; “Ja volim Batmana”; “Ja se volim maziti sa svojim medvjedićem”.

Kids love their toys, and their superheroes.

'My Princess Sophia doll is my favourite!'

'I love Batman!' (All the boys love Batman)

'I like cuddling my teddy' /10 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

Poruka za kraj upućena svima

Doktor McAlpine za kraj je svim svojim pratiteljima na Twitteru dao domaću zadaću: “Budite dobri. Čitajte knjige. Provedite više vremena sa svojom obitelji. Izbijajte šale. Posjetite plažu. Zagrlite svojeg psa. Recite toj posebnoj osobi da ju volite. Ove su stvari zbog kojih djeca žale što ih nisu stigli raditi češće. Sve ostalo su detalji. I da, jedite sladoled. Kraj”