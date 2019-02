Ovo je video pastora u Africi koji, smrtno ozbiljno, diže tipa iz mrtvih. Dugo nismo vidjeli takav spektakl

Nekoliko pogrebnih poduzeća u Južnoj Africi tuži samoprozvanog proroka koji tvrdi da je na jednom sprovodu uskrsnuo mrtvaca. Znamo, zvuči suludo, ali postoji čak i snimka koju je objavio pastor Alph Lukau, čudotvorac zbog čijeg je dodira mrtvac, kao, ustao iz lijesa. Ovaj urnebesni spektakl odvio se ispred Lukauove crkve blizu Johannesburga, a toliko je loše odigran da se Twitter momentalno počeo divlje rugati.

Naime, na snimci se jasno vidi kako gospodin mrtvac cijelo vrijeme diše, a pastor se za to vrijeme obraća njegovoj ožalošćenoj obitelji i prijateljima. Nekoliko puta obraća se i čovjeku u lijesu da bi mu naposljetku rekao da ustane, što se naravno i dogodilo. Možda je najbolja stvar na snimci urnebesna faca koju je mrtvac napravio prilikom uskrsnuća.

A video of a pastor claiming to raise a man from the dead has gone viral on social media. @AndyvanWyk #NewsHour Courtesy #DStv403 pic.twitter.com/PGJuu0Rgrj

— eNCA (@eNCA) February 25, 2019