Danas je gospođa Slavica Đorđević u Facebook grupi Zakaj volim Zagreb podijelila nekoliko fotografija zanimljivih gostiju koji su joj svratili u dom i koji to, evidentno, rade stalno.

Gospođa je snimila dvije sive grlice na svom balkonu u Kolarovoj ulici u Zagrebu. I to ne bi bilo toliko neobično i divno da grlice naprosto nisu preko balkona elegantno ušetale u njezin stan i poslužile se hranom koju im je Đorđević ostavila. A to radi svakodnevno.

‘Rezerviran stol za 13 sati, gosti točni’

“Rezerviran stol za 13 sati, gosti točni. Ručak, desert zemlja, izmjena poljubaca i…odmor na suncu-odlazak”, napisala je gospođa Slavica u simpatičnoj objavi uz koju je priložila fotografije.

Postavila im je i prostirku ispod zdjelice s ručkom. Uz fotografije koje pokazuju kako grlice ulaze i jedu, tu je i jedna koja prikazuje i kako odlaze. “Grlice, inače, hranim već 12 godina. Prvo sam ih hranila na prozoru pa su mi počele same ulaziti u kuhinju na stol, slobodno se kretale i jele iz ruke”, rekla nam je gospođa Đorđević i dodala da im je zatim spustila hranu i prostirku na pod.

Znaju doći i više puta dnevno

Sad same dolaze i odlaze, a hrana i voda im je, kaže, uvijek dostupna, kako ljeti tako i zimi kad im je još potrebnija. “Nakon jela nikada ne odu odmah već se zadržavaju po nekoliko minuta na gelenderu i odu. Znaju doći dva do tri puta tijekom dana”, rekla nam je i dodala da naprosto ne može znati radi li se uvijek o istom paru jer joj, objašnjava, svi izgledaju isto. “Tko zna je li to isti par. Kako ih hranim dugi niz godina mislim da su možda dovodili i mlade jer ih je ranijih godina znalo biti po dva para pa je bila cijela strka oko hrane. Ove su jako pitome i volim da mi dođu”, rekla nam je gospođa.

U komentarima se javilo još nekoliko ljudi koji kažu da i kod njih također često znaju navraćati grlice i golubovi.

Najele su se, ljubile i otišle

Grlice su se, kako je i sama gospođa Đorđević napisala u objavi, fino najele, posunčale, ljubile i malo “voljele” i zatim otišle svojim putem.