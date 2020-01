Zagrepčani su posljednjih tjedana intenzivno počeli dobivati vreće za biootpad, te plastiku i metal koje im na kućne adrese šalje podružnica Holdinga, Čistoća. Paralelno su se društvenim mrežama počela širiti upozorenja građana koji tvrde da oznake za volumen na vrećama ne odgovaraju njihovoj pravoj veličini.

Konkretno, neki korisnici društvenih mreža tvrde da smeđe vreće (za biootpad) na kojima piše 30 litara i žute (za plastiku i metal) od 60 litara uopće ne mogu primiti navedeni volumen. Kako bismo provjerili je li zbilja tako, u Telegramu smo napravili mali eksperiment.

Telegramov eksperiment

Uzeli smo, dakle, vreće koje je Zagrebački Holding podijelio građanima, nekoliko vreća iz dućana za usporedbu te bocu od 1 litre kako bismo provjerili koliko doista stane u vreće. U smeđu od 30 litara uspjeli smo uliti 22 litre; više jednostavno nije stalo. Slično je bilo i s vrećom od 60 litara, u nju smo jedva uspjeli uliti 46. Valja napomenuti da je obje vrećice bilo nemoguće podići bez da se raspuknu.

Testirali smo pritom i vrećice koje nisu od Zagrebačkog Holdinga; jednu za zamrzavanje iz Ikee od 6 litara i jednu za smeće iz lokalnog dućana od 35 litara. Zgodno je spomenuti da je Ikeina vreća od 6 litara tek malo manja od ove gradske za biootpad koja navodno prima 30 litara.

Ikeinu smo komotno napunili sa 6 litara vode, koliko piše da može primiti, i uredno je zatvorili, s tim da bi unutra sigurno stalo još barem pola litre. I standardna vreća za smeće iz dućana, ona od 35 litara, prošla je na testu.

To su ‘minimalna odstupanja’

Predsjednik udruge Potrošač, Igor Vujović, rekao nam je kako za sada nisu zaprimili žalbe na ovu praksu Čistoće no dodaje kako se tu očito radi o zavaravanju potrošača. “Zna se koliko je litra i koliko je 30 litara. Ako piše 30 na vrećici onda u nju mora stati taj volumen. Čistoća ne krši zakon o lažnom oglašavanju jer je vrećice podijelila, ali isto tako nije u redu prema potrošačima da ih se dovodi u zabludu” rekao nam je Vujović.

Iz Zagrebačkog Holdinga Telegramu su odgovorili kako je Podružnica Čistoća prilikom nabave vrećica odredila dimenzije koje “uz minimalna odstupanja odgovaraju navedenim volumenima”. Budući da smo i sami provjerili pravi volumen i utvrdili da jedva 70 posto navedenog stane u vreće, jasno je da ova tvrdnja ne stoji.

Građani odvoz ovog otpada bar ne plaćaju

Na društvenim mrežama pojavila se i bojazan kako će Čistoća građanima zaračunavati cijenu prikupljanja otpada prema nepouzdanom volumenu njihovih vrećica. No za to nema bojazni, jer se odvoz odvojenog biootpada i plastike odnosno metala, ne naplaćuje.

U odgovoru koji je redakcija Telegrama primila iz Zagrebačkog Holdinga to su i precizirali. Napisali su kako građani ne plaćaju odvoz sortirane otpadne plastike, metalne ambalaže ni biootpada jer je krajnji cilj smanjiti broj odvoza običnog, nesortiranog komunalnog smeća koji se naplaćuje. Pritom dodaju da je ostalo još samo 7 posto vrećica koje moraju podijeliti korisnicima i da će to obaviti do kraja ovog mjeseca.