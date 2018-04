Uvjereni ste da ste sjajno spavali, ali svejedno ste ujutro strgani? Izvukli smo 11 potencijalnih razloga

Dobar san pomlađuje, osvježava, čini da tijekom dana nismo pospani, ali što ako se sve to ne dogodi? Iako ste spavali preporučeni broj sati i dalje ste umorni i iscrpljeni, već poslije nekoliko sati novog dana. Nažalost, to se često događa i nije uvijek lako ustanoviti zašto. Razlozi zbog kojih možete i dalje biti umorni poslije spavanja mogu varirati od onih koje je lako prevenirati do razloga puno ozbiljnijih zbog kojih morate liječniku.

Stručnjaci kažu da odrasloj osobi treba sedam do 9 sati sna svake noći da bi imali dovoljno energije i bili zdravi. Osjećaj iscrpljenosti, bez vidljivog razloga, može ukazati na zdravstvene probleme, mentalne ili fizičke. Uzrok umora drugog dana može biti nešto što radite prije odlaska na spavanje, možda mislite da ste sjajno spavali, ali niste spavali duboko kako vam se čini. Evo nekoliko razloga zašto ste umorni i nakon dobrog i dugog sna.

1. Ne krećete se dovoljno

Ljudi tjelesnu aktivnost povezuju s iscrpljenošću, ali to nije uvijek slučaj. Intenzivno vježbanje može pomoći boljem spavanju, neće vam posve iscrpiti energiju. Ako tijekom dana niste bili tjelesno aktivni, bit ćete umorniji. Prema Science Alert, lagano vježbanje daje nam više energije. Redovito kretanje i vježbanje drži nas budnima i pomaže da tijelo bolje funkcionira.

2. Dehidriranost

Ako smo dehidrirani, nije nam samo mutno u glavi i nismo samo ošamućeni. Dehidriranost nas može učiniti jako umornima. Srce je manje učinkovito, što, tijekom vremena, dovede do iscrpljenosti.

3. Depresija

Jedan od najčešćih simptoma depresije je iscrpljenost. Ovaj mentalni poremećaj može uzrokovati da se stalno osjećamo umorno, bez obzira na to koliko smo spavali. Ljudi često ni ne znaju da su depresivni dok ne postanu svjesni koliko su umorni. Depresivni ljudi često su jako umorni, ne zanima ih nikakva aktivnost, neovisno o tome koliko energije traži zadatak koji je pred njima. Obratite pozornost na to kako se osjećate i ako mislite da bi depresija mogla biti razlog, razgovarajte s liječnikom.

4. Popili ste čašu vina

Možda ste popili čašu vina prije spavanja da bi se opustili i da bi vam pomoglo da zaspete. Vino vas može učiniti pospanima, ali na koncu ipak tako ne djeluje. Alkohol sabotira san.

5. Pijete previše kave

Pijete li kavu šest sati prije odlaska u krevet, ona će utjecati na vaš san iako vam se to možda ne čini. Kava bi nas trebala držati budnima i punima energije, ali previše kave ili kava u krivo vrijeme, može nam se osvetiti. Remeti proizvodnju adenozina i teže nam je zaspati. Studije su pokazale i da kava remeti cirkadijski ritam.

6. Previše vremena na telefonu

Ne provodite vrijeme na telefonu prije spavanja, ustvari, držite se podalje od sve elektronike, uključujući i televiziju. Plavo svijetlo ekrana može potaknuti hormon nespavanja čak i ako je vrijeme noćnog odmora. I možda ni ne primjećujete da to smeta spavanju, ali može spriječiti da spavate duboko kako treba pa ćete sljedeći dan biti umorni.

7. Niste doručkovali

Prema health.com, nikako ne preskačite doručak. Hrana koju jedemo je gorivo za naše tijelo, i dok spavamo tijelo nastavlja koristiti ono što smo jeli za večeru. Pa kada se ujutro probudite, morate opet napuniti tijelo gorivom. Preskočite li, osjećat ćete se iscrpljeno.

8. Nečega vam nedostaje

Možda vam nedostaje željeza zbog čega ste umorni i iscrpljeni cijelo vrijeme. Možda su vam vrijednosti B vitamina niske, a baš on pomaže pretvaranju hrane u energiju. Bez njega možete biti iznimno pospani. Ako nemate dovoljno magnezija, može se poremetiti vrijednosti glukoze i osjećat ćete se bezvoljno i bez snage.

9. Tjeskoba

Depresija nije jedini krivac za loš san. I tjeskoba može biti uzrok. Stres i anksioznost idu zajedno, uzrokuju manjak energije i bezvoljnost, bez obzira na to koliko ste spavali. U snu se niste odmorili, niste spavali dubokim snom, osjećat ćete se umorno i skršeno narednog dana. I kod ovog slučaja vjerojatno vam treba liječnička pomoć za prevladavanje tjeskobe.

10. Nešto se ozbiljno dešava s vašim zdravljem

Umor može biti znak i ozbiljnije bolesti, dijabetesa, problema štitnjače ili anemije. Anemija izaziva slabost i kratkoću daha, a nastaje zbog puno razloga, nedostatka željeza, krvarenja, karcinoma, zatajenja bubrega. Glavni simptom problema sa štitnjačom i dijabetesa je iscrpljenost. Traje li iscrpljenost dulje od tjedan dana, morate liječniku.

11. Imate poremećaj spavanja

I ovo je razlog za umor. Ako ste sve pokušali, ali i dalje nema poboljšanja i umorni ste poslije prospavane noći, morate provjeriti imate li poremećaj spavanja.