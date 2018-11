U Zagrebu od danas vozi Taxify, isprobao sam ga. I usput usporedio cijenu s Uberom

Možda ste čuli, Uber je jučer već drugi put ove godine osjetno povisio cijene. Međutim, dan nakon Uberovog poskupljenja u Zagrebu se pojavio novi konkurent, u svijetu dosta popularan Taxify. Obje usluge jutros sam usporedio kratkom vožnjom od našeg ureda do centra grada.

Taxify navodi da je jeftiniji od svojeg glavnog konkurenta, a cijene su im, tvrde, iste kao Uberove nakon predzadnjeg poskupljenja, onog u svibnju. Početak vožnje je 6 kuna, vrijeme vožnje 60 lipa po minuti, dok je cijena vožnje prema kilometru 3,6 kuna. Povećanje cijene (surge) zbog gužve može se također pojaviti i u Taxifyju, što se nama danas dogodilo. Maksimalno povećanje iznosi 1,5 puta. Za usporedbu, najveći surge u Uberu može biti preko 2 puta.

Ne piše koliko je povećanje cijene

Nakon vožnje Taxifyjem, čuli smo se s ljudima iz kompanije. Rekli su nam da imaju nekoliko stotina vozača, ali ne žele izlaziti s točnim brojem. “Uglavnom se radi o boljim kompanijama koje su radile s Uberom, a koje su nezadovoljne s njihovim visokim provizijama”, poručuju. Naime, u Taxifyju tvrde da nude bolje uvjete i uzimaju manji postotak vozačima.

Jutros sam, dakle, naručio Taxify u redakciju u Pavletićevoj, a procedura je identična kao s Uberom. Skinuo sam aplikaciju, registrirao se, označio mjesto preuzimanja i naručio auto. Na aplikaciji je pisalo da su “cijene više zbog visoke potražnje”, no nije bilo naznačeno koliko je povećanje. Uber se tu ipak čini transparentnijim. Istu stvar sam ponovio s Uberom, vraćajući se iz grada u redakciju, evo kako je prošlo.

1. Uber: Pavletićeva – Cvjetni trg (22,60 kuna)

Mjesto preuzimanja: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Destinacija: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Vrijeme naručivanja: 9:12 sati

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 2 min

Ukupno vrijeme čekanja: 2 min

Obična ili povećana cijena: obična

Koliko sam platio: 22,60 kuna

Premda sam očekivao višu cijenu zbog naručivanja oko 9 sati, povećanja nije bilo. Moj vozač Adis je došao točno dvije minute nakon naručivanja, kako je aplikacija izbacila. Došao je po mene u novoj Škodi Rapid, kako je i pisalo u aplikaciji. Automobil je bio iznimno uredan, a vozač profesionalan i brz. Vožnja me ukupno koštala 22,60 kuna. Tu istu vožnju bi prije ovog novog povećanja, po regularnoj cijeni bez uvećanja, platili 14,92 kune. Dakle, Uber je ozbiljno poskupio.

Inače, Uber mi danas prvi put otkad ga koristim nije odmah dostavio račun na mail. Otišao sam u aplikaciju, odnosno u pregled vožnje gdje inače mogu pregledati i specifikaciju računa, no računa tamo nema. Pogledao sam i na svoj bankovni račun. S njega također nije ništa skinuto. U gotovo sat vremena od završetka vožnje do pisanja ovog članka, Uber mi i dalje nije skinuo niti kune s računa, niti poslao račun na e-mail. Valjda se još uvijek bore s promjenama.

2. Taxify: Cvjetni trg – Pavletićeva (22,70 kuna)

Mjesto preuzimanja: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Destinacija: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Vrijeme naručivanja: 9:26 sati (s vozačem spojen u 9:27)

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 5 min

Ukupno vrijeme čekanja: 6 min

Obična ili povećana cijena: povišena

Koliko sam platio: vožnja je koštala 22,70 kuna, ali sam zbog promotivnog koda koji daje 50 posto popusta na kraju platio samo 11,40 kuna. Bez povećanja i bez promotivnog koda račun bi bio 18,24 kune

Proces naručivanja vožnje preko Taxifyja gotovo je identičan kao kod Ubera. Potrebno je samo potvrditi mjesto preuzimanja i odabrati destinaciju, pa nakon kratkog spajanja s vozačem, prikazuje se vrijeme čekanja. Aplikacija mi je kod prvog naručivanja pokazala da su cijene povišene, zbog potražnje, ali nije pisalo koliko. Na svog vozača Adnana nakon spajanja sam trebao čekati 5 minuta, no zbog gužve u Masarykovoj stigao je minutu kasnije. Premda je u aplikaciji pisalo da će doći u Chevrolet Aveu splitskih registracija, pokupio me u Opel Corsi zagrebačkih tablica. To je objasnio činjenicom da se tek jučer registrirao na Taxify kao firma, pa nije još sve podatke unio do kraja. Auto je bio relativno uredan i čist.

Kako bi označio ulazak na zagrebačko tržište, Taxify na prve vožnje dijeli promo kodove za sniženje do 50 posto (radi se o popustu do 25 kuna na vožnju i aktivan je za sve vožnje do 6. prosinca). S kodom sam platio samo 11,40 kuna. No, bez promo koda vožnja bi me izašla 22,70 kuna. Dakle, deset lipa skuplje od Ubera. No, jednu stvar je bitno napomenuti, cijene su kod Taxifyja zbog potražnje bile više. Dakle, početak vožnje me koštao 8,40 kuna, kilometraža 9,80 kuna, te vrijeme 4,50 kuna. Iako nije pisalo koliko je povećanje, prema našoj računici ova vožnja je bila 1,2 puta skuplja. Dakle, bez povećanja i bez promotivnog koda, vožnja bi me koštala 18,24 kune. Što je na kraju jeftinije od Ubera. Odlučio sam pričekati da padne povećanje cijene na Taxifyju i provozati se još jednom na istoj relaciji. Čekao sam pola sata, kad su cijene napokon postale normalne.

3. Taxify: Pavletićeva – Cvjetni trg (19,40 kuna)

Mjesto preuzimanja: Pavletićeva

Destinacija: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Vrijeme naručivanja: 12:05

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 4 min

Stvarno vrijeme čekanja: 4 min

Obična ili povećana cijena: obična

Koliko sam platio: cijena je bila 19,40 kuna, ali sam zbog promotivnog koda koji daje 50 posto popusta platio 9,70 kuna

Dakle, Taxify sam odlučio testirati još jednom, ali čekao sam da padne povišenje cijena. To se dogodilo za nekih pola sata. Po mene je došao Matija sa svojim urednim Renaultom Cliom. Kako je i najavljeno u aplikaciji, došao je za četiri minute. Za razliku od prve vožnje Taxifyjem, u aplikaciji je pisao točan model i registracija auta koji će me pokupiti. Vožnju sam s promo kodom platio 9,70 kuna, ali bez njega koštala bi me 19,40 kuna. Dakle, opet jeftinije od Ubera.