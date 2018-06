Cijelo jutro se vozimo Uberom, da vidimo je li zbilja nastala drama zbog novih pravila. Nažalost, je

Uber je, dakle, od subote taksi, sa strožim pravilima nego dosad. Prvenstveno, njihovi vozači više ne smiju voziti aute starije od sedam godina i zato ih je, logično, sad osjetno manje. Pokušali smo saznati koliko je točno uberovih vozila od ovog vikenda otpalo, ali nam službeno iz kompanije nisu htjeli dati te podatke. Vozači s kojima smo danas razgovarali kažu da ih je, prema njihovoj procjeni, gotovo upola manje. Logično je da ćemo zbog toga na dolazak Ubera čekati dulje, na što su ovog vikenda upozorili i iz kompanije (uz obećanje da će se situacija ubrzo normalizirati). No što to konkretno znači u praksi odlučili smo provjeriti danas, kada je prvi radni dan otkako vrijede nova pravila.

Nije počelo baš dobro. Prvi je odmah ujutro Uber pozvao kolega koji živi blizu Heinzelove. Trebao je biti na poslu, na Trešnjevci, u devet sati. Krenuo je s naručivanjem Ubera, kao i uvijek dosad, pola sata ranije. U 8 sati i 36 minuta aplikacija mu je izbacila vrijeme čekanja: suludo dugih 24 minuta uz dvostruko povećanje cijene. A onda se minutu kasnije dogodilo još nešto čudnije, na aplikaciji je pisalo da ni jedno vozilo nije dostupno. Nismo sigurni da je itko od nas u redakciji to vidio otkad se Uber, prije dvije i pol godine, pojavio u Hrvatskoj. Na kraju se ipak, nakon petnaestak minuta čekanja s otvorenom aplikacijom, pojavio automobil u relativnoj blizini s vremenom čekanja 7 minuta. Vozač mu je potvrdio kako u gradu vlada kaos; sve vožnje jutros bile su dvostruko skuplje od redovne cijene, a duga čekanja bila su konstantna. “Inače u 12 sati vožnje zaradim oko 450 kuna”, kazao je vozač, “a od subote ujutro radim 1100 do 1200 kuna”. Kolega je na kraju vožnju od Heinzelove do Trešnjevke platio 63,88.

Ja sam krenuo testirati odmah iza 9, kad je prošla ona prva uobičajena jutarnja gužva. Prošao sam tri vožnje i, iako ni na jednu nisam čekao tako dugo kao kolega ujutro, definitivno mogu reći da se manjak vozila, odnosno vozača, ekstremno osjeti. Vrijeme čekanja mi je variralo od 3 do 10 minuta, ali cijene su bile puno veći problem. Naime, Uber, kao što vjerojatno znate, funkcionira tako da kad je na cesti premalo vozača u odnosu na potražnju, odmah podiže cijene kako bi privukao vozače, odnosno kako bi ih na cestama bilo više. S obzirom na to da je sada definitivno premalo vozača, cijene svako malo ozbiljno skaču. Kako su konkretno izgledale jutros i koliko sam čekao, pogledajte u nastavku.

1. Pavletićeva – Cvjetni trg

Mjesto preuzimanja: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Destinacija: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Vrijeme naručivanja: 09:07 sati

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 7 minuta

Stvarno vrijeme čekanja: 7 minuta

Obična ili povećana cijena zbog manjka vozila: povećana cijena; dvostruko

Koliko sam platio: umjesto 14,92 kune, 29,84 kune

Za svoju prvu vožnju odlučio sam s Trešnjevke otići do Cvjetnog trga. Uber sam naručio u 9:07, nakon čega mi je aplikacija pokazala da je vrijeme čekanja sedam minuta i da je cijena, zbog visoke potražnje, povećana za dva puta. Moj prijevoz je stigao u 9:14, dakle za točno sedam minuta kako je aplikacija i najavila. Vožnju sam umjesto 14,92 kune platio 29,84 kune.

Gospodin koji me vozio rekao mi je da su od subote, otkad vrijede nova pravila, cijene gotovo konstantno povećane. “U subotu, nedjelju i jutros imao sam vrlo malo vožnji u kojima nije bilo povećanja cijene. No, primijetio sam da mi zbog toga putnici češće i otkazuju, valjda kad vide koliko će ih koštati”, ispričao mi je Josip, gospodin koji me vozio.

2. Cvjetni trg – Garden mall

Mjesto preuzimanja: Ugao Masarykove i Preradovićeve

Destinacija: Dubrava, shopping centar Supernova (Garden Mall), Ulica Rudolfa Kolaka

Vrijeme naručivanja: 09:27 sati

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 2 minuta

Stvarno vrijeme čekanja: 2 minuta

Obična ili povećana cijena zbog manjka vozila: povećana cijena; dvostruko

Koliko sam platio: umjesto 45,92 kune, 91,84 kune

Iz centra sam odlučio otići do Dubrave, odnosno u Supernova Garden Mall. Vožnju sam naručio s križanja Masarykove i Preradovićeve, u 9:27 sati. Aplikacija je pokazala da će mi prijevoz stići za dvije minute, stigao je točno u 9:29. Kao i kod prve vožnje, cijena je skočila dvostruko.

Popričao sam i s ovim vozačem, nije baš najsretniji s novim zakonom. Prvenstveno, ljuti ga pravilo o starosti vozila. Naime, mjesec dana prije objave novih pravila kupio je, kaže, auto s kojim je planirao voziti za Uber. Auto je bio star osam godina, stoga ga je morao zamijeniti s drugim, mlađim modelom. Nije zadovoljan ni s pravilom po kojem moraju imati natpis s bočne strane automobila te znak na krovu. “Natpisi su jako loše kvalitete, a Uber mi ih je naplatio 350 kuna. Uz to, bočni natpisi su bijeli, što izgleda jako ružno na mom crnom autu”, kaže.

3. Garden mall – Pavletićeva

Mjesto preuzimanja: Dubrava, shopping centar Supernova (Garden Mall)

Destinacija: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Vrijeme naručivanja: 10:00 sati

Ukupno vrijeme čekanja: 49 minuta *(Uber mi je odmah ponudio da se vratim na Trešnjevku opet po dvostruko povećanoj cijeni. Odlučio sam čekati, da vidim koliko će trebati da cijena padne na normalnu pa sam odbijao sve ponude s povećanom)

Koliko sam platio: 50,37 kuna

Iz Garden Malla sam Uberom pokušao otići prvi put točno u 10 sati. Kao i kod prijašnje dvije vožnje, pokazivalo mi je dvostruko povećanje. S obzirom na to da mi se od Dubrave do Trešnjevke nije plaćalo preko 100 kuna, odlučio sam pričekati i vidjeti koliko će vremena trebati da se cijene vrate u normalu. Mobitel sam gledao svakih par minuta, a prvo smanjenje s dva puta na 1.8 dogodilo se oko 10:26 sati, dakle gotovo pola sata kasnije. Četiri minute kasnije, u 10:30, uvećanje se blago smanjilo na 1,7 puta.

Ostao sam uporan, pa sam i dalje čekao. Jedanaest minuta kasnije, u 11:41 sati, prvi puta mi se pojavila cijena bez uvećanja. No, zato mi je aplikacija pokazala da ću morati čekati malkicu dulje nego što sam inače navikao s Uberom; osam minuta. Kad sam napokon stisnuo “potvrdi”, vrijeme čekanja je naraslo na 10 minuta. Ipak, vozač je stigao za osam minuta. Dakle, treću vožnju nisam platio duplo, ali sam zato morao čekati gotovo 50 minuta da bih uhvatio normalnu cijenu.