Mali pregled premijerova sukoba s profesorima Prava koji je završio s njegovim ‘mogu oni pričati što žele’

Zbog nejasnoća vezanih za rok u kojem bi premijer Andrej Plenković trebao imenovati nove ministre danas je sazvana i sjednica saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na njoj su sudjelovali i stručnjaci ustavnog prava, a svi su se oni složili u jednom- ovakvo stanje nije dugoročno održivo te bi razuman rok za imenovanje ministara trebao biti 30 dana.

Ukoliko se situacija prolongira smatraju da je obvezan reagirati i Ustavni sud. Stručnjaci upozoravaju i na neodrživost situacije u kojoj su državni tajnici čelni ljudi ministarstava. Nemaju demokratski legitimitet jer ne odgovaraju Saboru. Napravili smo mali pregled cijele ove situacije.

1. Premijer najavio nove ministre nakon lokalnih izbora

Premijer Andrej Plenković 27. travnja razriješio je prvu trojicu Mostovih ministara, a dan kasnije i četvrtog, Ivana Kovačića. Na telefonskoj sjednici 28. travnja odlučio je kako će, do imenovanja novih ministara, ministarstva voditi državni tajnici. Premijer je danas ponovio kako će se o novim ministrima odlučivati nakon lokalnih izbora.

U Ustavu nije propisan točni rok za ovu situaciju, no ustavni stručnjaci kažu da bi ih Plenković morao imenovati u razumnom roku. Svi se slažu da bi to bilo 30 dana. No, obzirom da je drugi krug lokalnih izbora predviđen za 4. lipnja, jasno je kako premijer neće ispoštovati ni tih mjesec dana koliko je, smatraju unisono, maksimalni rok. Parlamentarna demokracija predviđa i da svakog ministra treba potvrditi Sabor, stoga je problematično i što su na čelu ministarstava u ovom periodu državni tajnici koji nemaju legitimitet.

2. Što u ovom slučaju predviđa Ustav?

U Ustavu nije propisan rok za predlaganje i imenovanje ministara nakon što ih premijer razriješi, no kako je to danas pojasnio profesor Palić, on bi mogao iznositi 30 dana tumačenjem ustavne odredbe da se nova Vlada mora formirati u roku 30 dana od dana prihvaćanja mandata. Prema članku 111. Ustava na kojega se Palić poziva stoji: “Ako mandatar ne sastavi Vladu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja mandata, Predsjednik Republike mu može produžiti mandat za najviše još 30 dana. Ako ni u tom roku mandatar ne uspije sastaviti Vladu ili ako predložena Vlada ne dobije povjerenje Hrvatskoga sabora, Predsjednik Republike povjerit će mandat za sastav Vlade drugoj osobi.”

3. Danima pokušavamo upozoriti na ovu situaciju

Telegram je već prošlog tjedna pisao o ovoj situaciji. Razgovarali smo s predstojnikom Katedere za ustavno pravo Brankom Smerdelom koji nam je i sam rekao kako bi rok za imenovanje novih ministara trebao biti maksimalno 30 dana. Pojasnio je kako državni tajnici na ministarskim pozicijama mogu biti tek izvanredno rješenje u kriznoj situaciji. Također u razgovoru za Telegram, profesorica Sanja Barić upozorila je kako se ministri moraju hitno imenovati, jer “ministarstva bez njih ne mogu funkcionirati”.

4. I drugi profesori uključili su se u raspravu

Profesori upravne znanosti sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Ivan Koprić i Vedran Đulabić upozorili su već na apsurdnu situaciju jer državni tajnici trenutno vode ministarstva, iako za to nemaju ovlaštenje Sabora. Koprić je u izjavi za Jutarnji list rekao kako je premijer te tajnike trebao predložiti Saboru kao kandidate za ministre i dopustiti da se o njima izjasni. Smatra da se na ovaj način poigrava Ustavom i uzurpira vlast.

5. Odbor je danas raspravljao o ovim nelogičnostima

Mostov Robert Podolnjak kao predsjednik saborskog Odbora za ustav, Poslovnik i politički sustav danas je pozvao ustavne stručnjake na sjednicu Odbora kako bi se razjasnile nejasnoće po pitanju roka o imenovanju novih ministara. Osim profesorice Barić, na sjednici su bili Mato Palić s osječkog Pravnog fakulteta, Petar Bačić sa splitskog te Đorđe Gardašević sa zagrebačkog. Svi su se usuglasili oko razumnog roka od 30 dana, te zaključili da bi ovakvu situaciju trebalo okončati što prije.

6. U slučaju prolongiranja trebao bi se uključiti Ustavni sud

Podolnjak je danas u zaključnoj riječi sjednice Odbora za Ustav rekao kako smatra da se, osim roka od 30 dana za predlaganje novih ministara, danas utvrdilo i da bi Ustavni sud bio obvezan reagirati ako bi se prolongirala ova situacija. Naveo je i to da je neodrživo na bilo koji rok da su državni tajnici na čelu ministarstava jer oni nemaju demokratski legitimitet. Podolnjak je ranije rekao kako je namjera sjednice da se dođe do zaključka koji bi Odbor uputio predsjedniku Sabora, ali i Vlade. Na njima je onda da sazovu sjednicu, pojasnio je.

7. Plenković kaže da ustavni stručnjaci mogu pričati što hoće

“Mogu ustavni stručnjaci kazati to god žele. Koliko sam ja kratko pročitao, vidim da su i oni svjesni da nikakvih obvezujućih rokova nema. To jako dobro znaju oni i oni političari koji su danas sudjelovali na sastanku Odbora za Ustav i poslovnik”, kazao je danas poslijepodne premijer.

Poslovnik je, dodaje, jedino što je po propisima normalno. “A to je da se na prvoj idućoj sjednici Sabora predstave novi ministri pred nadležnim odborima. To će tako i biti. Ne vidim uopće čemu drama i nisam nešto posebno impresioniran s tim komentarima”, poručio je.