Cijela regija dijeli sliku inženjera iz Srbije koji hoda s ovim natpisom i traži posao. Pričali smo s njim

Jučer se Srbijom, a polako i ostatkom regije počela širiti fotografija čovjeka koji se odlučio potražiti posao na neobičan način. Gospodin je s velikim plakatom na kojem je ispisao svoje kvalifikacije stao u najužem centru Beograda, u Ulici kneza Mihajla (nešto kao beogradska verzija Ilice).

Čovjek je inženjer građevine koji govori engleski i njemački jezik, stoji na plakatu, a tu je i broj mobitela na koji mu se mogu obratiti potencijalni poslodavci.

Ovo je Milan Radojčić iz Crne Trave, upravo fotografisan u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu. ZLATNO DOBA. pic.twitter.com/emTisr7WDS — Darko Simic (@Amon__Ra_) March 29, 2019

Kratko smo se čuli s čovjekom sa fotografije i doznali da se zove Milan Radojčić, te da dolazi iz mjesta Crna Trava na jugoistoku Srbije. Sve kvalifikacije koje je naveo na plakatu ima, kaže, kao i dosta radnog iskustva, a na ovakav način traženja posla odlučio se jer već dugo ne može pronaći posao.

Zasut ponudama za posao

“Unaprijed se zna tko će dobiti posao u Beogradu, Nišu, Leskovcu i drugdje”, kaže gospodin Radojčić. “Svi izvođači i podizvođači su povezani s lokalnim i nacionalnim vlastima, pa poslove dobivaju preko veze i grade nekvalitetno, a to naplaćuju nekoliko puta više od stvarne vrijednosti uloženog posla i materijala”. Dodaje da je zadnji put radio pretprošle godine, na velikom projektu u Banja Luci, a prije toga je radio u Njemačkoj, ali posao u Srbiji ne može dobiti već sedam godina. Pokušao je otvoriti i privatnu tvrtku, ali na kraju je zaključio da bez debelog političkog zaleđa ni to nema smisla. Kada je shvatio da se našao na crnoj listi građevinskog sektora, odlučio je da će zaposlenje potražiti ovakvom javnom akcijom.

Otkad se fotografija proširila internetom, telefon mu, kaže, ne prestaje zvoniti. “Zovu me poznati i nepoznati, novinari koji žele izjave, ljudi koji nude poslove ili mi samo skreću pažnju na natječaje za radna mjesta koja su vidjeli”, rekao nam je. Ponude je dobio čak iz Belgije i Nizozemske, ali još nije siguran što će učiniti. “Pokušavam organizirati kolege projektante koji su se našli u sličnoj situaciji u kakvoj sam ja, no to je teško. Jedan koji je bio uz mene je nedavno dobio otkaz, drugi je odustao od svega i otišao raditi na Maltu”, kaže gospodin Radojčić. Usprkos svemu, siguran je da će mu ovakav pristup pomoći da konačno počne raditi u Srbiji, kaže nam, pa završavamo razgovor jer se obećao javiti zainteresiranom poslodavcu.