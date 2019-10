Uber je konačno uveo funkciju s kojom možete birati da vozač šuti. S veseljem sam je testirao

Nakon što ju je prije nekoliko mjeseci predstavio u Americi, Uber je danas konačno i u Zagrebu pustio svoju napredniju uslugu – Comfort. Zagreb je time postao prvi grad u Europi čiji građani mogu, između ostalog, odabrati žele li da njihov vozač Ubera cijelo vrijeme vožnje šuti.

Konkretno, usluga Comfort znači da po vas dolazi isključivo vozač koji ima 250 odrađenih vožnji i prosječnu ocjenu iznad 4,9, ali i da možete odabrati želite li da vam u autu tijekom vožnje bude hladnije ili toplije te jeste li raspoloženi za tišinu ili čavrljanje.

Funkcija je u Americi uvedena u svibnju, a tada smo se pomalo zločesto nadali da uskoro stigne u Hrvatsku. Sad, pet mjeseci kasnije kad je napokon ovdje, odlučio sam je testirati.

Usluga je skuplja od klasičnog Uber X-a

Kada pokrenete aplikaciju Ubera, sve je više manje isto. Odaberete lokaciju na koju želite ići i onda vam aplikacija ponudi par razina usluge, među kojima su klasični Uber X, novi Uber Comfort, te također novi Uber XL, usluga prijevoza s kombijima do šest sjedećih mjesta.

U odnosu na običan Uber X, ova nova usluga je osjetno skuplja; razlika za vožnju iz naše redakcije do Masarykove ulice je oko pet, šest kuna. Općenito, minimalan iznos vožnje kod Comfort usluge iznosi 17 kuna, naknada za start je 8 kn, cijena po minuti 0,80 kn, dok naknada za kilometar iznosi 4,60 kn. Minimalna cijena vožnje za Uber X u Zagrebu je 13 kuna, start 6 kuna, cijena po minuti je 0,60 kuna, a po kilometru 3,6 kuna. Cijena se također računa unaprijed i naplaćuje pri sklapanju vožnje, što je sustav koji je Uber uveo još u travnju.

Vozačica je šutjela, ali nije baš marila za temperaturu

Prvu vožnju naručio sam u 12.02 sati. Iako sam očekivao da ću odabirom usluge Comfort čekati dulje od običnog Uber X-a (jer ima manje vozača koji ispunjavaju uvjete), ispalo je obrnuto. Aplikacija mi je pokazala da stiže za sedam minuta, dok bih klasični čekao osam.

Odabrao sam, dakle, Comfort koji je za rutu od Pavletićeve do Masarykove tražio 25,98 kuna, Za usporedbu, Uber X bi koštao 19,81 kunom. Aplikacija me ubrzo spojila s vozačicom Ančicom (ocjena 5.0) i njenim Fordom Mondeom karavanom, koji su do redakcije stigli dvije minute ranije od najavljenog. Za tu vožnju odabrao sam da vozačica šuti, a da mi temperatura bude hladna.

Budući da je Comfort nova stvar za ovdašnje vozače, primijetio sam da je vozačica na trenutak zastala kada sam ušao u automobil. Možda samo da pročita koje su mi preferencije, a možda zato što sam bio prvi koji ih je uopće unio pa joj je trebalo vremena da se snađe.

Pitala me samo idemo li u Masarykovu, a ostatak vremena je šutjela. Temperaturu nije dirala, nije me ni tijekom vožnje pitala odgovara li mi, što bih ipak očekivao ako plaćate više kako bi vam bilo ugodno. Bez riječi smo se vozili do ugla Masarykove i Preradovićeve, gdje smo izmijenili tek par riječi. “Može ovdje?”, pitala je. Na što sam ja kratko odgovorio “da”. Izmijenili smo pozdrave i krenuli svojim putem.

Drugu vožnju sam malo dulje čekao

Uskoro sam se odlučio vratiti u redakciju pa sam još jednom odabrao Comfort. Ovaj put sam prema procjeni aplikacije trebao čekati 14 minuta. Obični Uber X bio bi mnogo brži, s četiri minute čekanja. I ovdje je razlika u cijeni bila osjetna; Uber X koštao bi me 16,76 kuna, naspram Comfortovih 21,93 kune. Vožnju sam naručio u 12.39, a moj vozač Marin (ocjena 4,9) sa svojim Peugeotom 508 karavan stigao je za 15 minuta, minutu kasnije od previđenog. Ipak, išao je skroz od Novog Zagreba do centra, pa nije čudno da je potrajalo.

Za tu vožnju odabrao sam malo topliju temperaturu, a označio sam i da sam raspoložen za razgovor. Iznenađeni vozač, koji je za novu uslugu doznao tek kad je stigao po mene, evidentno nije imao problema s mojom napomenom o pričanju. Odmah smo počeli čavrljati.

Čim je vidio da sam označio da želim da mi bude toplije provjerio je temperaturu i pitao me odgovara li mi. Kad sam mu odgovorio da je sasvim OK do redakcije smo, ponajviše na njegovu inicijativu, nastavili pričati. Razmijenili smo pokoju priču o vožnjama taksijem, o tome kako je toplo i o tome kako je u gradu danas velika gužva u gradu danas. Dakle, klasika.

Kratki zaključak nakon današnje dvije vožnje: vozači se zaista drže onoga što ste odabrali. Jedina mala zamjerka je što prva vozačica nije baš marila za to kakvu sam temperaturu odabrao, ali moguće je da samo stvar u tome da je usluga još nova pa se možda nije snašla.